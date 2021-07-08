От «Ариоля» до Набокова: советуем, что почитать с детьми в июле.

«Ариоль. Господин пес» Эмманюэля Гибера Иллюстрации Марка Бутавана

Если ты маленький ослик, жизнь полна трудностей: лучший друг проломил скейтом стену, бабушка обязательно хочет подарить дурацкую куртку, родители пытаются накормить овощами. И все это удивительно напоминает проблемы любого ребенка. Новая книга французских комиксов про Ариоля понравится и тем, кто уже давно знаком с осликом, и тем, кто только начинает следить за его приключениями, ведь ситуации узнаваемы и, несмотря на трудности, заканчиваются хорошо.

Вас ожидает увлекательная и интересная жизнь. Может быть, вы даже поймали удачу за хвост. Только вот ваш брат сошел с ума, проматывает огромное фамильное состояние и прячется в подвале. Ситуация и так не слишком приятная, а тут вы еще и умерли… Ироничный роман-фэнтези от Екатерины Соболь рассказывает о юноше, который умер — но не до конца. И насколько он может считаться живым? Забавная и увлекательная книга для тех, кто наконец закончил учиться и просто хочет посмеяться над чем‑то, лежа на даче в гамаке.

«Молчание любви: стихотворения, рассказы» Владимира Набокова Иллюстрации Александра Траугота и Владимира Траугота

А вдруг Набоков — детский писатель? Перед нами целая книга доказательств, где тонко чувствующий, впечатлительный герой Путя сталкивается с несправедливостью и счастьем в огромном детском мире, стремясь дать название каждому из мимолетных переживаний и ощущений. Сборник юношеских стихов и рассказов Владимира Набокова стоит отметить потому, что это одно из лучших описаний мира ребенка в дореволюционной русской литературе — так внимательно и бережно описаны все переживания взрослеющей души. Ну и, конечно, Набоков уже здесь начинает раскрывать свой талант.

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«Тулугак — мальчик-ворон» Ланы Хансен Иллюстрации Георга Ольсена

Представьте, что вы можете не сидеть на скучном уроке, а улететь к бескрайним ледникам Гренландии, или не спорить с задирами на школьной площадке, а кружиться над ними в небе — и никто не будет ничего подозревать. Именно так и живет Тулугак, главный герой этой истории. Гренландская писательница Лана Хансен написала роман о том, как тесно связаны человек и природа и как важно помнить об этом, оберегая хрупкую и прекрасную Землю.

«Я — твое солнце» Мари Павленко

Дебора хороша собой, умна и прекрасна; ее ждет великолепный отдых на пляже, и ее ягодицы в отличной форме. Только звук пылесоса разрушает прекрасное видение: в реальности нет ни отдыха, ни идеальных форм, лишь зациклившаяся на парне подруга, мама, исписывающая листки одним-единственным телефонным номером, и язвительный парень Виктор. Вряд ли из этого получится что‑то хорошее. Роман французской писательницы Мари Павленко — это та книга, которую хочется сначала взять с собой на пляж, а потом в волнении дочитывать ночью: внешняя обаятельность и необязательность текста плавно переходят в драму взросления, разговор о самоубийстве и семье.

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«Удар скорпиона» Анны Зеньковой

Совершенно обычный день: на улице солнечно, младшие братья балуются, хочется посоветоваться с папой, что дарить девчонке, в которую влюблен, а еще можно погонять мяч — стадион почти высох! Только вот папа почему‑то начинает кричать, а потом весь мир исчезает в ослепительной вспышке. «Удар скорпиона» Анны Зеньковой — совсем не легкое и не комфортное чтение. Ребенок, ставший инвалидом из‑за бессмысленного военного конфликта, бегство из дома, отчаяние и безысходность — об этом тяжело читать; впрочем, история оказывается о том, как человечность преодолевает любые границы и залечивает самые страшные раны.

«Хардик и тайны Машинляндии» Яна Близняка Иллюстрации Гражины Ригалл

В мире случается страшное: все начинают заражаться новой болезнью, из‑за которой государство принимает непростое решение — изолировать заболевших. Только вот они почему‑то никогда не выздоравливают и не возвращаются. Главный герой Хардик отправляется на поиски отца, помещенного на карантин в таинственную Мастерскую. История польского писателя Яна Близняка выглядит потрясающе злободневной, только вот речь в ней идет не про привычный нам мир, а про страну роботов. Но проблемы здесь все те же: каковы границы власти, где права личности, что может сделать одиночка против системы?

Издательство «Фолиант», перевод Ю.Чайникова