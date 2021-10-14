На выходных, 16 и 17 октября, в ДК «Рассвет пройдет книжная ярмарка Rassvet Book Fair 2021. Мы выбрали 12 важных новинок, которые стоит там отыскать.

«Двойной контроль» Эдварда Сент-Обина

Семья, любовь и нейробиология: новый роман от автора «Патрика Мелроуза».

Издательство «Иностранка», перевод А. Питчер
«Дворец сновидений» Исмаэля Кадарэ

Сонный тоталитаризм: албанский роман о департаменте, анализирующем сны граждан на предмет угрозы режиму.

Издательство NoAge, перевод Василия Тюхина
«Девочка в нулевой степени» Микиты Франко

Новая книга автора «Дней нашей жизни» о мальчике, родившемся в теле девочки.

Издательство Popcorn Books
«Все мои ребята» Рут Кокер Беркс

Мемуары женщины, которая в разгар паники вокруг СПИДа стала заботиться о людях с ВИЧ.

Издательство Благотворительный фонд «Нужна помощь», перевод Юлии Пугаченковой
«Дизайн детства. Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней»

Эволюция нашего детства за последние 300 лет — от кукольных домиков до экспериментов «Баухауса» и конструктора LEGO.

Издательство «Новое литературное обозрение», перевод Анны Ландиховой
«Квартира на Уране» Поля Б. Пресьядо

Автор книги «Я монстр, что говорит с вами» призывает всех живых существ восстать против диктата нормы.

Издательство No Kidding, перевод Наталии Протасеня
«Контур» Рейчел Каск

Тонко выделанный роман о потере, первый том самой обсуждаемой трилогии последних лет.

Издательство Ad Marginem, перевод Светланы Кузнецовой
«Подумайте еще раз» Адама Гранта

Новая любимая книга Билла Гейтса — о том, как важно не только отстаивать свои убеждения, но и сомневаться в них.

Издательство МИФ, перевод Екатерины Петровой
«Придворный» Бальдассаре Кастильоне

Быт и политика эпохи Возрождения от первого лица. Полного русского издания пришлось ждать 500 лет.

Издательство «КоЛибри», перевод П. Епифанова
«Просвещение продолжается» Стивена Пинкера

Разум когда‑нибудь победит: еще 600 страниц о том, как наука и прогресс нас всех спасут.

Издательство «Альпина нон-фикшн», перевод Галины Бородиной и Светланы Кузнецовой
«Шторка» Лиды Юсуповой

Новый сборник одной из главных русскоязычных поэтесс сегодня: «пошел за водой на кухню, / а пришел с ножом в сердце».

Издательство «Центр Вознесенского»
«Я знаю каждую минуту» Влады Харебовой

Книга о бесланской трагедии для ее семнадцатилетних ровесников.

Издательство «Абрикобукс»