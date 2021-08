Довольно глубоко погружаясь как в схожесть, так и в различия между историей рабства в США и России, Некрасова лишает себя возможности искать простые ответы на сложные вопросы — и заодно указывает на сложность тех, что кажутся нам простыми.

Да и сама метафора у Некрасовой максимально физиологична. Хоуп и Домна меняются кожей не по мановению волшебства: они буквально снимают ее с себя, будто одежду, мучаются от мозолей, потому что чужая кожа слишком туга или, напротив, свободна. Настоящесть образа не дает ему стать банальным, а зрителю — принять его как простое фантастическое допущение, вторичное по отношению к сюжету.

С проблемой апроприации сложнее. Некрасова и сама прекрасно осведомлена о проблематичности, заложенной в сам сюжет, и потому адресует этой проблеме вступление к сериалу, заодно становясь еще одной, третьей его героиней. «Из‑за моей белой кожи у меня нет права писать фикшен о чернокожих рабах», — пишет она и немедленно находит контраргумент: «Но, может быть, у меня есть право попытаться — из‑за общности рабского опыта предков, из‑за общности современного предубеждения (молниеносного — из‑за небелой кожи, довольно быстрого — из‑за акцента или русского имени), а главное — because of my love for black people’s literature and folklore». Несложно предположить, что такую позицию могут раскритиковать и те, кто считает культурную апроприацию недопустимой, и те, кто считает это словосочетание смехотворным. Но в словах Некрасовой есть важная логика. Американская антропологиня Нина Яблонски в книге «Living Color» пишет: «Нас объединяет и разделяет цвет кожи». Вслед за ней Некрасова говорит: нас объединяет и разделяет опыт несвободы. Такой подход позволяет найти способ смотреть на мир чужими глазами, не забывая при этом, что они чужие, и ценя общность и различия опыта в равной степени.

Наконец, третья проблема оказывается не проблемой. С большой формой Некрасова справляется мастерски. В сюжете почти нет провисаний — скорее, наоборот, финальный двухчасовой эпизод кажется чуть слишком насыщенным. Поэтический язык Некрасовой, знакомый по прежним работам, здесь остается тем же, но развивается. Манера описывать людей через эпитеты («выросшие» и «невыросшие» вместо «взрослых» и «детей» в «Калечине-Малечине») в «Коже» действует по-новому.