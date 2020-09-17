Sony закончила вторую презентацию будущей консоли PS5, которая выйдет в конце этого года. На этой трансляции уделили внимание эксклюзивам, сообщили цену и дату начала продаж приставки. Ниже — коротко все самое интересное.

Дата выхода и цена на PS5 Консоль выйдет в США и еще пяти странах 12 ноября, в остальном мире — 19 ноября. PS5 с дисководом стоит 500 долларов, диджитал-издание — 400 долларов . Некоторые эксклюзивные игры, например, Demon's Souls, будут стоить довольно много — 70 долларов.

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Final Fantasy XVI

Средневековые королевства, сияющие доспехи, гигантские монстры, одаренные дети, дворцовые интриги. Новую часть Final Fantasy можно узнать еще до того, как на экране появится название игры. Судя по всему, героев будет два, отличить их можно по татуировке. Мир игры не кажется светлой сказкой, например, прямо в трейлере какой‑то негодяй убил человека на глазах у ребенка. Режиссер игры — Хироши Такай. Он участвовал в разработке Final Fantasy XIV Online на позиции ассистента режиссера, а также руководил подзабытым проектом The Last Remnant. Выйдет игра только на PS5.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

В трейлере новый Человек-паук дерется с бандой в фиолетовых доспехах. Пока непонятно, что за злодейка ими руководит, но ранее стало известно, что в игре появится технический гений Тинкерер. Геймплей покажется знакомым тем, кто играл в прошлую часть, — в нем главный герой зрелищно раскидывает недругов по арене и ловит автобусы в паутину. Но выглядит эффектнее. Например, в одном из эпизодов Майлз Моралез руками удерживает разрушающийся на части мост — прямо как в «Человеке-пауке: Возвращение домой». Игра выйдет только на PS5 в конце 2020 года. Предыдущую часть — Marvel's Spider-Man — обновят до возможностей PS5 и перевыпустят в качестве ремастера.

Hogwarts Legacy

Игра про школу волшебства, действие которой происходит задолго до эпопеи о Гарри Поттере — в конце XIX века. Не совсем понятно, в чем будет заключаться геймплей, кроме того, что он будет в открытом мире и на одного игрока, зато точно ясно, что в игре появятся драконы, дементоры и прочие фантастические твари. Судя по всему, одного главного героя не предполагается — каждый игрок создаст себе собственного ученика. Проектом занимается Avalanche Software, внутренняя студия Disney, которая выпускала в основном игры по франшизам компании. Выйдет в 2021 году, на компьютерах, текущем и следующем поколении консолей.

Новый God Of War (?)

Короткий тизер от Santa Monica Studio, которая занималась всеми частями God Of War. Ничего понять невозможно, но, судя по названию (Ragnarok), сеттингу (скандинавская мифология) и глубокому голосу — это новые приключения Кратоса, которые выйдут в 2021 году.

Первый геймплей Demon's Souls

Полный ремейк прародительницы серии Dark Souls, которая вышла только на PS3 в 2009 году. Переизданием занимается не From Software, а Bluepoint Studios, которая уже зарекомендовала себя качественным ремейком Shadow of the Colossus. В геймплейном ролике мы наблюдаем одну из начальных локаций, сражение с боссом и надпись «You Died». Выйдет только на PS5, возможно, в 2020 году.

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Resident Evil Village

Действие хоррора Resident Evil переместилось из заброшенного особняка в заброшенную сектантскую деревню, полную оборотней и поклонников евгеники. В трейлере можно наблюдать необычный для серии визуальный прием — мультик в стиле Тима Бертона, интересно, как именно он будет использоваться в игре (и будет ли использоваться вообще). Выйдет в 2021 году, на компьютерах и консолях следующего поколения.

Эксклюзивы PS4 на PS5

Bloodborne, Uncharted 4: A Thief’s End, God Of War, Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human, inFamous: Second Son, The Last Guardian, The Last Of Us (но не сиквел) , Persona 5, Final Fantasy XV и другие игры, которые вышли эксклюзивно для PS4 будут доступны на PS5 сразу после ее выхода. И не только — также перенесут Battlefield 1, Fallout 4, Batman: Arkham Night, Resident Evil 7: Biohazard. Покупать их не надо, они будут доступны по подписке PS Plus. Обновление от 01:35: Изначально в этом пункте говорилось о том, что игры не придеться покупать второй раз — это не так.

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