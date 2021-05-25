Издательская группа «Альпина», сделавшая имя на издании бизнес-литературы и научпопа, всерьез взялась за художественные книги: до конца года они обещают выпустить несколько красочных переизданий Лимонова, Мамлеева и Кафки — а также несколько совсем новых романов и сборников. Узнали у главу «Альпины нон-фикшн» Павла Подкосова об издательских планах.

Павел Подкосов генеральный директор и главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн»

Зачем «Альпине» издавать фикшен Мне кажется, нас подтолкнула к этому пандемия. Люди, осевшие по домам, начали читать намного больше художки. Я и по себе заметил, что стал больше художественной литературы читать. Карантин стал таким вот катализатором. С другой стороны, мы думали о художке. Более того, мы ее несколько лет назад уже издавали. У нас выходило несколько романов Сережи Шаргунова, Снегирева, были какие‑то переводные «нуарные» романы. Но настоящим катализатором для нас стало сотрудничество с Алексеем Ивановым. Года три назад я предложил его продюсеру, Юлии Зайцевой, попробовать сделать у нас какой‑нибудь нон-фикшен. В результате мы договорились о книжке «Быть Ивановым», где Алексей рассказывал о своем творчестве. Алексею понравилось, как мы работаем с автором, как мы сделали книгу, как запустили ее, — потому что там действительно было очень большое количество мероприятий на разные читательские группы. В общем, мы друг к другу прикипели, расставаться уже не очень хочется — и Алексей Иванов отдал нам практически весь бэк-лист. На сегодняшний момент у нас вышло семь книг Иванова.

Одновременно у коллег из «Альпины Паблишер» в работе был новый перевод «1984» Джорджа Оруэлла — и это тоже абсолютно четко ложилось в концепцию нового направления. В результате мы видим рожденный за очень короткое время — по сути, за время карантина — новый бренд, в котором мы решили больше уделять внимания не отдельным проектам, а выстраиванию тематических направлений и авторских серий.

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Что в планах Кроме Алексея Иванова в наших планах — ранние произведения Эдуарда Лимонова. Первый роман «Это я — Эдичка» мы успеем выпустить к книжному фестивалю «Красная площадь». Это для меня самое лучшее известие последних дней: Лимонов на «Красной площади» — я думаю, что ему бы это понравилось. Также к выставке мы успеем сделать два романа Юрия Мамлеева — «Мир и хохот» и «Блуждающее время». Кроме этих трех больших авторских серий у нас еще выйдет к ММКЯ новый роман Александра Иличевского «Исландия». Исландия у Иличевского — это не только страна, а очень особенный район Иерусалима, который является полноправным героем новой книги. После романа мы выпустим сборник его рассказов после романа. Ну а к концу года коллеги из «Альпины Паблишер»«Альпина Паблишер», как и «Альпина нон-фикшн» входят в издательскую группу «Альпина» с помощью Леонида Бершидского сделают новый перевод «Процесса» Кафки. И еще планируется несколько сборников рассказов современных авторов. В общем, у нас довольно амбициозные планы. Мы не уходим в жанровую литературу, для нас важны действительно состоявшиеся и, может быть, не подзабытые, но немножко ушедшие имена, которые мы возвращаем в новой огранке, значительно расширив ту аудиторию, которая была у этих людей.

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Про оформление Мы понимали, что просто переиздание книг — это не круто, хочется их представить по-другому и выйти на новую аудиторию. Мы хотели обратиться к тем, кто еще не читал Иванова, Лимонова, Мамлеева. Наш арт-директор Юра Буга придумал замечательный ход с Алексеем Ивановым, когда он выдал по книге семерым разным дизайнерам, и получился, по сути, арт-проект: все обложки разные — но и романы у Иванова разные.