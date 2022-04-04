На этой неделе отмечается 90 лет со дня рождения режиссера Андрея Тарковского — до сих пор самого известного по всему миру и смыслообразующего режиссера из России. Узнайте, в каком фильме Тарковского вы оказались.
Если нельзя оставаться, то ваша следующая станция:
Дальше!
Ваша аффирмация:
Дальше!
Если вы сталкер, то какой?
Дальше!
Что хуже?
Дальше!
Канны или Венеция?
Дальше!
Суздаль или Зайдль?
Дальше!
Каток или скрипка?
Дальше!
Самокопание или Копатыч?
Дальше!
Ларс фон Триер посвятил Тарковскому фильм «Антихрист». Что вы видите на картинке?
Дальше!
Выберите картину
Дальше!