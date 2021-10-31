Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в ноябре в Москве и Екатеринбурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.

Москва «II Перкиннале: и снова туфли в пыли» в галерее «Здесь» на Таганке До 7 ноября

© Галерея «Здесь» на Таганке

Вторая Перкиннале под кураторством молодого художника Вовы Перкина, получившая в этом году название «И снова туфли в пыли», продолжает тему путешествия по выдуманной вселенной «Наша утопия», населенной мифическими персонажами.

«Белый лист» в галерее Totibadze До 7 ноября

© Totibadze Gallery

В своем проекте Маруся Борисова-Севастьянова обращается к теме переосмысления значимости интеллекта в пользу чувственного познания, иллюстрируя это работами разных лет, на которых рациональный подход к композиции со временем уходит на второй план.

«Олег Целков. Я не здешний, я чужой» в Мультимедиа-арт-музее До 15 ноября

© Мультимедиа-арт-музей

Выставка памяти одного из самых значимых российских художников российского современного искусства Олега Целкова организована при поддержке фонда Игоря Цуканова. В рамках проекта будет представлен фильм о художнике «Tselkov Walk» («Путь Целкова») французского режиссера Николя Идиро.

«Сергей Шутов. Чужие здесь не ходят» в МАММ До 15 ноября

© Мультимедиа-арт-музей

На выставке одного из идеологов и активных участников московского и петербургского андеграундного искусства Сергея Шутова представлены работы середины 1990-х и начала 2000-х, когда он начинал свои первые эксперименты с видео-артом и показывал их в культовом клубе «Птюч».

«Школа инженеров искусства. Вдали от равновесия» в «ГУМ-Red-Line» До 20 ноября

© «ГУМ-Red-Line»

Тридцатилетний срез творчества группы «Инженеры искусства» — художников петербургского андеграундного искусства, в числе которых Инал Савченков, Франц Родвальт, Сергей Еньков, Григорий Стрельников и Владислав Балаклейский. По словам организаторов, в экспозицию проекта вошли работы, практически неизвестные московской публике.

«Андрей Красулин. Практика, Процесс, Срез» в ММОМА на Гоголевском До 21 ноября

© Московский музей современного искусства

Масштабная полувековая ретроспектива художника — от ранних скульптур до поздних живописных и графических работ. Всего для этой выставки Московский музей современного искусства и галерея Pop/off/art собрали больше двух сотен произведений, складывающихся в энциклопедию его приемов и образов.

«Музей подсознания Москвы» С 9 по 29 ноября в Башмет-центре, 4 и 5 ноября в Музее Москвы

© Музей Москвы

Экспериментальные выставки-сестры группы ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), исследующие подсознание города как мыслящего организма. Версия в новом пространстве Провиантских складов Музея Москвы обрамляет сцену спектакля «Solaris» и будет открыта в дни, когда проходят показы спектакля.

«Константин Горбатов. Приближая красоту» в «Новом Иерусалиме» До 5 декабря

© «Новый Иерусалим»

Большая ретроспективная выставка одного из главных представителей русского импрессионизма состоит из трех разделов, посвященных разным периодам жизни художника и странам, в которых ему довелось побывать: Италии, Испании и Палестине.

Подробности по теме Идиллические пейзажи среди революции и войны: трагическая жизнь Константина Горбатова Идиллические пейзажи среди революции и войны: трагическая жизнь Константина Горбатова

«Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли» в ГМИИ им. Пушкина До 16 января

© ГМИИ им. Пушкина

26 полотен из собрания миланского коллекционера — редкая возможность увидеть в Москве работы Джакомо Балла, Умберто Боччони, Джино Северини и других итальянских мастеров начала XX века.

«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма До 16 января

© Музей русского импрессионизма

В экспозицию проекта вошли работы, которые были представлены публике в Нью-Йорке в 1924 году на крупнейшем показе русской живописи в США. По словам организаторов, картины пришлось разыскивать по всему миру в частных и музейных собраниях России, США, Канады, Испании, Германии, Армении и других стран.

«Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» в «Гараже» До 30 января

© «Гараж»

Эклектичная подборка современного искусства, работающего со временем — от картины Вячеслава-Юры Усеинова, которую тот создавал одиннадцать лет, до перформансов Хэ Юньчана и Ёсико Симады.

«Томас Деманд. Зеркало без памяти» в «Гараже» До 30 января

© «Гараж»

На первой в России выставке немецкого художника Томаса Деманда можно увидеть знаковые проекты, посвященные темам симуляции, макетов и моделирования, а также видео, которые специально для выставки создал режиссер и писатель Александр Клюге.

«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее До 5 мая

© Третьяковская галерея

Четыре столетия гравировального искусства: от голландцев братьев Больсвертов и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.

Екатеринбург Уральская биеннале До 5 декабря

© Уральская индустриальная биеннале

В Екатеринбурге и Свердловской области открылась шестая Уральская индустриальная биеннале. На этот раз основными площадками проекта стали здание цирка, Оптико-механический завод, бывший кинотеатр «Салют» и здание главпочтамта.