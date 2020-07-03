LEGO запустила новую серию наборов — пазлы, которые складываются в картины и вешаются на стену. Ее позиционируют как расслабляющий досуг для взрослых. Ведущий телеграм-канала Land of LEGO Александр Каныгин расспросил дизайнера LEGO Art Сэмюэля Лилторпа Джонсона о том, из чего состоит новая серия.

— Главный вопрос: где же вы были пару месяцев назад, когда началась самоизоляция и огромное количество людей сидело по домам? — Честно говоря, мы внутри компании уже тоже подумали, что очень здорово было бы запуститься пораньше, но кто же мог предугадать все это. — Правильно я понимаю, что LEGO Art — это что‑то вроде пазла? — Да, пазл, или, если хотите, мозаика. В отличие от привычных наборов LEGO — замков, поездов и космических кораблей — это настенные полотна, которые вы собираете сами. Медитативное занятие для более старшей нашей аудитории. В общем, такой Dots (набор, в котором конструктором оформляют браслеты и шкатулки. — Прим. ред.) для взрослых, которые устали от офиса, деловых встреч, пробок.

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— Собирать можно что угодно или есть какие‑то шаблоны? — Сначала будет четыре набора. Мэрилин Монро работы Энди Уорхола, портреты четверки The Beatles, лордов ситхов из «Звездных войн», а также сет, посвященный Железному человеку. У одного набора будет несколько вариантов сборки, если вам надоест Джон Леннон, можете заменить его сэром Джеймсом Полом Маккартни. Естественно, можно купить несколько коробок, собрать разных персонажей и повесить их рядом. Или же объединить работы в один ультимативный мурал: из портретов Дарта Вейдера, Дарта Мола и Кайло Рена, например, получается ростовая фигура лорда Вейдера. А все версии с Железным человеком объединяются в одно гигантское полотно с летящим героем. — Честно говоря, все это выглядит как стандартный набор постеров: рок-звезды, поп-арт и гиковские супергерои. Не планируете сделать что‑то с Бэнкси или Билли Айлиш? Или, может быть, восьмибитное ретрополотно? — Это всего лишь стартовая линейка, с помощью которой мы хотим показать возможности LEGO Arts. Основная идея в том, чтобы человек мог почувствовать себя частью любимого искусства, будь то кино или исполнитель. Поэтому да — в будущем у нас будут самые разные тематики.

— Люди же могут собрать подобные картины и из собственных деталей, которые остались у них от других наборов. — У них не будет некоторых важных деталей пазла. Например, в основе картин специальные платформы, которые можно соединять между собой до бесконечности. То есть при желании можно собрать полотно во всю стену, при этом оно может быть произвольной формы. Кто знает, может быть, однажды мы выпустим круглые изображения. Кроме того, у них есть крючки для крепления на стену. Еще важный момент: для этих мозаик мы впервые за долгое время изменили инструмент для разъединения деталей, теперь он больше похож на скребок, с помощью которого вы можете «снимать краску» с полотна, собирая детали. — У вас есть какой‑то рецепт для идеальной сборки такого набора? Как, по-вашему, она должна выглядеть? С бокалом вина, при приглушенном свете? — Именно так! Мы бы хотели, чтобы Art стал инструментом для релаксации . Одним из. Мы часто наблюдаем, что взрослые собирают наборы LEGO, чтобы расслабиться. Дэвид Бекхэм, например, выкладывал в инстаграм фото с диснеевским замком. LEGO Art — это не просто детали в коробке, в каждой инструкции есть QR-код, по которому открывается подкаст, посвященный конкретной работе. Например, история диптиха «Мэрилин»: почему Уорхол взялся за него, как шла работа. Мы делали их вместе с экспертами и людьми из окружения Энди Уорхола или The Beatles, чтобы вы могли погрузиться в историю и проникнуться ей.

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