Сможешь ли ты стать криптоколлекционером? Сложный тест про NFT

В эпоху Возрождения главными меценатами были представители династии Медичи. Один из самых знаменитых коллекционеров NFT-искусства тоже известен под псевдонимом Cozomo de’ Medici. А кто это на самом деле?

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