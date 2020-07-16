1 августа LEGO выпустит набор по игре Super Mario Bros., в котором будут сам Марио, грибочки и монетки. Этот необычный конструктор будет отличаться от других наборов компании. «Афиша Daily» попросила ведущего канала Land Of Lego Александра Каныгина протестировать новый набор и рассказать, как нужно играть в физического Марио.

По экрану бежит человеческая фигурка. Нарисована она с большой любовью, даже несколько сентиментально. Если нажать клавишу «прыжок», она подпрыгнет и одновременно ударит кулаком. Настолько незаметно, что многие думали, будто Марио разбивает каменные блоки головой. Усатый персонаж в красной кепке появился почти сорок лет назад. Тогда его звали Прыгун, и он спасал безымянную даму от злобной обезьяны. С тех пор многое изменилось: девушка стала принцессой Пич, позже у нее появилась собственная игра, обезьяна стала Донки Конгом, тоже известным героем видеоигр, Прыгун-Марио попал в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых популярных игровых персонажей. Теперь у него появится собственная линейка конструкторов LEGO. Элементы игры Super Mario Bros. 1987 года — торчащие из земли зеленые трубы, насупленные грибы-гумбы, звук собираемых монеток — стали своеобразным культурным кодом. Если они вам не чужды, значит, вы наверняка помните передачу «Денди — новая реальность» Сергея Супонева, жвачки со вкладышами, фильмы «Терминатор» и «Красотка» на одной кассете, после которых были записаны уроки аэробики. Эти элементы удивительным образом перекочевали и в пластмассовое воплощение знаменитой вселенной. В LEGO Super Mario не просто собирают уровень из игры, чтобы поставить его на полку, но и, например, проходят его на скорость: в одиночку, соревнуясь с друзьями, с детьми, рассказывая им о том, как играли в 8-битного Марио, с родителями, которые, возможно, когда‑то купили вам первую приставку.

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Это не конструктор, а полноценное приключение. Грубо говоря, настольная игра , поле которой можно перепридумывать снова и снова. Для начала необходим только первый набор, в котором, собственно, есть интерактивная фигурка самого Марио. Остальные можно докупить по желанию. Как играют в LEGO Super Mario Давайте вспомним, как играли в Super Mario Bros. и другие оригинальные аркады Nintendo. Герой двигался по экрану, прыгал на врагов, собирал монетки и разбивал каменные блоки, изредка получая за это особые бонусы. В конструкторе нужно делать абсолютно то же самое, правда, своими руками и на столе. Секрет нового набора заключается в фигурке Марио, отличающейся от обычных LEGO-человечков. Во-первых, она больше. Внутри помещается пара батареек, динамик и цветовой датчик, снаружи — четыре экрана: на груди, во рту и два в глазах. Во-вторых, если нажать на кнопку на спине, Марио оживет, улыбнется, несколько раз мигнет и прокричит фирменным голосом: «It’s LEGO Mario time». Игра устроена следующим образом. Героя ставят на первую клетку — в наборе есть необходимые детали, обозначающие старт и финиш, — у него на груди появляется таймер на минуту, начинает играть знакомая музыка. Марио нужно схватить и за 60 секунд «пройти» этот уровень, прыгая, побеждая врагов, преодолевая водные и лавовые препятствия, избегая ловушек. Это довольно трудный для понимания взрослыми процесс, требующий немного детской фантазии: все действия совершаем мы сами, конструктор только отзывается на них. Если резко поднять Марио высоко вверх, он издаст восторженное «Ух-ху!», если «наступить» на голову врага, то последний будет побежден. Идем по уровню условно, переставляя фигурку мелкими шажками. Конечно, можно за секунду прыгнуть к финишу, но какое же в этом удовольствие? То же самое и с ловушками: попасть в них можем только мы сами — добровольно. Например, карусель с двумя улыбающимися снарядами, которую зовут Банзай Билл: чтобы Марио не попал в воду, ему нужно встать на поворотный мост, но на нем один из снарядов может ударить героя по лбу. Он упадет и незамедлительно отреагирует на это, но ничего страшного не произойдет: он не может ни умереть, ни потерять набранные монетки.

Их мы получаем за каждое успешное действие, о чем символизирует дзенькающий звук. Важно успеть в отведенное время дойти до финального флага и наступить на клетку «Конец», тогда все собранное золото засчитается. После этого передайте Марио следующему игроку, возможно, он наберет больше. Да, в LEGO Super Mario играют физической игрушкой, передвигают ее по физическому миру, собранному своими руками, но награды получают виртуальные.

Из чего еще состоит этот конструктор Так выглядит базовый варианты игры. Но еще есть дополнительные наборы — всего их 12, — которые отличаются по размерам и «сложности». Например, выйдут дом ужасов с хозяином-боссом — королем Бу, — или небольшие качели с хищными цветами. Любые наборы можно будет комбинировать в любом порядке, создавая свое — исключительное — Грибное королевство и приключение. Новые препятствия создадут больше вариантов прохождения, больше монет и больше проблем: у упавшего с высоты Марио закружится голова, вы услышите, как он вскрикнет, наступив на лаву (то есть на красные детали), или зашлепает по воде (то есть по синим). Больших монстров — боссов — побеждать сложнее: чтобы прыгнуть на них, до противника нужно сначала добраться. Скажем, злодей Боузер обитает в своем замке. Повинуясь здешней, полной условностей, внутренней логике, нельзя сразу телепортироваться в его главный зал. Придется одержать победу над врагами поменьше (неправильных действий нет: можно сбивать их со стен, можно стучать фигуркой Марио по головам) и только потом предстать перед боссом. Нужно сделать так, чтобы каменная фигура за его спиной подняла руки и освободила помост, на котором стоит Боузер. Помост наклонится, враг завалится вперед и подставит спину. Останется только несколько раз на нее триумфально прыгнуть.

Такая последовательность действий покажется странной, но скорее всего, именно так и стали бы играть обычные дети со своими игрушками: оставить главного злодея на десерт, а врагов поменьше просто сбивать с ног. Способности Марио тоже можно расширить, купив ему дополнительные костюмы. По умолчанию он одет в классический красно-синий комбинезон, который не дает особых умений. Костюм с пропеллером позволит герою летать, а наряд кошки — лазать по стенам. На деле это означает лишь то, что вы будете получать монетки за дополнительные действия: летая по комнате, или передвигая Марио по любым стенам. В каждом костюме Марио будет реагировать на детали из любых конструкторов LEGO, а не только на те, что были с ним в наборах, так что возводите новые препятствия любых конфигураций. Все это позволит расширить пространство для игры до комнаты или нескольких.

Наборы LEGO Super Mario не особенно похожи на обычные наборы конструктора: игра с деталями здесь — только подготовка.

Перед началом игры предлагается установить на телефон специальное приложение, в котором есть инструкции по сборке и некие рекомендации. Именно рекомендации — впервые LEGO не хочет давать строгих правил игры. «Если вы будете думать, как ребенок, все получится само». Получается, это не конструктор, а декорации для приключения. Знаменитая фраза из игры — «Спасибо, Марио, но твоя принцесса в другом замке», — объясняющая необходимость перехода к следующему уровню, тоже в деле. Ни в одном наборе первой волны принцессы нет, то есть спасти ее снова не получится. Это сделано потому, объясняет дизайнер конструктора Джонатан Беннинк, что цель LEGO Super Mario — творчество, постоянное создание новых и новых заданий. Поэтому извини, Пич, тебе придется подождать еще немного.