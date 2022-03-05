Стивен Кинг отказался продлевать контракты с издательствами из России

Американский писатель Стивен Кинг , он же Король Ужасов, не будет продлевать контракты с российскими издательствами на фоне событий на Украине. Об этом он сообщил в своем твиттере.

В 2020 году Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов, обогнав в рейтинге Дарью Донцову. Его книги были напечатаны в 163 изданиях общим тиражом более 1,1 млн экземпляров.

На своей страничке Кинг выражает достаточно однозначную позицию по отношению к событиям на Украине. В одном из недавних постов он призвал бойкотировать Coca-Cola из‑за того, что компания решила продолжить продажу своих продуктов в России.