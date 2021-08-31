В «Новом Иерусалиме» проходит выставка «Константин Горбатов. Приближая красоту» — масштабная экспозиция из более чем сотни работ по-прежнему недооцененного пейзажиста, дружившего с Горьким и писавшего идиллические русские пейзажи и в послереволюционной нищете, и в фашистском Берлине. Рассказываем о жизни художника.

Вид древнего Пскова, 1918 © Собрание В.И. Литвякова

Константин Горбатов родился в 1876 году в Ставрополе. Еще в детстве его вдохновляли виды родной Самарской губернии: старые храмы, усадьбы, покосившиеся домики и — главное — Волга. Позже все они перекочевали в его картины: сказочные и немного наивные пейзажи Горбатова отражают мечты об идеальной России, воплощенной в городе на реке. Художник обучался живописи в Риге и в Санкт-Петербурге — в знаменитом Училище технического рисования барона Штиглица и на архитектурном отделении Академии художеств. Кстати, еще и поэтому у него так много именно архитектурных пейзажей.

Севилья, 1913 © Музей «Новый Иерусалим»

В 35 лет Горбатов окончил Высшее художественное училище, получив звание классного художника, и уехал жить и работать в Италию: сначала в Рим как пенсионер Академии художеств, а потом, по приглашению Максима Горького, на Капри, где как раз обосновалась колония молодых русских художников. Но даже там он скучал по России: говорили, что Италия на картинах Горбатова больше похожа на волжские пейзажи с березками. Вернувшись из Европы, художник стал членом Общества имени Куинджи, развивавшем реалистические традицим русского искусства, — и даже имел успех, пока не случилась революция. Старомодные картины Горбатова перестали покупать. Семье не хватало денег даже на хлеб.

Синее море. Капри, 1925 © Музей «Новый Иерусалим»

Горбатов уехал из России — теперь навсегда. В 1922 году он снова отправился в Италию. На его картинах кроме русских пейзажей появились виды солнечных уголков Капри и Венеции. Пожив в Италии, Горбатов с женой стал путешествовать по миру: они побывали в Англии, Палестине, Египте, Нидерландах. Но художник стремился в русское общество, и в 1926 году приехал в Берлин. Те годы в Германии были культурным расцветом: в столицу стягивалась интеллигенция со всей бывшей Российской Империи. Горбатов вошел в группу русских эмигрантов-живописцев и до прихода к власти нацистов был одним из самых высокооплачиваемых и популярных русских художников в Германии. Его жизнерадостные картины были востребованы на международных выставках, он хорошо зарабатывал и снимал большую квартиру, обставленную мебелью в стиле ампир в элитном районе Берлина. А в Мюнхене даже печатали открытки с репродукциями его картин.

Венеция, 1942 © Музей «Новый Иерусалим»

А потом к власти пришли нацисты. Горбатовым как советским гражданам запретили выезжать из Германии: они регулярно должны были отмечаться в отделении полиции и продлевать паспорта. Гитлер сделал искусство частью своей политики. Теперь популярностью пользовался стиль Третьего рейха — а радостные пейзажи художника больше не покупали. Горбатов с женой жил в нищете. Но даже когда началась война, Горбатов продолжал писать в узнаваемом стиле, по памяти создавая картины с видами русских городов и Италии.

Отдых на веранде. Портрет жены художника, 1917 © Частная коллекция