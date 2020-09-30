Из‑за пандемии программа юбилейной пятнадцатой «Территории» в этом году будет вынужденно российской, но от того не менее интересной. Елена Смородинова советует, что стоит посмотреть на одном из главных театральных фестивалей осени.

Фестиваль-школа современного искусства «Территория» традиционно в числе поставщиков главных театральных впечатлений и ориентиров в начале сезона. По понятным причинам программа в этом году вовсе не та, которую представляла себе арт-дирекция еще в начале года. В новых условиях «Территория» решила придерживаться традиционного принципа формирования афиши. А значит, будет современный танец, выставочный проект, возвращается проект «Живые пространства», населяющий городские нетеатральные территории театром. Лишившись западных звезд, «Территория» решила дать зеленый свет премьерам московских театров и запустить международную программу «Территория: Кино», в которую войдут российские премьеры игровых и документальных картин о театре и современном искусстве. «Русская музыка 2.0» Дмитрия Волкострелова 16 октября в Центре им. Мейерхольда

Дмитрий Бурцев © Пресс-служба фестиваля «Территория»

Откроется «Территория» не спектаклем, а концертом первых лауреатов программы «Русская музыка 2.0», инициированной Aksenov Family Foundation. Впрочем, режиссером концерта стал новый худрук ЦИМ Дмитрий Волкострелов, известный интересом к новой академической музыке, а форматом вечера объявлен концерт-марафон на стыке музыки, перформативных и визуальных практик — так что можно предположить изящное и стильное представление сочинений российских композиторов новой волны. Прозвучат работы Марка Булошникова, Дмитрия Бурцева, Олега Гудачева, Дарьи Звездиной, Даниила Пильчена, Алексея Сысоева, Бориса Филановского и Александра Хубеева. Их исполнит Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) и ансамбль Questa Musica под руководством Филиппа Чижевского.

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«Мы выйдем с собой погулять в лес» Федора Елютина («Импрессарио») 17, 18, 19 октября в окрестностях Дома творчества «Переделкино»

© Сергей Кондратьев

Премьеру своего режиссерского дебюта Елютин, известный всему театральному миру как Импресарио (и основатель одноименной компании), уже показывал на «Архстоянии» в Никола-Ленивце и в научно-творческой резиденции «Чехов APi». Зрители «Территории» пойдут по окрестностям Дома творчества «Переделкино» в центре легендарного городка писателей, где жили и работали самые значительные литераторы ХХ века, от Бориса Пастернака до Евгения Евтушенко. Для спектакля-прогулки нужны лес, наушники с плеером, яблоко и любимая конфета (их выдают на месте). Вашим проводником в чащу станет голос маленького Феди в наушниках, но на самом деле не он. В этой довольно простой, но при этом обаятельной работе Елютин работает с понятием внутреннего ребенка и дает редкую и ценную для современного человека возможность — побыть с собой. «Сеанс одновременной игры» «Балета Москва» (хореограф Анна Абалихина) 20, 21, 22 октября в выставочном пространстве Московского музея современного искусства (ММОМА) на Петровке, 25

© Наталья Думко

Специально для «Территории» одна из самых интересных российских хореографов, лауреат «Золотой маски» Анна Абалихина в сотрудничестве с театром «Балет Москва» создает перформанс, отсылающий к шахматному соревнованию, в котором гроссмейстер может сражаться сразу с несколькими шахматистами-любителями, играя сразу на нескольких досках. Абалихина предложит зрителю возможность вторгнуться в действие перформанса и влиять на ход его развития. А танцовщикам придется мобилизовать все свои силы, чтобы отвечать на непредсказуемые действия зрителей. Выставка «Демидова фест-2020» C 20 октября по 22 ноября в галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка» Выставка, посвященная жизни и творчеству Аллы Демидовой, музы Юрия Любимова и Теодороса Терзопулоса, объявлена главным выставочным проектом юбилейной «Территории». Ее куратор — театровед и главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич, а автор экспозиции — Катя Бочавар. «Демидова фест-2020» станет тотальной site-specific-инсталляцией, дополненной перформансами, читками, творческими встречами и музыкальными вечерами. Запланирована презентация книги Сергея Николаевича об Алле Демидовой, во время которой состоится паблик-ток автора с актрисой. «Lorem Ipsum» Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной 23, 24 октября в театре «Практика» Пьесу Екатерины Августеняк впервые представили на fringe-программе «Спорная территория» фестиваля молодой драматургии «Любимовка» в 2018 году. В этой программе всегда оказываются тексты, бросающие вызов театру, тексты, с которыми непонятно, как обойтись. «Lorem Ipsum» создана с помощью автоматических генераторов текста. Спектакль предложит оригинальные прочтения девяти глав пьесы, каждая из которых посвящена определенной теме: «Русская классика», «Бизнес и финансы», «Наука и техника» и др. Какие главы войдут в каждый конкретный показ, будут решать зрители путем голосования. А ставить спектакль будут сразу девять режиссеров — выпускников Мастерской Дмитрия Брусникина разных лет.

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«Сын» Юрия Бутусова 28 октября в РАМТ

© Мария Моисеева

Обычно Юрий Бутусов ставит Чехова или Шекспира, а среди современных авторов выделяет петербурженку Асю Волошину. Текст, выбранный здесь, принадлежит Флориану Зеллеру — новой звезде французской сцены. «Сын» замыкает трилогию (первые две пьесы — «Мать» и «Отец») и рассказывает о попытке главного героя пережить развод родителей, пройдя через персональный конец света. Кстати, сам Юрий Бутусов говорит, что «Сын» — это пьеса о Гамлете в каждом из нас.