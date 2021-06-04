Полетать с ласточками, прокатиться с дедушкой на велосипеде и разобраться с собственным ментальным здоровьем: советуем, что почитать с детьми в июне.
«Война и мир в отдельно взятой школе» Сергея Лукьяненко, Дмитрия Быкова, Григория Служителя и других
Представьте, что вы открываете «Войну и мир», а там Андрей Болконский страстно влюблен в Анну Павловну Шерер. «Этого же не было у Толстого!» — воскликнете вы и будете правы. А еще в романе-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе» есть засидевшийся президент, перекапывающий Москву в поисках источника вечной жизни, старушки, кормящие дома неосторожными дворниками, и попытка спасти мир от катастрофы.
Роман-буриме — это литературная игра, в которой участвует коллектив авторов. Эта забава не слишком часто встречается в русской литературе и нередко выглядит довольно спорной. Здесь же, несмотря на различия авторских интонаций и подходов, получается живой, остроумный текст, который говорит о взрослении, любви и необходимости борьбы со злом.
«Любовь в ритме танца» Николы Юн
Как быть, если любимые книги не успокаивают, родители развелись, да еще и любовь кажется сплошным разочарованием? Иви больше не может читать любовные романы (там все неправда), злится на маму, которая почему‑то на стороне отца, и пытается понять, что же такого хорошего в этих парнях, объятиях и поцелуях.
Ямайская писательница Никола Юн, знакомая читателю по книгам «Весь этот мир» и «Солнце тоже звезда», выпускает новый роман, и в русском переводе он выходит одновременно с оригинальным изданием. Идеальное чтение между экзаменами.
«Дорога волка» Ричарда Ламберта
В английских легендах часто рассказывают про черного пса, который появляется на дороге и предсказывает скорую смерть. Перед аварией, сделавшей Лукаса сиротой, мальчик видит на шоссе как раз такую огромную собаку, неподвижно стоящую перед автомобилем. Переехав к бабушке, в край загадочных гор и огромных пастбищ, герой понимает, что это была никакая не собака, а настоящий волк. И он следит за Лукасом.
Это первая подростковая книга Ричарда Ламберта, которому уже пророчат славу нового Патрика Несса, — не развлекательная книга и не триллер, а история безумия и боли, убедительно показанная глазами подростка, пытающегося справиться с потерей.
«Имена на осколках» Кристины Стрельниковой
Перед первой поездкой в лагерь всегда очень волнительно, даже если ты любишь общаться с людьми и скучаешь, сидя дома. Двенадцатилетней Кларе предстоит ехать в лагерь, про который практически ничего не написано в интернете. Хотя кое-какая информация все же есть: местные жители убеждены, что гора рядом с лагерем живая, и людям там жить точно не стоит. Но Клара не верит в глупые сказки и решительно пакует любимую чашку.
Кристина Стрельникова известна как детский поэт. «Имена на осколках» — убедительный образчик магического реализма для детей да и просто отличная история о дружбе и поиске себя.
«На крыльях над Землей: дневник ласточки» Павла Квартальнова
Иллюстрации Ольги Пташник
Каждый май случается много чудесных вещей — например, возвращаются с зимовки ласточки. Обычно про этих стремительных черных птичек мы знаем очень мало, и эта книга дает возможность исправиться и узнать, где еще живут ласточки, как выглядят их птенцы и где же ласточки прячутся зимой.
Зоолог Павел Квартальнов рассказал множество интересных фактов из орнитологии, а благодаря иллюстрациям Ольги Пташник пернатые героини книги еще больше привлекают читателя, ведь они так искренне радуются первому полету или путешествию к Эйфелевой башне.
«Я не ОК, и это ОК. Гид по хорошему настроению, ментальному здоровью и заботе о себе» Тины Рэй
Иллюстрации Джессики Смит
Если ты растешь, то сталкиваешься с массой проблем. Все ждут от тебя, что ты будешь бодрым, активным, хорошо учиться, везде успевать, но это не всегда так.
Доктор Тина Рэй много лет работает с подростками и их родителями. Книга поможет почувствовать себя лучше и понять, что плохое настроение — это тоже нормально, просто надо немного помочь себе. Для родителей чтение тоже может оказаться полезным, потому что позволит чуть лучше понять детей.
«Холодная вода Венисаны» Линор Горалик
Представьте себе мир, где, пока тебе не исполнилось 14, выходить на улицу можно, только связавшись веревкой с товарищами — чтобы не заблудиться на темных улочках и не исчезнуть бесследно, заглянув в страшный синий лес. И Агата, конечно, мечтает только о том, как нарушить все мыслимые и немыслимые запреты, чтобы в ее безопасной жизни наконец появилось что‑то интересное.
Книги Линор Горалик про Агату — это пример умного и пугающего фэнтези для детей, которое, впрочем, можно читать всей семьей. В этом году издательство впервые выпускает трилогию полностью — в новом оформлении.
«Чай всегда в четыре» Элейн Конигсбург
Учительница Эва-Мари Олински знает, что для победы в Академическом кубке — школьных соревнованиях, где проверяются знания по всем предметам, — ей нужно не просто отыскать лучших учеников, но и собрать из них команду. Только вот собравшиеся дети настолько разные, что даже общаются с трудом.
Полосатая серия «Розового жирафа» — это всегда знак качества. Американка Элейн Конигсбург уже известна русскому читателю романом «Из архива миссис Базиль Э.Франквайлер, самого запутанного в мире» и в новой книге (очень смешной) говорит о дружбе как о верном способе изменить мир и превзойти себя.
«У дедушки за спиной» Нево Зива
Иллюстрации Шахара Кобера
Главный герой этой книжки любит ездить с дедушкой на велосипеде. Но есть маленькая трудность: дедушка такой большой, что из‑за него ничего не видно. Можно, конечно, пытаться высунуться и смотреть по сторонам или оглядываться назад, но тогда можно упасть с велосипеда. И герой набирается храбрости и рассказывает деду о том, как сложно ехать сзади.
Книга-картинка израильского писателя Нево Зива и художника Шахара Кобера обязательно понравится всем маленьким велосипедистам: иллюстрации точно показывают вид с детского сиденья, а сама история — о том, как путь в детский сад легко превращается в настоящее приключение, особенно если тебя везет веселый (пусть и очень большой) дед.
«Поймать Внедорожника» Юлии Линде
Иоланта смотрит новости. Там снова рассказывают про Внедорожника — таинственного художника в стимпанковском костюме, который на этот раз разрисовал часы на Спасской башне. И героиня понимает, что влюбилась. Но не в ее характере сидеть и вздыхать, поэтому Иоланта принимается разыскивать загадочного художника.
Подростковый роман Юлии Линде — это история о юношеской влюбленности в кумира, которая иногда принимает пугающие формы, но чаще всего становится способом узнать что‑то новое о мире и о себе.