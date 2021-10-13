Политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале рассказывает о новых и важных книгах в сфере политики, политической науки и политического образования. Мы попросили его посоветовать пять классических трудов, которые помогут разобраться и в современной политике.
Политолог, директор Центра политической конъюнктуры
Хотите разбираться в политике? Не занимайтесь отвлеченными теориями. Изучайте реальную историю, практики, психологические приемы политической борьбы. Исследуйте мотивы и логику поведения лучших мастеров. Читайте книги, которые они сами считали обязательными для знакомства с миром интриг и комбинаций. Кроме всем известного «Государя» Макиавелли можно порекомендовать еще десятка три интереснейших и увлекательных пособий. Выбор индивидуален. Вот, например, моя «великолепная пятерка».
«История» Фукидида
«А нам говорят: „Афины войною пошли на Спарту“. История Пелопонесской войны. В ней в полной мере раскрывается базовый принцип политики: право имеет решающее значение только при равенстве сил на обеих сторонах; если же этого нет, то сильный делает то, что может, а слабый уступает».
«Придворный» Бальдассаре Кастильоне
Искусство поведения при дворе и в обществе. Первое полное русское издание появилось лишь в сентябре 2021 года, через пятьсот лет после итальянского оригинала. Вся европейская элита, начиная с императора Карла V, обладателя самого большого количества титулов в истории европейских монархий, восхищалась этим набором практичных советов, высказанных в форме диалогов.
«Панчатантра»
«То, что считается пороком среди людей, для владык — достоинство». Крылов, Толстой и Киплинг позаимствовали для своих произведений сюжеты из этой книги древних индийских сказок, оформленные в качестве наставлений для политиков в эпоху, когда давать некоторые советы открыто было невозможно. Как нужно грамотно сталкивать врагов и что такое «разводка»? Узнаете из этой великой книги.
«Троецарствие»
Изысканные заговоры, раскрытые замыслы и многоходовые интриги. Политика вместе со стратегией и военным искусством древнего Китая. В этой книге — все, что только можно представить, для тех, кто интересуется темами строительства империй и зарождения династий. Любимая книга председателя Мао.
«Осень патриарха» Габриеля Гарсии Маркеса
Уникальный набор политических лайфхаков. Тому, кто хочет понимать, как эффективно долгожительствовать на вершинах государственных должностей. Нужно лишь забыть о моральных дилеммах и посмотреть на происходящее глазами главного героя — всегда, впрочем, имеющего несколько рекомендаций по одному и тому же поводу. С одной стороны, он советует: «Никогда не отдавай приказ, если не уверен, что его выполнят». С другой: «Существуют приказы, которые можно отдавать, но выполнять их преступно». Поступайте с принципами так, как вам выгодно вам, а не тем, кто их сформулировал.