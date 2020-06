Игровая индустрия значительно моложе кинематографа, но большой тренд на ремейки начался в ней примерно в те же годы. Первые части классических серий Dragon Quest и Castlevania вышли на приставке NES в 1986 году, а через семь лет уже на новом поколении консолей Super Famicom японская компания Nintendo перевыпустила улучшенные и подкрашенные версии этих игр. Вообще Nintendo всегда любила ремейки и часто выпускала их для всех своих консолей. Последний пример — Legend of Zelda: Link's Awakening: в 1993 году игра вышла для портативного GameBoy, а в 2019 году была перевыпущена для Switch, другой портативной консоли.

На Западе ситуация аналогична: Mortal Kombat Arcade Kollection (2011) был HD-ремейком классических файтингов начала 1990-х, в 2009 году вышло переиздание The Secret of Monkey Island, в прошлом году — ремейк MediEvil. Последние две игры переиздавались через два десятилетия после выхода оригинала. Кроме того, можно вспомнить про многочисленные перезапуски, например, франшизы XCOM в 2012 году, Tomb Raider в 2013-м, Wolfenstein — в 2014-м и Doom — 2016-м.

С появлением последнего поколения консолей — PS4 и Xbox One — в начале 2010-х начался новый тренд на ремастеры. Старые игры переносили на новые платформы с минимальными вмешательствами вроде увеличенных разрешения и частоты кадров. Яркий пример — The Nathan Drake Collection, переиздание успешной трилогии Uncharted, которая изначально выходила на PS3, или перевыпуск игр из серии Crash Bandicoot, в которые раньше можно было сыграть только на самых старых консолях PlayStation. Тенденция стала настолько массовой, что разнообразные ремастеры выходят до сих пор. Только в мае этого года состоялся релиз двух обновленных частей Mafia, а также Saints Row: The Third 2011 года.