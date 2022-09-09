Сможешь ли ты стать криптоколлекционером? Сложный тест про NFT

Одним из символов NFT-искусства стала коллекция Bored Ape Yacht Club. Она уже вдохновляет художников на создание «настоящих» полотен, например эту художницу и по совместительству модель.
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Новые технологии не предохраняют от преступлений: один актер провел благотворительный аукцион, продав NFT на 185 тыс. долларов, но хакеры украли их из криптокошелька. Кто это был?
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В эпоху Возрождения главными меценатами были представители династии Медичи. Один из самых знаменитых коллекционеров NFT-искусства тоже известен под псевдонимом Cozomo de’ Medici. А кто это на самом деле?
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Вопрос авторских прав в сфере NFT стоит очень остро. У лидера Rammstein, например, едва не возникли проблемы, когда он выпустил токены с изображением интерьеров этого музея.
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Отечественные звезды тоже пробуют себя в NFT: совсем недавно своя коллекция появилась у этого неожиданного артиста.
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Многие спорят, убьет ли NFT настоящее искусство. Это вряд ли, но вот картину этого художника сожгли, чтобы создать по-настоящему уникальный цифровой актив.
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В рамках цифровой секции Cosmoscow впервые в России покажут работу Дениса Давыдова и Уты Бекаи из серии Bajbajas. Лицом какой цифровой ярмарки она стала в этом году?
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