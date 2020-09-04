Николай Николаевич. Подожди…… Вы два мужика, что ли?

Дельфин. А какая вам разница?

Николай Николаевич. Мне?!

Стас. Николай Николаевич, просто скажите: «Объявляю вас…»

Николай Николаевич. Мне какая разница?! Да у меня два сына на суше остались! Ты хочешь, чтобы я это коневодство поощрял?!

Стас. У дельфинов так принято! Почитайте «Википедию»!

Николай Николаевич. Американский сайт, да?

Стас. Господи, здесь не суша! Здесь свои законы!

Николай Николаевич. У меня один закон! Вот здесь! В сердце! И пусть у меня там сейчас водица хлюпает, я против совести не пойду. (Уходит.)

Стас. Я не знал, что он такой гомофоб. Вы его простите. Он военный. Ждите здесь. (Бежит, догоняет его.) Николай Николаевич. Остановитесь!

Николай Николаевич. Не уговаривай меня, Стасик!

Стас. Да стойте вы! Подождите. Я был не прав. Нет здесь законов. Никто не увидит, не оценит ваших красивых жестов. Никто не осудит, если вы даже, не знаю, барракуду изнасилуете.

Николай Николаевич. Типун тебе на язык.

Стас. Это правда. Хорошо, или плохо, в Красном море всем наплевать!

Николай Николаевич. Мне не наплевать. Мне!

Стас. И на это всем наплевать, что у вас что‑то там в груди шевелится! Неужели непонятно, посмотрите вокруг, равнодушие полное! Зачем же вам беспокоиться! Это реальность. Вот она, вокруг, а вы прете, дороги не разбирая.