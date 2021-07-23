История кино и искусства XX и XXI веков до сих пор почти целиком состоит из мужских имен — а женщины остаются в их тени. Вывести их на свет — одна из задач фестиваля «Новая женственность» в «Художественном» и выставки «Музы Монпарнаса» в ГМИИ им. Пушкина. Рассказываем о женщинах, без которых нельзя представить культуру последнего столетия.

Селин Сьямма

Трейлер фильма «Маленькая мама» Селин Сьяммы, 2021 год

Фильмы французской режиссерки Селин Сьяммы объединены темой женской гендерной социализации. В ее фильмах дети, подростки или молодые девушки вынуждены переосмыслять навязанные обществом рамки, искать собственные границы и свою идентичность. В 2019 году ее «Портрет девушки в огне» произвел фурор, получив приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий, написанный самой режиссеркой, и «Квир-пальмовую ветвь» как лучший ЛГБТ-фильм. Сьямма — не только режиссерка, но и активистка, которая дает женщинам возможность говорить о самих себе. Ее фильмы — это убедительная попытка говорить о женском как об универсальном и общечеловеческом, опровергая традиционное представление об универсальном как исключительно мужском, оставляющее женщинам нишевую роль. На фестивале «Новая женственность» 23 июля покажут мелодраму Селин Сьяммы «Маленькая мама» о том, как важно вовремя узнать своих родителей. Мировая премьера состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля-2021.

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Лариса Шепитько

Кадр из фильма «Крылья» Ларисы Шепитько, 1966 год © «Мосфильм»

Первый же полнометражный фильм выпускницы ВГИКа Шепитько, дипломная работа «Зной» (1963) по повести Чингиза Айтматова, был удостоен премии кинофестиваля в Карловых Варах. Известность ей принес второй фильм — «Крылья» (1966), рассказывающий о послевоенной судьбе летчицы Надежды Петрухиной — его покажут на фестивале «Новая женственность» 25 июля. Фильм «Ты и я», сценарий к которому Шепитько написала вместе с Геннадием Шпаликовым, был посвящен поколению тридцатилетних — в 1971 году эта картина была отмечена в конкурсе молодого кино на МКФ в Венеции. В своих фильмах Шепитько рассказывала о поиске нравственного отсчета для своего поколения, показывала неуспокоенных максималистов, прежде всего требовательных к самим себе. Она много общалась с зарубежными кинематографистами, ее фильмы хвалил Бернардо Бертоллучи, а у Лайзы Миннелли она даже некоторое время гостила. Переломным для нее стал фильм «Восхождение», долго находившийся на грани запрета, но позже ставший единственным советским фильмом — лауреатом «Золотого медведя». Этот фильм стал последним в карьере Шепитько: в 1979 году она погибла. Агнешка Холланд

Трейлер фильма «Европа, Европа» Агнешки Холанд, 1990 год

Агнешка Холланд начала творческую карьеру ассистенткой у польских режиссеров Анджея Вайды и Кшиштофа Занусси. С середины 1970-х она стала снимать собственные фильмы и уже за дебютную полнометражную картину «Провинциальные актеры» (1978) получила на Каннском кинофестивале премию кинокритиков. С 1981 года она стала работать сперва в Германии и Франции, а затем — в США, снимая игровые, документальные фильмы и даже рекламные клипы. Холланд сняла несколько серий лучших сериалов в истории американского телевидения: «Прослушки», «Убийства» и «Карточного домика». На фестивале «Новая женственность» 26 июля будет представлена историческая драма Агнешки Холанд «Европа, Европа» (1990) о скитаниях еврейского подростка по Европе во время Второй мировой войны. Фильм был удостоен премии «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке и номинирован на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

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Кадр из фильма «Клео от 5 до 7» Аньес Варды, 1962 год © Ciné-tamaris

Французская режиссерка, которую называют «бабушкой французской новой волны», предвосхитила радикальные эксперименты кинокритиков Cahiers du cinéma, уже в 1950-е годы начав экспериментировать с совмещением документальной и игровой съемки. В фильмах Варды доминирует движение камеры, приближенное к ритму человеческого дыхания. Стремясь к максимальному правдоподобию, Варда снимала фильмы про то, что знает и понимает лучше всего, поэтому в центре ее картин всегда оказывались женские персонажи. Но работая в жанре документальных эссе, она изучала жизнь рыбацких деревень, социалистический Китай, кубинскую революцию, хиппи, «Черных пантер» и даже картошку. А оказавшись в Америке, Варда снимала Энди Уорхола и общалась с Джимом Моррисоном. Аньес продолжала снимать фильмы до 88 лет и получила множество почетных наград за вклад в киноискусство — в том числе Американской киноакадемии, Каннского кинофестиваля, Берлинского кинофестиваля и Сан-Себастьяна. Юлия Солнцева

Кадр из фильма «Повесть пламенных лет» Юлии Солнцевой, 1960 год © РИА Новости

Королева Марса из «Аэлиты», звезда «Папиросницы из Моссельпрома» и режиссерка Юлия Солнцева стала первой женщиной, которая получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. При этом имени Солнцевой даже не было во вступительных титрах фильма «Повесть пламенных лет» про советского колхозника из Приднепровья, который, защищая страну, дошел до Берлина. Сценарий написал, но не успел воплотить в жизнь Александр Довженко, муж Солнцевой, — его имя и открывало фильм. Долгое время Солнцева была единственной женщиной, которую Каннский кинофестиваль наградил за лучшую режиссуру. Только в 2017 году, спустя 56 лет, София Коппола получила награду за «Роковое искушение». София Коппола

Кадр из фильма «Девственницы-самоубийцы» Софии Копполы, 1999 год © American Zoetrope

Дочь короля нового Голливуда и представительница обширной кинодинастии исследует в своих фильмах сложные нюансы самоидентификации. Ее герои, будь то Мария-Антуанетта или голливудский актер в кризисе среднего возраста, почти всегда оказываются подростками или инфантильными взрослыми, которых окутывает атмосфера одиночества, светлой грусти и неутоленных, не до конца осознанных желаний. Практически каждый фильм Копполы так или иначе затрагивает тему гибели традиционной маскулинности. Яркий визуальный стиль фильмов Копполы предвосхитил эстетику Tumblr с ее блестками, пастельными оттенками и ироническими деталями. Получив номинацию за фильм «Трудности перевода» в 2003 году, Коппола стала третьей женщиной — и первой американкой, — претендовавшей на Оскар за режиссуру.

Трейлер фильма «Женщины, создающие кино» Марка Казнса, 2021 год

На фестивале «Новая женственность» Варда, Солнцева и Коппола появляются в документальном фильме Марка Казнса «Женщины, создающие кино» 25 июля.

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Соня Делоне

«Композиция», Соня Делоне. Собрание Владимира Царенкова © ГМИИ им. Пушкина

Соня Делоне родилась в Одессе, выросла в Петербурге, а училась живописи в Париже. Вместе с мужем Робером Делоне она открыла новое направление авангарда — симультанизм (или орфизм), по сути развивавший идеи кубизма. Пристрастие Сони к декоративному искусству пэчворка — шитья из лоскутов ткани — переросло в собственное «Симультанное ателье» (Atelier Simultané), печатавшее ткани с геометрической орнаментацией по ее рисункам. Из тканей, в свою очередь, шились наряды для интеллектуальной элиты Парижа (а еще Голландии, Америки и других стран), что, с одной стороны, удовлетворяло ее стремление к роскоши, а с другой — утверждало принципы абстрактного искусства во всем мире. Мария Васильева

«Крыши», Мария Васильева. 1915 год. Собрание Владимира Царенкова, Лондон © ГМИИ им. Пушкина

Мария Васильева родилась в 1884 году в Смоленске, получила стипендию и уехала в Париж учиться живописи. Она долго искала свое направление и в итоге пришла к Матиссу, который согласился учить Марию бесплатно. Также Васильева шила кукол для модного дома Поля Пуаре, важнейшего модельера начала века. Именно Пуаре дал ей деньги на основание легендарной мастерской на улице Дю Мэн, которая стала излюбленным местом встречи молодых художников, а во время войны превратилась в столовую, где бедствующие художники могли недорого пообедать. Среди посетителей столовой бывали Пикассо, Матисс, Модильяни, Аполлинер, Моисей Кислинг, Цугухару Фудзита — и обеды превращались в настоящий праздник. На выставке «Музы Монпарнаса» Марии Васильевой посвящен целый зал. Клод Каон

«Перья и меч», Клод Каон. Около 1936. Собрание Суазик Одуар, Париж © ГМИИ им. Пушкина

Люси Рене Матильда Швоб, известная под псевдонимом Клод Каон, предвосхитила квир-революцию, опередив свое время на полвека. Угловатая и хрупкая, она брилась налысо, носила мужскую одежду, красила короткие волосы в синий и говорила, что единственный гендер, который всегда ей подходит, — нейтральный. Во время Второй мировой войны Клод оказалась на оккупированном острове Джерси, где вела подпольную борьбу с фашистами вместе со своей возлюбленной Сюзанной Малерб. Они писали солдатам записки, разоблачающие нацистский режим, в таком количестве, что немцы были уверены: это масштабная группировка. Камилла Клодель

«Зрелый возраст», Камилла Клодель. 1893–1903 годы © Christophel Fine Art/Getty Images

Камилла Клодель училась скульптуре в академии Коларосси на Монпарнасе, несмотря на недовольство родителей: скульптура была связана с обнаженной натурой, что считалось неприличным для девушки из благонравной семьи. Группу девушек, учившихся вместе с Камиллой, некоторое время курировал Огюст Роден, ставший для Клодель не только учителем и наставником, но и возлюбленным: он считал, что у Камиллы талант «размером с Марсово поле». На выставке в ГМИИ скульптуре посвящен отдельный зал — там представлены в том числе и работы Камиллы Клодель. Кики с Монпарнаса

«Морская звезда (Кики)»,Ман Рей. 1928 год. © ГМИИ им. Пушкина

Алиса Эрнестина Прен, королева Монпарнаса, она же Кики, была и художницей, и моделью, и, несомненно, одной из главных муз Монпарнаса того времени. Ее рисовали ван Донген и Кислинг, снимал Ман Рей, а предисловия к мемуарам, которые издала 28-летняя Кики, написали Фудзита и Хемингуэй. Позже Кики стала популярной певицей, а в ее честь была названа лилия. Прожить несколько жизней за одну — то, что точно удалось удивительнейшей женщине с Монпарнаса.