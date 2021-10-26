В Екатеринбурге и Свердловской области проходит очередная индустриальная биеннале, концепция которой в этот раз отсылает одновременно к Книге Екклесиаста и к антиутопии Замятина. Ирина Шульженко рассказывает, что стоит увидеть на этом масштабном мероприятии.

«Время разбрасывать камни, и время собирать камни». Темой шестой индустриальной биеннале стала другая, куда менее известная часть цитаты из Книги Екклесиаста: «время обнимать, и время уклоняться от объятий». Основной проект в этом году расположился в здании бывшего кинотеатра «Салют», одном из корпусов Уральского оптико-механического завода, принадлежащем госкорпорации Ростех, Екатеринбургском цирке и Доме связи. Внутреннее устройство биеннале отсылает к роману Замятина «Мы», герои которого строили космический корабль под названием «Интеграл». Перформативная программа в здании цирка с его круговым панорамным пространством главной арены посвящена героине романа О-90. Поместить основной проект в Екатеринбургском цирке предложила приглашенная кураторская команда из Берлина — Чалы Илэке, Аднана Йылдыза и Ассафа Киммеля. Здесь можно увидеть несколько видеоинсталляций и перформансов. Отдельного внимания заслуживает синтетическая работа Уилла Фредо «Ты не живешь в мире. Мир живет в тебе», сочетающая в себе танец, лекции, современный танец и обрядовые церемонии. Ссылаясь на различные философские системы — от монадологии Лейбница до космоведения майя, — Фредо рассказывает о невидимых взаимосвязях Вселенной.

«Ты не живешь в мире, мир живет в тебе», Уилл Фредо (Гватемала, Кабо-Верде / Германия), Перформанс, 2021 © Пресс-служба 6-й Уральской индустриальной биеннале 1 из 9 Ян Ст. Вернер (р. 1969, Германия), при участии Джастина Вернона

Квадраты будут падать

2021 © Пресс-служба 6-й Уральской индустриальной биеннале 2 из 9 «Ты не живешь в мире, мир живет в тебе», Уилл Фредо (Гватемала, Кабо-Верде / Германия), Перформанс, 2021 © Пресс-служба 6-й Уральской индустриальной биеннале 3 из 9 «Зона комфорта» Соравит Сонгсатайя (Таиланд / Новая Зеландия), Одноканальное видео высокого разрешения, цветное, со звуком, 2021 © Пресс-служба 6-й Уральской индустриальной биеннале 4 из 9 «Harese» Эркан Озген, видеоинсталляция, 2020 © Ольга Подольская 5 из 9 «Светлые песни» Мария Морина, Марина Карпова, Екатерина Соколовская (Россия), инсталляция: скульптурная группа (пеноплекс, пластик, силикон, бетон), четырехканальное аудио, либретто,

2021 © Анна Марченкова 6 из 9 Майя Саравиа (р. 1984, Гватемала / Германия)

Теория призрака. Часть 2

Перформанс и инсталляция © Антон Михайлов 7 из 9 Ян Ст. Вернер (р. 1969, Германия), при участии Джастина Вернона

Квадраты будут падать

2021 © Пресс-служба 6-й Уральской индустриальной биеннале 8 из 9 «Ты не живешь в мире, мир живет в тебе», Уилл Фредо (Гватемала, Кабо-Верде / Германия), Перформанс, 2021 © Пресс-служба 6-й Уральской индустриальной биеннале 9 из 9

Площадка в здании бывшего кинотеатра «Салют» посвящена математику и инженеру Д-503. 3500 кв. м занимают впечатляющие работы видеохудожников. В их числе — итоговый перформанс экспериментального проекта Яэль Бартаны «Две минуты до полуночи» о том, что было бы, если бы женщины правили миром, арабоязычный научно-фантастический фильм Ларисы Сансур «In vitro», посвященный теме экологической катастрофы, и проект о симулякрах, созданный Peles Empire (творческий дуэт Катарины Штовер и Барбары Вольф).

Яэль Бартана (р. 1970, Нидерланды/Германия)

Две минуты до полуночи

2021 © Антон Михайлов 1 из 3 Лариса Сансур (р. 1973, Палестина/Великобритания) и Сёрен Линд (р. 1970, Дания/Великобритания)

In Vitro

2019 © Антон Михайлов 2 из 3 Peles Empire (Катарина Штовер и Барбара Вольф; Румыния/Германия)

Широко закрытые глаза

2021 © Ольга Подольская 3 из 3

Сайт-специфик-проект в Главпочтамте тематически связан с одним из ключевых героев романа — революционеркой с кодовым именем I-330. Специально для этой площадки художник Эгемен Демирчи создал работу «Что есть будущее, как не отрезок настоящего». Это специальная зона, где посетители смогут написать письма в будущее, которые будут храниться и найдут своих адресатов через 100 лет, когда и художников, и зрителей этой биеннале, видимо, уже не будет на свете.

Эгемен Демирчи (р. 1983, Турция/Германия)

Что есть будущее, как не отрезок настоящего

2021 © Ксения Комельских 1 из 3 Эгемен Демирчи (р. 1983, Турция/Германия)

Что есть будущее, как не отрезок настоящего

2021 © Ксения Комельских 2 из 3 Эгемен Демирчи (р. 1983, Турция/Германия)

Что есть будущее, как не отрезок настоящего

2021 © Ксения Комельских 3 из 3

Самому же «Интегралу», создававшемуся в романе с целью завоевания внеземных цивилизаций, посвящен проект в 103-м корпусе Оптико-механическкого завода. Здесь можно увидеть VR-инсталляцию известного немецкого художника Клеменса фон Ведемейера, созданную под впечатлением от посещения мастерской советского скульптора Заира Азгура в Минске, серию рисунков Джансу Чакара на тему структуры власти и фемповестки, проект «Медленно стареющие дети» петербургского художника Никиты Селезнева, отсылающий к идеям Льва Сморгона, сумевшего в советское время разработать политически нейтральные модели игрушек. Видео и скульптурная инсталляция, из которых состоит работа, представляют собой «своеобразный памятник эскапизму».

Клеменс фон Ведемейер (р. 1974, Германия)

совместно с Тимуром Велесом и Самуилом Рихтером

Открытые объекты

2021 © Антон Михайлов 1 из 3 Джансу Чакар (р. 1988, Турция)

Kairos

2021 — наст. вр. © Ольга Подольская 2 из 3 Никита Селезнев (р. 1990, Россия)

Медленно стареющие дети

2021 © Ольга Подольская 3 из 3

Работы некоторых художников, к примеру Яэль Бартаны и Клеменса фон Ведемейера, представлены сразу на двух площадках, поэтому прежде, чем отправляться на встречу с прекрасным, стоит очень внимательно изучить программу на сайте проекта. Навигация довольно запутана, и можно ненароком пропустить весьма любопытные проекты, не вошедшие в основную программу. Так, отдельного внимания заслуживает выставка работ, не прошедших в основной проект, с говорящим названием «Обнять и плакать» — их можно посмотреть в «Синара-центре».

Мурал «Рекультивация» Андрея Оленева © Пресс-служба 6-й Уральской индустриальной биеннале 1 из 2 Мурал «Рекультивация» Андрея Оленева © Пресс-служба 6-й Уральской индустриальной биеннале 2 из 2

Важная составляющая программы — арт-резиденции и специальные проекты, расположенные в разных точках Свердловской области: мурал «Рекультивация» Андрея Оленева площадью 4600 кв. м на фасаде здания высокотемпературных шахтных печей; инсталляция «Сад камней» Василия Кононова-Гредина из 250 зеркал, установленных на уступах и стенах Березовского карьера города Сатка; мурал Анны и Виталия Черепановых на территории Северского трубного завода. Там же официальный партнер проекта — благотворительный фонд Потанина — презентовал новый грантовый конкурс, направленный на поддержку инициатив по «ревитализации объектов индустриального наследия в России». 25 индустриальных арт-маршрутов будут проходить до конца октября в 8 уральских городах и поселках.

Василий Кононов-Гредин, «Сад камней», Инсталляция, нержавеющая сталь, размеры варьируются, 2021. Березовский карьер, Челябинская обл. © Пресс-служба 6-й Уральской индустриальной биеннале 1 из 3 Василий Кононов-Гредин, «Сад камней», Инсталляция, нержавеющая сталь, размеры варьируются, 2021. Березовский карьер, Челябинская обл. © Пресс-служба 6-й Уральской индустриальной биеннале 2 из 3 Василий Кононов-Гредин, «Сад камней», Инсталляция, нержавеющая сталь, размеры варьируются, 2021. Березовский карьер, Челябинская обл. © Пресс-служба 6-й Уральской индустриальной биеннале 3 из 3

Когда речь заходит о масштабных проектах (только в основном проекте приняли участие 52 художника и художественных коллектива из 23 стран), где важную роль играет энтузиазм и идейность организаторов, сложно не романтизировать организационные недочеты. По словам участников прошлых биеннале, они во многом неизбежны из‑за сочетания масштабности и недостатка в ресурсах. Но кроме громких основных проектов индустриальная биеннале из года в год реализует по-настоящему значимые не только в художественном, но и в локальном контексте проекты: сложно представить, когда бы еще в столь отдаленных от культурных центров городах (вроде Сатки или Полевского) появились проекты из области современного искусства. С точки зрения масштаба замысла и сложности реализации уральская биеннале действительно имеет много общего с космическим кораблем «Интеграл». Героя романа Замятина вследствие зарождения души лишают мозгового «центра фантазии», чтобы он мог честно выполнять свой долг перед государством, не отвлекаясь на лирику. И если сложный ассоциативный ряд между отдельными площадками и персонажами весьма не очевиден, то общность посыла считать не так сложно: искусству есть место там, где есть место и душе, и фантазии.