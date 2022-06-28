Книжная индустрия одной из первых почувствовала угрозу культурной изоляции. С Россией приостанавливают сотрудничество популярные западные авторы и издательские дома. В рамках проекта «Культура отмены — отмена культуры» мы узнали, как российские издатели справляются с трудностями новой реальности, и кто придет на замену Стивену Кингу и Нилу Гейману.

Олег Новиков Президент издательской группы «Эксмо-АСТ»

Большая часть портфеля издательской группы «Эксмо-АСТ», более 80% имен, — российские авторы, которые пишут и издаются на русском языке. Но в топе продаж много именно иностранных писателей. Так, доля книг зарубежных авторов в топ-50 Всероссийского книжного рейтинга за 2021 год достигла 82% (в 2020 году она составляла 70%). В топ-20 книг жанра художественная литература вошли только три отечественных автора: Виктор Пелевин, Гузель Яхина и Дмитрий Глуховский. Все это демонстрирует, как важны сегодня поддержка российских авторов и поиск новых имен в национальной литературе.

Ряд авторов, среди которых Стивен Кинг, Джо Аберкромби, Нил Гейман, Линвуд Баркли, сообщил о том, что приостанавливает сотрудничество с российскими издателями. В настоящее время с их представителями ведутся переговоры. До каждого автора мы пытаемся донести наши ценности и задачи, которые, по идее, должны нас объединять, как и всех в мире культуры.

Разрыв существующих договоров в издательском мире — чрезвычайно сложный процесс, и в данном случае речь идет главным образом о будущих книгах данных авторов. Так, этой весной мы выпустили новый роман Стивена Кинга «Билли Саммерс», а вот относительно новинок, которые ожидаются в будущем, пока нет договоренностей. На уже изданные книги, как правило, контракты действуют в течение долгого времени, и на бумаге произведения могут переиздаваться. На ближайшие полгода запас книг у нас есть. Сложнее в отношении электронных книг: здесь действие лицензии прекращается сразу же после окончания срока договора. К каким договоренностям мы придем, пока предсказать сложно, мы надеемся найти взаимопонимание с западными писателями и их представителями. Помимо приостановки сотрудничества с западными авторами, российские издатели столкнулись с другими вызовами — в первую очередь это дефицит бумаги и типографских мощностей. Европейские партнеры прекратили поставки мелованной бумаги, комплектующие для типографий также доставляются с опозданием, российские издатели перешли на работу исключительно с бумагой российского производства. В этих условиях прогнозировать выход книг в ближайшие месяцы довольно затруднительно, и уже в сентябре мы можем столкнуться с определенным дефицитом книг в магазинах. Пока отказ от дальнейшего сотрудничества ряда авторов — а стоит сказать, что это лишь часть писателей, далеко не бó‎льшая — на редакционных планах не отразился.

Пространство литературы и культуры всегда объединяло людей благодаря гуманистическим идеям и идеалам. Мы видим свою миссию в том, чтобы сохранить для российских читателей доступ к произведениям современной и классической литературы, создаваемой авторами из России и других стран. Как и во всем мире, в России сегодня очень популярны книги китайских авторов. Среди них — звезда жанра фантастики, автор трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» Лю Цысинь, автор бестселлера «Благословение небожителей» Мосян Тунсю и другие. Важно то, что чем больше талантливо написанных произведений авторов из разных стран, включая Россию, будет появляться, тем больше люди будут читать. Читатели всегда реагируют на предложение, и, если книги написаны интересно, их покупают и читают. Что касается российских писателей и поэтов, то здесь чрезвычайно важна государственная поддержка. Так, в России до сих пор нет в реестре профессий такой категории, как писатель. Литераторы не получают социальных гарантий и льгот. Кроме того, очень важны помощь в развитии детской литературы, поощрение начинающих писателей, а также творческие конкурсы, фестивали, направленные на открытие новых имен и их поддержку. И мы рады, что государство поддерживает многие инициативы. Так, уже в этом году, в рамках форума «Российская креативная неделя» в парке Горького состоится отраслевая премия для отечественных молодых авторов, пишущих в разных жанрах (young adult, комиксы, фэнтези, сентиментальная проза, фантастика), и иллюстраторов — «Лидеры молодого контента». Предложение по ее проведению получило грант от Фонда культурных инициатив и поддержку «Роскультцентра».

Поэтому чрезвычайно важно привить современным детям привычку к чтению и саморазвитию и предоставить доступ к талантливо написанным произведениям. И мы видим, что именно молодая аудитория сегодня — драйвер развития книжного рынка. Работы таких авторов, как звезда жанра фэнтези Медина Мирай и комиксист Федор Нечитайло, возглавляют топы продаж.

Издательская группа «Эксмо-АСТ» — крупнейший игрок на рынке. Каждый год совокупный тираж изданий группы без учета электронных книг составляет более 100 млн экземпляров. Среди авторов группы — Виктор Пелевин, Дина Рубина, Харуки Мураками, Стивен Кинг, Нил Гейман и другие.

Дмитрий Яковлев Директор издательства «Бумкнига»

Наш каталог на 70–80% состоит из переводных комиксов. Мы всегда ставили перед собой задачу представить лучшие рисованные истории на российском рынке. Кроме этого, мы регулярно привозили зарубежных авторов в Россию. И это тоже важная часть нашей деятельности. После 24 февраля мы закрыли две сделки по покупке прав, незакрытой осталась одна. В мае мы получили сообщение от двух наших партнеров, что они приостанавливают работу с Россией. При этом они исполняют все действующие соглашения. Один из партнеров перенес выплату роялти на более поздний срок. Велика вероятность, что и другие партнеры будут приостанавливать работу , особенно в отношении контрактов на новые книги. У нас издательский план закрыт на весь год. Скорее всего, часть книг переедет на следующий год, и мы будем делать дополнительные тиражи «старых» комиксов. Будем смотреть на мировой рынок комиксов, как и всегда. Возможно, чуть пристальнее будем смотреть на страны, на которые ранее обращали меньше внимания. В любом случае будем искать возможности работать с европейскими и американскими авторами.

Издательство «Бумкнига» было основано в 2008 году, оно занимается выпуском российских и зарубежных комиксов. В 2017 году издательство получило премию посольства Франции в России за издание и продвижение французских комиксов, а изданная им книга «Сурвило» была переведена на итальянский, немецкий, норвежский, французский и шведский языки. Среди авторов, чьи книги выходят в «Бумкниге», — Том Голд, Ольга Лаврентьева, Маржан Сатрапи, Туве Янссон.

Павел Подкосов Генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн»

В свое время группа «Альпина» вышла на книжный рынок именно с переводной литературой. Постепенно мы начали работать и с отечественными авторами. Сейчас у нас выходит много первоклассных российских текстов. Но задача знакомить читателя с лучшими образцами мировой нон-фикшн-литературы, быть включенными в мировой издательский процесс, быть частью мировой культуры у нас была и остается. У каждого издательства группы своя редакционная политика и разное соотношение российских и иностранных текстов в портфеле. В «Альпине нон-фикшн» и «Альпине Паблишер» переводных текстов примерно 70% , в «Альпина. Дети» и «Альпина Pro» — около 60%. А «Альпина. Проза» — это на 95% российские тексты. Ставка на русскую прозу — концепция этого издательства при выводе на рынок. За последнее время количество отказов правообладателей от работы в России резко увеличилось. Среди них много крупных издательств и литературных агентств: Penguin Random House, Hachette UK (и все их импринты), Simon & Schuster, Wiley, Curtis Brown, Franklin Covey, Michael O’Mara Books, Orion Books, MacMillan, издательство Йельского университета и большинство скандинавских издателей. Кто‑то, как Desktop или Tailor and Francis, не отказывается сотрудничать, но не готов принимать деньги из России. Права на некоторые тексты мы не можем продлить : у «Альпины Паблишер» это книги Ричарда Брэнсона, у «Альпина. Дети» — серия «Огрики» Эрхарда Дитля. Все эти наши партнеры поставили общение на холд до окончания специальной операции. Предсказать поведение тех правообладателей, что еще работают с нами, невозможно. Как и многое сейчас.

Еще одной серьезной проблемой видится ограничение платежей компаниям из недружественных стран. Мы надеялись, что это не коснется книжного рынка, но пока мы не можем оплачивать контракты и ждем разъяснений Центробанка по этому поводу. Невозможность оплатить права оттолкнет от нас и тех, кто готов продолжать работать с Россией. Это сейчас наша большая головная боль. Конечно, ситуация влияет на редакционные планы. Примерно 20–30% прав на западные книги мы покупали у тех, кто сейчас остановил сотрудничество. Планируем замещать недостачу усилением работы с другими западными агентствами, издательствами и университетами. Конечно, будем увеличивать портфель за счет российских авторов , если их работы будут соответствовать нашим, достаточно высоким критериям качества. Ситуация в целом сложная, но пока это не катастрофа.

Издательство «Альпина нон-фикшн» с 2008 года выпускает научно-популярную литературу. Общий тираж их книг составляет почти 4 млн экземпляров, они регулярно становятся финалистами и лауреатами премии «Просветитель». Среди авторов, чьи труды выпускает «Альпина нон-фикшн», — Митио Каку, Стивен Пинкер, Карл Саган, Роберт Сапольски.

Феликс Сандалов Главный редактор издательства Individuum

Переводы важны для нас так же, как важно человеку выходить из дома, чтобы не чувствовать себя в клетке. Я думаю, что в этом мы сходимся с нашими читателями. Мы всегда старались держать пропорцию 50/50 в случае с переводной и спродюсированной нами литературой. Понятие «западности» в вопросе, впрочем, сомнительное по ряду причин. Например, в ближайшее время из‑за смены прописки «западными» станут многие русскоязычные авторы — из чего последуют понятные логистические трудности для их издателей в России. Да и нет как такового «западного монолита», к которому можно как‑то прибегнуть ради примера: есть разные авторы, издательства, агенты, страны. Что до одностороннего разрыва отношений, то нас это не сильно коснулось. Пока помогает доверительное отношение партнеров к тому, что мы делаем. Да и так вышло, что многие иностранные писатели и писательницы, чьи книги вышли в Individuum, каким‑то образом связаны с Россией — в том числе через эмиграцию из СССР, поэтому мы надеемся на дальнейшее понимание. А что до долгосрочных планов по покупке прав из дружественных государств, то представлять себе книгоиздание в России без каких‑либо прежних связей с внешним миром совсем не хочется.

Независимое издательство Individuum с 2014 года занимается выпуском переводной и российской литературы. В Individuum выходят книги Дэвида Кинана, Эдуарда Лимонова, Павла Пепперштейна, Алексея Поляринова и Квентина Тарантино, а также нон-фикшн на сложные социальные темы.

Отказ зарубежных издательств и отдельных авторов от сотрудничества с Россией стал заметным испытанием для отечественных издательств. Абсолютное большинство самых популярных в России авторов — иностранцы, а самый продаваемый, Стивен Кинг, одним из первых отказался продлевать контракт с издательством. Кроме того, иностранные издательства стали реже покупать права на книги российских авторов. Все это заставляет издательства искать новые пути решения этой проблемы.