Политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале рассказывает о новых и важных книгах в сфере политики, политической науки и политического образования. Мы попросили его посоветовать пять классических трудов, которые помогут разобраться и в современной политике.

Алексей Чеснаков Политолог, директор Центра политической конъюнктуры

Хотите разбираться в политике? Не занимайтесь отвлеченными теориями. Изучайте реальную историю, практики, психологические приемы политической борьбы. Исследуйте мотивы и логику поведения лучших мастеров. Читайте книги, которые они сами считали обязательными для знакомства с миром интриг и комбинаций. Кроме всем известного «Государя» Макиавелли можно порекомендовать еще десятка три интереснейших и увлекательных пособий. Выбор индивидуален. Вот, например, моя «великолепная пятерка». «История» Фукидида

«А нам говорят: „Афины войною пошли на Спарту“. История Пелопонесской войны. В ней в полной мере раскрывается базовый принцип политики: право имеет решающее значение только при равенстве сил на обеих сторонах ; если же этого нет, то сильный делает то, что может, а слабый уступает». «Придворный» Бальдассаре Кастильоне

Искусство поведения при дворе и в обществе. Первое полное русское издание появилось лишь в сентябре 2021 года, через пятьсот лет после итальянского оригинала. Вся европейская элита, начиная с императора Карла V, обладателя самого большого количества титулов в истории европейских монархий, восхищалась этим набором практичных советов, высказанных в форме диалогов. «Панчатантра»

«То, что считается пороком среди людей, для владык — достоинство». Крылов, Толстой и Киплинг позаимствовали для своих произведений сюжеты из этой книги древних индийских сказок, оформленные в качестве наставлений для политиков в эпоху, когда давать некоторые советы открыто было невозможно. Как нужно грамотно сталкивать врагов и что такое «разводка»? Узнаете из этой великой книги. «Троецарствие»

Изысканные заговоры, раскрытые замыслы и многоходовые интриги. Политика вместе со стратегией и военным искусством древнего Китая. В этой книге — все, что только можно представить, для тех, кто интересуется темами строительства империй и зарождения династий. Любимая книга председателя Мао. «Осень патриарха» Габриеля Гарсии Маркеса