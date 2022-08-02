«Афиша Daily» советует лучшие события, которые стоит посетить в Москве, Суздале и Петербурге этим летом.

Москва «Андрей Тарковский: про него и про кино» в Доме Любощинских-Вернадских До 21 августа

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Проект, приуроченный к 90-летию Андрея Тарковского, состоит из двух частей: одна посвящена семье Тарковских и включает личные вещи и фотографии из семейных архивов, а другая — ключевым картинам режиссера, снятым с 1962 по 1986 год.

Подробности по теме «Ностальгия» или «Жертвоприношение»: в каком фильме Тарковского вы остались бы жить? «Ностальгия» или «Жертвоприношение»: в каком фильме Тарковского вы остались бы жить?

«Мыслящий ландшафт» в Музее Москвы До 21 августа

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Групповая выставка в Музее Москвы посвящена взаимосвязям между «гением места» и различными художественными практиками — живописью, паблик-артом, фотографией и так далее. В проекте приняли участие художники разных поколений: от Игоря Шелковского и Юрия Аввакумова до Анастасии Цайдер и Дуни Захаровой.

«Вещи» в «Арт 4» До 27 августа

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Экспозиция проекта «Вещи», ставшего продолжением одноименной выставки в галерее Anna Nova, состоит из двух частей и включает работы современных российских художников из собраний Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне. Куратором проекта выступил Алексей Масляев.

«Янина Болдырева. Черный календарь» в галерее «Триумф» До 31 августа

© Пресс-служба галереи «Триумф»

На персональной выставке Янины Болдыревой представлена новая графическая серия «Черный календарь», на создание которой художницу вдохновила поездка за полярный круг, а также образы Платонова и братьев Стругацких.

«Нефиолетовая выставка» в Cube Moscow До 6 сентября

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Название проекта, посвященного теме домашнего насилия, обыгрывает ассоциации с фиолетовым цветом в европейских языках, где слово violet (фиолетовый) похоже на violence (насилие), сравнивая их с русской поговоркой «Всем все фиолетово». На выставке представлены работы Юлии Цветковой*, Макса Отто, Юлии Наполовой и других художников. * Минюст внес Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

«И это все о ней» в Lumiere Gallery До 18 сентября

© Пресс-служба галереи Lumiere

Полсотни работ Бориса Игнатовича, Эммануила Евзерихина, Владимира Лагранжа и других авторов из собрания галереи показывают, как менялся образ женщины в течение нескольких десятилетий советской истории.

«Кондуит и Швамбрания: место, где земля закругляется» в Переделкине До 30 сентября В Переделкине проходит выставка, посвященная детской книге «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля о побеге в чудесную вымышленную страну. В проекте приняли участие современные российские художники, в числе которых Алиса Йоффе, Павел Отдельнов, Ольга Кройтер, Александра Паперно и многие другие.

Подробности по теме Поселок писателей: как устроены литературные резиденции в Переделкине Поселок писателей: как устроены литературные резиденции в Переделкине

«Точки зрения» в Музее русского импрессионизма До 2 октября

© Пресс-служба Музея русского импрессионизма

В экспозицию выставки вошли автопортреты художников конца ХIХ — начала ХХ веков (Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Роберта Фалька, Александра Родченко и других), выполненные в ключевых направлениях того времени: импрессионизм, реализм, символизм и кубизм.

«Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ им. Пушкина До 30 октября

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Работы из собраний братьев Морозовых после возвращения из фонда «Луи Виттон» и громкой выставки в Эрмитаже показывают в новом прочтении, строго разделив экспозицию на две части, раскрывая ключевые особенности каждой коллекции. Кстати, помимо прочего, в новую экспозицию вошли отреставрированные «Красные виноградники» Ван Гога.

«Все в сад!» в галерее Ruarts До 27 ноября

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На выставке, посвященной теме сада и цветку как объекту восхищения и носителю множества символических значений, представлены работы знаковых российских художников (Игорь Шелковский, Евгений Антуфьев, Андрей Бартенев) и мировых звезд современного искусства (Роберт Мэпплторп, Эрвин Олаф и Ирвин Пенн).

Суздаль «Перезвоны» на экспериментальной площадке «Ларец» С 20 августа по 20 сентября На выставке московского фотографа Сергея Табунова можно увидеть серию фотографий, сделанных во время съемок фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна». В экспозицию проекта также вошли рисунки Сергея Эйзенштейна и самого Рустама Хамдамова. Куратором проекта выступила Ирина Шульженко. Петербург «Александр Рукавишников. Плоть от плоти» в «Эрарте» До 18 сентября

© Пресс-служба музея «Эрарта»