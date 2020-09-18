На 15-м фестивале «Архстояние» традиционно открыли несколько новых объектов — в том числе жилой дом архитектора Алексея Луки над оврагом и мифологическую беседку художника Ивана Горшкова в чаще. «Афиша Daily» поговорила с авторами этих объектов.

Алексей Лука Автор проекта «Дом-антресоль»

— Сколько раз вы были в Никола-Ленивце? — Я люблю приезжать в Никола-Ленивец, когда никого нет, но вот на фестивале побывал в этом году впервые. Когда ты один ходишь по этому огромному парку и когда много людей — это все-таки совершенно другие чувства. — Какой ваш любимый объект? — «Могилка» Александра Бродского — она стоит на холме, надо идти от дома Николая Полисского вниз по склону. Это неочевидный объект.

Подробности по теме «Могилка», дом из дверей и бетонных плит: что построил Александр Бродский для «Архстояния» «Могилка», дом из дверей и бетонных плит: что построил Александр Бродский для «Архстояния»

— Как вы придумали «Дом-антресоль»? — Я стал резидентом Никола-Ленивца по опен-колу и приехал сюда в ноябре прошлого года. Задачей резиденции как раз и было предложение объекта, который, возможно, будет строиться — и уже после резиденции было решено делать жилой арт-объект. Он будет подходить для комфортного проживания в любое время года: в нем будут душ, туалет, ванная. На «Архстоянии» мы презентовали «Дом-антресоль» в виде частично доделанного фасада, и я остался после фестиваля, чтобы доделать его.

Я понимаю, что это жилье на природе, поэтому в нем должны быть суперфункциональные вещи. Например, будет ванная, которая одновременно будет и арт-объектом, и ванной, она будет максимально легко отмываться. Будут приспособления для того, чтобы высушить одежду, поставить грязные ботинки. При этом все, что нужно для комфортного отдыха, нужно уместить в минимальный метраж. По образованию я архитектор, но в основном занимаюсь художественной деятельностью, для меня это вызов. Поэтому я часто с друзьями обсуждаю, где грань между арт-объектом и архитектурным объектом. Объект для Никола-Ленивца — это эксперимент, где объединяются искусство и архитектура. Иван Горшков Автор объекта «Беседка»

— Сколько раз вы были в Никола-Ленивце? — Это, наверное, мой четвертый приезд. — Как вы придумали «Беседку»? — Мне предложили сделать работу. Это было во многом решение организаторов. Сначала мне предлагали поляну в лесу, куда надо было попасть через секретную волчью тропку. Потом само место изменилось. Беседка стоит на перекрестке, где была дикая заросль, и когда мы поставили сюда объект, то получилось так, будто деревья выросли уже после, будто беседка стоит тут очень давно. — Ваш любимый объект в арт-парке? — Любимый объект — «Ротонда» [Александра Бродского]. Такая зрительная доминанта. «Ротонда» — это уверенный, статичный, позитивный, крепкий, благонадежный объект, который «держит» пейзаж и вселяет в тебя уверенность, успокаивает. В этом объекте ты не сомневаешься. Это крепкая вещь, как свая, на которой стоит мир. И когда я размышлял о «Беседке», то я понял, что это такая антиротонда. Будто бы разваливающаяся, двусмысленная, опасная…

— Ваша «Беседка» функциональна? — Абсолютно. Это интерактивный объект, которым можно пользоваться. Мы задумывали ее как место, где можно сделать привал. Мы уже прятались в ней от дождя, у нее есть элементы, которые подразумеваются как скамейка, как столик.

Понятно, что любой художник привык к отстраненному взгляду на работу: работа висит на стене или стоит на подиуме. А здесь совершенно другая ситуация.

Главный козырь Никола-Ленивца — в возможности погрузиться и пережить объект бо́льшим количеством сенсоров, чем увидеть в галерее скульптуру, например. «Беседка» — полуархитектурный проект. И самая большая вещь, которую я делал. Железо, как и любой другой материал, имеет сильные и слабые стороны. За счет прочности и простоты фиксации сваркой железо позволяет делать вау-эффекты. В «Беседке» есть ощущение разваливающейся формы, шаткого баланса. Но внутри спрятаны силовые конструкции, сваи, и все получилось, я надеюсь, несгибаемо.