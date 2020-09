Final Fantasy XVI

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Hogwarts Legacy

Новый God Of War (?)

Первый геймплей Demon's Souls

Resident Evil Village

Эксклюзивы PS4 на PS5

Bloodborne, Uncharted 4: A Thief’s End, God Of War, Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human, inFamous: Second Son, The Last Guardian, The Last Of Us (но не сиквел) , Persona 5, Final Fantasy XV и другие игры, которые вышли эксклюзивно для PS4 будут доступны на PS5 сразу после ее выхода. И не только — также перенесут Battlefield 1, Fallout 4, Batman: Arkham Night, Resident Evil 7: Biohazard. Покупать их не надо, они будут доступны по подписке PS Plus.

Обновление от 01:35: Изначально в этом пункте говорилось о том, что игры не придеться покупать второй раз — это не так.