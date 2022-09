От Рахманинова до Райха: путеводитель по произведениям для двух, пяти и даже 64 клавишных

Клавишные инструменты могут заменить собой целый оркестр, но одного инструмента не всегда бывает достаточно. Сочинения c несколькими фортепиано встречаются и у композиторов, живших больше 250 лет назад, и у современных авторов.

Два рояля

Три фортепиано

Его интересовали не звуковые массы, а отдельные звуки. Это тоже воплощение минимализма, только в том смысле, что композитор обходится очень малыми средствами. Произведения Фелдмана напоминают лаконичные картины его любимых художников — абстракционистов. Two Pieces for Three Pianos — это еще и довольно тихое произведение, звуки фортепиано как будто застывают, а затем расслаиваются в воздухе.