7 новых книг для детей и подростков

От медвежьей магии до лисьих страхов: советуем, что почитать с детьми летом.

«Страшные истории для маленьких лисят» Кристиана Маккея Хайдикера Иллюстрации Цзюньи У

Летом, когда наконец начинает смеркаться, так хорошо усесться рядом с братьями и сестрами и слушать страшные истории — даже если поджилки трясутся. И маленькие лисята изо всех сил стараются победить страх и узнать, чем же все закончится. Книга подойдет для всех, кто любит жуткие истории и ценит неожиданные повороты сюжета. Отдельно стоит отметить черно-белые иллюстрации, от которых читать становится еще страшнее (и интереснее).

«Эльма. Тайное пророчество» Ингрид Шаббер Художник Леа Мазе

Историй про детей, воспитанных животными, — великое множество. Только вот совсем немногие дети родились у могущественных волшебниц и могут спасти мир от конца света. Эльме придется покинуть родной лес и папу-медведя для борьбы со злыми духами воды. Французский комикс Ингрид Шаббер и Леа Мазе идеально подойдет для тех, кто только начинает читать: реплик немного (впрочем, от медведя многословности ждать не приходится), а рассматривать иллюстрации с осенним лесом, огромным медведем и непослушной взъерошенной девочкой — отдельное удовольствие.

Издательство «МИФ» , перевод Михаила Хачатурова

«Вынеси попить» Марины Колмыковой Иллюстрации Нины Кузьминой

Что, если у тебя из летней одежды только одна футболка да шорты — и каждый день ты гуляешь в них? А если твои родители талантливы, только вот с тобой что‑то пошло не так? А если мальчик, в которого ты влюблена, видит в тебе девочку трех лет с огромными щеками? Взрослым все эти проблемы кажутся не самыми главными, но пока герои очень молоды, для них каждый вопрос жизненно важен. Это сборник историй, которые стоит читать медленно, потому что писательница сумела уложить в маленькие рассказы множество сложных тем, о которых можно поговорить с юным читателем, а в героях очень легко узнать и себя в детстве.

«Одиссея Риммы Грековой» Натальи Вишняковой

«Летние каникулы» — лучшее словосочетание на свете! Но и оно не радует, если ты безнадежно влюблена, стесняешься очков и брекетов, а еще дурацкого имени. Кажется, что и этим летом не произойдет ничего интересного, но тут главная героиня замечает объявление о летнем лагере на Соловках, где ее ждет множество испытаний. Римма Грекова, конечно, не Одиссей, но и ей во время путешествия придется столкнуться со множеством испытаний — как смешных, так и серьезных. Отличная небольшая книга для всех, кто уже успел прочитать бесконечные списки на лето и ищет что‑то новое.

«Найдите Лейлу» Мег Элисон

Каждому нормальному подростку очень хочется быть оригинальным и своеобразным. Впрочем, в истории Лейлы нормального немного: пол превратился в болото, дверь в квартиру не открывается, а младший брат от голода ест из мусорного бака. Книга Мег Элисон — это роман о том, как обстоятельства иногда складываются против тебя, но человек всегда может их преодолеть. Отлично подойдет подросткам, переживающим из‑за отношений с родителями и сверстниками.

«Рек и Мярек» Наамы Бензиман

Ты много и упорно тренируешься, чтобы выиграть в важном соревновании. И вдруг встречаешь родственную душу и лучшего друга, только вот беда: прыгает он гораздо лучше и наверняка станет победителем. Что же делать? И Рек решает поссориться с Мяреком. Израильская художница Наама Бензиман придумала и нарисовала историю об упрямстве и бессмысленном соперничестве, заставляющую задуматься над тем, как иногда сложно признавать неправоту. А текст, написанный двумя цветами, поможет легко прочесть книгу по ролям.

Издательство «Книжники» , перевод Ксении Церковской

«Библиотека» Сары Стюарт Иллюстрации Дэвида Смолла

Представьте, что ваш ребенок не любит кричать, скакать и не выпрашивает в магазине очередной поп-ит. Все, что ему нужно, — это книга. И если вы только что подумали, как это здорово, то вы забыли об одной опасности, подстерегающей каждого, кто слишком любит покупать и читать бесконечные тома. Небольшая книга Сары Стюарт и Дэвида Смолла легко может стать любимой у вас и детей. Во-первых, тут смешной и ироничный текст. Во-вторых, можно бесконечно рассматривать иллюстрации. В-третьих, вдруг книга действительно лучше поп-ита?

Издательство «Поляндрия» , перевод Марии и Екатерины Юнгер