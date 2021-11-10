Смерть, суфражистки и рыбалка: советуем, что почитать с детьми и подростками осенью.
«Щука» Энтони МакГоуэна
Иллюстрации Екатерины Бас
Два брата — Ники и Кенни — отправляются рыбачить на Беконный пруд, таящий в себе немало загадочного. Например, там живут огромные щуки, хитрые и опасные. Но мальчишки совсем не представляют, что найдут в водах пруда.
Энтони МакГоуэн написал неторопливую книгу о братстве, страшных историях и природе вокруг. Стоит прочесть, если нравятся рассказы о животных и классическая детская проза.
«Почему Ной выбрал голубя» Исаака Башевиса Зингера
Иллюстрации Полины Калашниковой
Кто‑то распустил слух, что на ковчег возьмут только самых лучших из живых тварей. Животные и птицы спорят до хрипоты, пытаясь убедить Ноя, что только они достойны спасения. Лишь одна птица молчаливо сидит на дереве.
Классический библейский сюжет в пересказе Исаака Башевиса Зингера (всемирно известного писателя и лауреата Нобелевской премии) звучит по-детски и свежо, а иллюстрации Полины Калашниковой делают историю забавной и трогательной.
«Heartstopper. С замиранием сердца» Элис Осман
Чарли думает, что этот год будет полегче, ведь теперь он старшеклассник. Только вот отношения с парнем не ладятся, а одноклассник-регбист активно пытается подружиться.
Графический роман Элис Осман рискует стать самой милой книгой, которую вы прочитаете в этом году. Удивительно удачный рассказ о первой влюбленности, где в правильных пропорциях смешаны трудности и радости.
«Повнимательнее, Картер Джонс!» Гэри Шмидта
Первое сентября — всегда тяжелый день, а когда ты единственный мальчик среди сестер с прическами и неправильными носками, то приходится совсем нелегко. Да еще и на пороге стоит странный мужчина, изъясняющийся необычайно витиевато.
Новый роман Гэри Шмидта, уже известного русскому читателю, — история о важности дисциплины и крикете, а еще о поддержке и отношениях отца с сыном.
«Под созвездием бродячих псов» Лилии Волковой
Иллюстрации Наталии Елиной
Обидно бежать на море, споткнуться и разбить коленку. Наверняка попадет от мамы! Но долго унывать не получается: рядом останавливается девчонка и предлагает помочь. Главный герой начинает наблюдать за ней и понимает, что каждый раз на прогулке ее сопровождает другая собака.
История Лилии Волковой рассказывает о доброте, любви и смелости. Еще здесь есть вечная проблема отцов и детей и даже немного от детектива. Ну и, конечно, эта повесть про то, как нам всем нужна собака.
«Молли имеет право» Анны Кэри
Дублин, 1912. Кажется, что жизнь Молли предопределена: занимайся домом, готовься к замужеству и переписывайся с подругой, где можешь изредка пожаловаться. Но героиня узнает, что ее старшая сестра стала суфражисткой: борется — вы только подумайте! — за право голоса для женщин.
Роман в письмах Анны Кэри, рассказывающий о судьбе суфражистского движения в Ирландии от лица бойкой и ироничной героини, оказывается удивительно злободневным. Так что наверняка понравится юным читательницам, которые чувствуют в себе силы изменить мир.
«Съест ли меня моя кошка? И другие животрепещущие вопросы о смерти» Кейтлин Даути
Иллюстрации Дайанне Руз
Дети любят поставить взрослых в тупик бесконечными вопросами. Одними из самых сложных становятся вопросы о смерти, потому что тема несколько табуирована. А ведь действительно интересно узнать, как выглядит смерть в космосе, можно ли сохранить себя в янтаре и почему мы перестали сжигать покойников на погребальных кострах.
Кейтлин Даути работает в похоронном бюро и по долгу службы сталкивается с множеством вопросов, на самые забавные и любопытные из которых она дала ответы.
«Чем пахнут книги» Дарьи Плаксуновой
Иллюстрации Юлии Прохоцкой
Если открыть новую книгу, то она пахнет совершенно особенно. Как добиться этого замечательного аромата? Отвечая на этот вопрос, авторы заодно рассказали, кто делает книгу, как создать книжный клуб и вести читательский дневник.
«Чем пахнут книги» — отличный подарок для маленьких книгочеев. Здесь рассказывается о библиотеке, книжных покупках и даже о том, как в домашних условиях смастерить экслибрис.