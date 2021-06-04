Полетать с ласточками, прокатиться с дедушкой на велосипеде и разобраться с собственным ментальным здоровьем: советуем, что почитать с детьми в июне.

«Война и мир в отдельно взятой школе» Сергея Лукьяненко, Дмитрия Быкова, Григория Служителя и других

Представьте, что вы открываете «Войну и мир», а там Андрей Болконский страстно влюблен в Анну Павловну Шерер. «Этого же не было у Толстого!» — воскликнете вы и будете правы. А еще в романе-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе» есть засидевшийся президент, перекапывающий Москву в поисках источника вечной жизни, старушки, кормящие дома неосторожными дворниками, и попытка спасти мир от катастрофы. Роман-буриме — это литературная игра, в которой участвует коллектив авторов. Эта забава не слишком часто встречается в русской литературе и нередко выглядит довольно спорной. Здесь же, несмотря на различия авторских интонаций и подходов, получается живой, остроумный текст, который говорит о взрослении, любви и необходимости борьбы со злом.

«Любовь в ритме танца» Николы Юн

Как быть, если любимые книги не успокаивают, родители развелись, да еще и любовь кажется сплошным разочарованием? Иви больше не может читать любовные романы (там все неправда), злится на маму, которая почему‑то на стороне отца, и пытается понять, что же такого хорошего в этих парнях, объятиях и поцелуях. Ямайская писательница Никола Юн, знакомая читателю по книгам «Весь этот мир» и «Солнце тоже звезда», выпускает новый роман, и в русском переводе он выходит одновременно с оригинальным изданием. Идеальное чтение между экзаменами.

Издательство Clever , перевод И.Павловой

«Дорога волка» Ричарда Ламберта

В английских легендах часто рассказывают про черного пса, который появляется на дороге и предсказывает скорую смерть. Перед аварией, сделавшей Лукаса сиротой, мальчик видит на шоссе как раз такую огромную собаку, неподвижно стоящую перед автомобилем. Переехав к бабушке, в край загадочных гор и огромных пастбищ, герой понимает, что это была никакая не собака, а настоящий волк. И он следит за Лукасом. Это первая подростковая книга Ричарда Ламберта, которому уже пророчат славу нового Патрика Несса, — не развлекательная книга и не триллер, а история безумия и боли, убедительно показанная глазами подростка, пытающегося справиться с потерей.

«Имена на осколках» Кристины Стрельниковой

Перед первой поездкой в лагерь всегда очень волнительно, даже если ты любишь общаться с людьми и скучаешь, сидя дома. Двенадцатилетней Кларе предстоит ехать в лагерь, про который практически ничего не написано в интернете. Хотя кое-какая информация все же есть: местные жители убеждены, что гора рядом с лагерем живая, и людям там жить точно не стоит. Но Клара не верит в глупые сказки и решительно пакует любимую чашку. Кристина Стрельникова известна как детский поэт. «Имена на осколках» — убедительный образчик магического реализма для детей да и просто отличная история о дружбе и поиске себя.

«На крыльях над Землей: дневник ласточки» Павла Квартальнова Иллюстрации Ольги Пташник

Каждый май случается много чудесных вещей — например, возвращаются с зимовки ласточки. Обычно про этих стремительных черных птичек мы знаем очень мало, и эта книга дает возможность исправиться и узнать, где еще живут ласточки, как выглядят их птенцы и где же ласточки прячутся зимой. Зоолог Павел Квартальнов рассказал множество интересных фактов из орнитологии, а благодаря иллюстрациям Ольги Пташник пернатые героини книги еще больше привлекают читателя, ведь они так искренне радуются первому полету или путешествию к Эйфелевой башне.

«Я не ОК, и это ОК. Гид по хорошему настроению, ментальному здоровью и заботе о себе» Тины Рэй Иллюстрации Джессики Смит

Если ты растешь, то сталкиваешься с массой проблем. Все ждут от тебя, что ты будешь бодрым, активным, хорошо учиться, везде успевать, но это не всегда так. Доктор Тина Рэй много лет работает с подростками и их родителями. Книга поможет почувствовать себя лучше и понять, что плохое настроение — это тоже нормально, просто надо немного помочь себе. Для родителей чтение тоже может оказаться полезным, потому что позволит чуть лучше понять детей.

Издательство МИФ , перевод Е.Пономаревой

«Холодная вода Венисаны» Линор Горалик

Представьте себе мир, где, пока тебе не исполнилось 14, выходить на улицу можно, только связавшись веревкой с товарищами — чтобы не заблудиться на темных улочках и не исчезнуть бесследно, заглянув в страшный синий лес. И Агата, конечно, мечтает только о том, как нарушить все мыслимые и немыслимые запреты, чтобы в ее безопасной жизни наконец появилось что‑то интересное. Книги Линор Горалик про Агату — это пример умного и пугающего фэнтези для детей, которое, впрочем, можно читать всей семьей. В этом году издательство впервые выпускает трилогию полностью — в новом оформлении.

«Чай всегда в четыре» Элейн Конигсбург

Учительница Эва-Мари Олински знает, что для победы в Академическом кубке — школьных соревнованиях, где проверяются знания по всем предметам, — ей нужно не просто отыскать лучших учеников, но и собрать из них команду. Только вот собравшиеся дети настолько разные, что даже общаются с трудом. Полосатая серия «Розового жирафа» — это всегда знак качества. Американка Элейн Конигсбург уже известна русскому читателю романом «Из архива миссис Базиль Э.Франквайлер, самого запутанного в мире» и в новой книге (очень смешной) говорит о дружбе как о верном способе изменить мир и превзойти себя.

«У дедушки за спиной» Нево Зива Иллюстрации Шахара Кобера

Главный герой этой книжки любит ездить с дедушкой на велосипеде. Но есть маленькая трудность: дедушка такой большой, что из‑за него ничего не видно. Можно, конечно, пытаться высунуться и смотреть по сторонам или оглядываться назад, но тогда можно упасть с велосипеда. И герой набирается храбрости и рассказывает деду о том, как сложно ехать сзади. Книга-картинка израильского писателя Нево Зива и художника Шахара Кобера обязательно понравится всем маленьким велосипедистам: иллюстрации точно показывают вид с детского сиденья, а сама история — о том, как путь в детский сад легко превращается в настоящее приключение, особенно если тебя везет веселый (пусть и очень большой) дед.

Издательство «Книжники» , перевод Ксении Церковской

«Поймать Внедорожника» Юлии Линде