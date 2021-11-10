Смерть, суфражистки и рыбалка: советуем, что почитать с детьми и подростками осенью.

«Щука» Энтони МакГоуэна Иллюстрации Екатерины Бас

Два брата — Ники и Кенни — отправляются рыбачить на Беконный пруд, таящий в себе немало загадочного. Например, там живут огромные щуки, хитрые и опасные. Но мальчишки совсем не представляют, что найдут в водах пруда. Энтони МакГоуэн написал неторопливую книгу о братстве, страшных историях и природе вокруг. Стоит прочесть, если нравятся рассказы о животных и классическая детская проза.

Издательство «Волчок» , перевод Дмитрия Карельского

«Почему Ной выбрал голубя» Исаака Башевиса Зингера Иллюстрации Полины Калашниковой

Кто‑то распустил слух, что на ковчег возьмут только самых лучших из живых тварей. Животные и птицы спорят до хрипоты, пытаясь убедить Ноя, что только они достойны спасения. Лишь одна птица молчаливо сидит на дереве. Классический библейский сюжет в пересказе Исаака Башевиса Зингера (всемирно известного писателя и лауреата Нобелевской премии) звучит по-детски и свежо, а иллюстрации Полины Калашниковой делают историю забавной и трогательной.

Издательство «Книжники» , перевод Веры Пророковой

«Heartstopper. С замиранием сердца» Элис Осман

Чарли думает, что этот год будет полегче, ведь теперь он старшеклассник. Только вот отношения с парнем не ладятся, а одноклассник-регбист активно пытается подружиться. Графический роман Элис Осман рискует стать самой милой книгой, которую вы прочитаете в этом году. Удивительно удачный рассказ о первой влюбленности, где в правильных пропорциях смешаны трудности и радости.

«Повнимательнее, Картер Джонс!» Гэри Шмидта

Первое сентября — всегда тяжелый день, а когда ты единственный мальчик среди сестер с прическами и неправильными носками, то приходится совсем нелегко. Да еще и на пороге стоит странный мужчина, изъясняющийся необычайно витиевато. Новый роман Гэри Шмидта, уже известного русскому читателю, — история о важности дисциплины и крикете, а еще о поддержке и отношениях отца с сыном.

«Под созвездием бродячих псов» Лилии Волковой Иллюстрации Наталии Елиной

Обидно бежать на море, споткнуться и разбить коленку. Наверняка попадет от мамы! Но долго унывать не получается: рядом останавливается девчонка и предлагает помочь. Главный герой начинает наблюдать за ней и понимает, что каждый раз на прогулке ее сопровождает другая собака. История Лилии Волковой рассказывает о доброте, любви и смелости. Еще здесь есть вечная проблема отцов и детей и даже немного от детектива. Ну и, конечно, эта повесть про то, как нам всем нужна собака.

«Молли имеет право» Анны Кэри

Дублин, 1912. Кажется, что жизнь Молли предопределена: занимайся домом, готовься к замужеству и переписывайся с подругой, где можешь изредка пожаловаться. Но героиня узнает, что ее старшая сестра стала суфражисткой: борется — вы только подумайте! — за право голоса для женщин. Роман в письмах Анны Кэри, рассказывающий о судьбе суфражистского движения в Ирландии от лица бойкой и ироничной героини, оказывается удивительно злободневным. Так что наверняка понравится юным читательницам, которые чувствуют в себе силы изменить мир.

Издательство «КомпасГид» , перевод Андрея Манухина

«Съест ли меня моя кошка? И другие животрепещущие вопросы о смерти» Кейтлин Даути Иллюстрации Дайанне Руз

Дети любят поставить взрослых в тупик бесконечными вопросами. Одними из самых сложных становятся вопросы о смерти, потому что тема несколько табуирована. А ведь действительно интересно узнать, как выглядит смерть в космосе, можно ли сохранить себя в янтаре и почему мы перестали сжигать покойников на погребальных кострах. Кейтлин Даути работает в похоронном бюро и по долгу службы сталкивается с множеством вопросов, на самые забавные и любопытные из которых она дала ответы.

Издательство «МИФ» , перевод Екатерины Соловьевой

«Чем пахнут книги» Дарьи Плаксуновой Иллюстрации Юлии Прохоцкой