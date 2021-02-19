В марте выйдет Vidiyo, новая линейка конструкторов LEGO с элементами дополненной реальности, которую разработали в сотрудничестве с лейблом Universal Music Group. Ведущий канала Land of LEGO Александр Каныгин изучил необычный набор и рассказывает, как пластиковые кирпичики удалось связать с музыкой и при чем тут Иван Дорн.

Что такое Vidiyo Датская компания LEGO пустилась во все тяжкие: за странным названием Vidiyo прячется не просто очередная серия конструктора, это одновременно музыкальная библиотека, социальная сеть и игра про менеджмент собственной группы. В Vidiyo вы создаете собственную музыкальную группу и развиваете ее, записывая видеоклипы и выкладывая их в специальную соцсеть. В интернете ее метко назвали BrickTok — этакий TikTok для кубиков . Почему LEGO не предлагает воспользоваться уже существующими социальными сетями? Потому что опыт должен быть безопасным для детей: никаких комментариев, реальных имен или данных. Кроме того, весь контент в Vidiyo перед публикацией модерируется. Эксперименты с игрой в дополненной реальности LEGO начала давно. В 2015 году вышел набор Dimensions, с которым можно переносить человечков из конструктора в игровой мир на экране телевизора, а в 2019–2020-м — серии Hidden Side и LEGO Super Mario.

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Как создаются клипы с фигурками LEGO От конструктора осталось совсем немного. На полках будет два вида коробок (по крайней мере в первой волне): мини-фигурки Bandmates и мини-фигурки со «сценами» BeatBoxes. Битбоксы можно приобрести по разным жанрам: поп, панк, хип-хоп, кей-поп и так далее, а бэндмейты придется покупать вслепую — что именно вам попадется, узнаете, только вскрыв коробку. В оба вида коробок также положат BeatBits. Это новая сущность в мире LEGO — пластмассовые квадратики с яркими обложками, которые объединяют физический мир Vidiyo с виртуальным. Чтобы бэндмейты и битбоксы перестали быть просто пластиковыми фигурками, нужно скачать AR-приложение. Итак, вы собираете физический конструктор, запускаете приложение и сканируете фигурку на столе. Ее виртуальный образ появляется на экране и начинает тернистый путь суперзвезды. С фигурками можно записывать клипы, для которых Universal Music Group предоставила объемную библиотеку музыки. В частности, они снимаются под треки Blackpink, Билли Айлиш, The Weekend и MC Hammer. Те самые битбитсы в клипах отвечают за спецэффекты и умения: сканируя различные квадратики, вы учите фигурку новым движениям, танцам, добавляете на видео молнии и необычные декорации. В этом году LEGO планирует выпустить 130 разных битбитсов — чем их больше, тем разнообразнее будут клипы. Видео загружается в приложение, где оно собирает лайки от других участников. Предполагается, что активность в новой соцсети будет не стихийной: участники смогут соревноваться в различных конкурсах и даже получать настоящие, физические призы. А за насыщенную гламурную жизнь пользователи Vidiyo получат специальную валюту, на которую можно купить виртуальные вещи и аксессуары для своих звезд. Больше клипов — значит, больше валюты и еще больше клипов.

Для кого придумали новый AR-набор Не стоит думать, что Vidiyo — исключительно детская забава. Местные клипы отдают в хорошем смысле сумасшедшинкой в духе олдскульного MTV : в одном гигантская лама с маракасами танцует на лужайке возле дома, в другом мороженое водит хоровод с детьми. Само собой, вы тоже можете встать в кадр и сплясать с виртуальными фигурками, например, под Дорна . Пока что украинский певец и блогерка Катя Адушкина единственные русскоязычные исполнители в Vidiyo, но музыкальная библиотека будет расширяться. LEGO рассматривает Vidiyo не просто как соцсеть для развлечения, но и как образовательный сервис: «Музыка идет рука об руку с творчеством и играет важную роль в развитии ребенка, — уверяет Джошуа Берк, вице-президент по стратегическому маркетингу Universal Music Group. — Расширяя свои творческие и технические навыки в развлекательной манере, дети будут учиться, экспериментировать и выражать себя в собственных музыкальных клипах». Нам же кажется, что танцы с любимыми игрушками — далеко не худшее времяпрепровождение. Кажется, настоящий потенциал Vidiyo невозможно осознать по нескольким наборам, должно пройти время, а аудитории необходимо освоиться внутри новой социальной сети. Но, как будто, в этот раз LEGO задумала что‑то большое: например, на днях стало известно, что UMG подписала контракт с исполнителем L.L.A.M.A., артистом из Лос-Анджелеса, который является, скажем так, человеческим воплощением фигурки ламы из конструктора. Будет интересно взглянуть на успехи Vidiyo через несколько месяцев.

Первый клип с участием L.L.A.M.A.