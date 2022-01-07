Птеродактили в Париже и лисята в городе: советуем, что почитать с детьми этой зимой.

«Пес поэта» Патриции МакЛахлан Иллюстрации Ани и Вари Кендель

После гибели хозяина псу Тедди кажется, что зима и одиночество будут вечными. Но однажды он находит в лесу замерзающих детей и понимает, что обязан их спасти. Трогательная история о потере и любви, о поэзии и домашних животных благодаря сказочным иллюстрациям становится идеальной. Читать всем, кто верит в собак и силу поэзии, способную научить нас понимать язык всего сущего.

Издательство «Поляндрия» , перевод Нины Фрейман

«Пакс. Дорога домой» Сары Пеннипакер Иллюстрации Джона Классена

Война закончилась, но раны у людей и природы заживают не так быстро. Главные герои, мальчик Питер и лис Пакс, когда‑то бывшие лучшими друзьями, но вынужденные расстаться, начинают новую жизнь, еще не зная, как много трудностей предстоит преодолеть на пути к счастью. Продолжение романа Сары Пеннипакер «Пакс» посвящено в первую очередь взрослению и родительству. Если вы не читали первую часть, стоит купить сразу обе.

Издательство «Самокат» , перевод Евгении Канищевой и Натальи Калошиной

«Страшные истории для маленьких лисят. Большой город» Кристиана МакКея Хайдикера Иллюстрации У Цзюньи

В лесу становится очень холодно, и все животные прячутся, надеясь, что зима их не заметит. Только трое лисят беззаботно скачут по свежевыпавшему снегу, как будто повелевая тучами и ветром. Но их веселая прогулка быстро заканчивается: лисята встречают израненного чужака, сбежавшего с загадочной фермы, на которой почему‑то нет вкусных кур. Вторая часть страшных (действительно страшных) историй о приключениях маленьких лисят — отличное решение для тех, кто любит ужастики. Если забраться с книгой под одеяло и свет зажечь поярче, то можно почти не испугаться.

Издательство Wonder Books , перевод Павла Шишина

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«Леворукие книготорговцы Лондона» Гарта Никса

Сьюзен мерещатся странные голоса, а из реки к окнам дома приходит чудовище. Но все эти события не пугают, а наоборот, обещают удивительные приключения. И однажды девушка, вооружившись старым читательским билетом и портсигаром, отправляется в Лондон на поиски отца. Роман Гарта Никса — это крепкое динамичное фэнтези с причудливым стимпанковским Лондоном, книгами, погонями и загадками, и все это в идеальной пропорции.

Издательство «Азбука-Аттикус» , перевод Натальи Масловой

«Белая птица» Р.Дж.Паласио

Главный герой получает задание по обществознанию — подготовить доклад про интересного человека. Он точно знает, кого выбрать, ведь бабушка Сара в детстве жила на оккупированной фашистами территории Франции. Бабушка начинает вспоминать о детстве и о соседе по парте Турто, знакомство с которым сильно изменило ее жизнь. Р.Дж.Паласио известен русскому читателю благодаря книге «Чудо» о мальчике, который родился фактически без лица, но спустя несколько лет и множество операций был готов отправиться в школу и снять шлем, защищающий его от реальности. Здесь же основной сюжетной линией становится рассказ о смелости и человечности, которые не исчезают даже тогда, когда за них грозит смерть.

«Хранитель острова Паффин» Майкла Морпурго Иллюстрации Бенджи Дэвиса

Иногда в сильную бурю даже свет маяка не может спасти корабль от гибели: так случается и со шхуной «Пеликан». Она терпит крушение, но отважный смотритель маяка Бенджамин Полсвет на маленькой лодке умудряется перевезти всех пассажиров в безопасное место. И вот спустя много лет Аллен Уилльямс, один из спасенных, приезжает на маяк, чтобы больше узнать о мрачном смотрителе. Классик детской литературы Майкл Морпурго рассказывает историю о мужестве, о добре и поиске себя. Благодаря крупному шрифту и замечательным иллюстрациям (мои фавориты — ту́пики) отлично подойдет и начинающему читателю.

Издательство «Махаон» , перевод Сергея Магомета

«В стране линдвормов» Фриды Нильсон Иллюстрации Александра Янсона

Сем и Иммер после гибели родителей переезжают жить к тете Тюре, которая обещает, что позаботится о братьях. Но на деле все оказывается ровно наоборот: комната сырая и темная, детям приходится с утра до ночи работать, а маленький Иммер больше не улыбается. Но однажды братья получают возможность отправиться в удивительное и опасное путешествие. Шведская писательница Фрида Нильсон («Тонкий меч», «Пираты Ледового моря») написала историю, которая отлично подойдет и подросткам, и взрослым благодаря закрученному сюжету, темным тайнам и захватывающим приключениям.

Издательство «МИФ» , перевод Елены Тепляшиной

«Сказки о Лапландии» Дмитрия Овсянникова Иллюстрации Яны Беляниной

Какие тайны хранят седые камни? Куда исчезает зимой солнце? И где можно встретить великана? Отважные охотники, мудрые старики и любопытные мальчишки ищут ответы на эти вопросы, попав в удивительный мир. Если вы хотите сборник сказок, который хорош длинной зимой, то советую обратить внимание на истории Дмитрия Овсянникова. Основанные на саамских мифах и дополненные чудесными иллюстрациями (лучше всех вышли олени и зайцы), они отлично подойдут для вечернего чтения.

«Адель Блан-Сек. Необыкновенные приключения. Том 1» Жака Тарди

В Париже творится какая‑то неразбериха: многие утверждают, что видели гигантского птеродактиля, охотящегося на людей. Этого не может быть, но свидетельства очевидцев не оставляют места сомнениям. На поиски чудовища отправляется отважная писательница Адель Блан-Сек, для которой нет ничего важнее по-настоящему стоящего материала. Книга Жака Тарди, классика французских комиксов, добралась и до России. Теперь юные читатели смогут следить за приключениями умной и язвительной героини, попутно узнавая, как выглядел Париж в 1910-х годах.

Издательство «КомпасГид» , перевод Михаила Хачатурова