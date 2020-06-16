На презентации игр для PS5 компания Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls. Еще через несколько дней 2K Games показала полноценный трейлер обновленной Mafia — культовой игры 2002 года про устройство организованной преступности. И таких переосмыслений с каждым месяцем становится все больше. «Афиша Daily» разбирается в истории и культуре ремейков.

Последние годы некоторые крупные игровые компании и даже инди-студии стали заниматься ремастерами, переизданиями и полными ремейками культовых видеоигр. Например, уже переиздали вторую и третью части Resident Evil, Final Fantasy VII, почти всю серию Halo, а также отечественный «Мор». С чего все началось Мода на ремейки перешла в игровую индустрию из кинематографа. Первые появились еще в 1910-х, но в основном это были новые экранизации классической литературы, например, «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса. Ремейки в классическом понимании случились позже. В 1956 году Альфред Хичкок переделал «Человека, который слишком много знал» — свой же фильм 1934 года. В 1960-х появились ремейки, которые адаптировали материал под национальный рынок. Так «Семь самураев» Акиры Куросавы (1954) превратился в «Великолепную семерку» Джона Стерджеса (1960). Кстати, еще одна работа японского мастера — драма «Телохранитель» (1961) — вскоре после выхода была переделана под спагетти-вестерн «За пригоршню долларов» (1964), который начал легендарную трилогию Серджо Леоне. Куросаве кино понравилось, но со словами «За пригоршню долларов» — прекрасный фильм, но это мой фильм» он подал на создателей «наглого плагиата» в суд. Однако дело закончилось миром.

«Мор» (2005) и ее ремейк (2019)

Массовое производство ремейков в кино началось в 80-х и продолжается до сих пор. «Нечто» (1982), «Лицо со шрамом» (1983), «Одиннадцать друзей Оушена» (2001), «Отступники» (2006), — все эти фильмы воспринимаются зрителями как оригинальные, но это не так. Идею хоррора об инопланетном монстре Джон Карпентер позаимствовал из ленты «Нечто из иного мира», черно-белого фильма 1951 года по мотивам рассказа Джона Кэмпбелла. Сюжет о грабителях казино был снят еще в 1960 году и даже по оригинальному сценарию. В наши дни производством ремейков в промышленных масштабах занимается корпорация Disney, которая вновь перевыпускает свои хиты на экраны: «Аладдин», «Король Лев», «Мулан».

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Игровая индустрия значительно моложе кинематографа, но большой тренд на ремейки начался в ней примерно в те же годы. Первые части классических серий Dragon Quest и Castlevania вышли на приставке NES в 1986 году, а через семь лет уже на новом поколении консолей Super Famicom японская компания Nintendo перевыпустила улучшенные и подкрашенные версии этих игр. Вообще Nintendo всегда любила ремейки и часто выпускала их для всех своих консолей. Последний пример — Legend of Zelda: Link's Awakening: в 1993 году игра вышла для портативного GameBoy, а в 2019 году была перевыпущена для Switch, другой портативной консоли. На Западе ситуация аналогична: Mortal Kombat Arcade Kollection (2011) был HD-ремейком классических файтингов начала 1990-х, в 2009 году вышло переиздание The Secret of Monkey Island, в прошлом году — ремейк MediEvil. Последние две игры переиздавались через два десятилетия после выхода оригинала. Кроме того, можно вспомнить про многочисленные перезапуски, например, франшизы XCOM в 2012 году, Tomb Raider в 2013-м, Wolfenstein — в 2014-м и Doom — 2016-м. С появлением последнего поколения консолей — PS4 и Xbox One — в начале 2010-х начался новый тренд на ремастеры. Старые игры переносили на новые платформы с минимальными вмешательствами вроде увеличенных разрешения и частоты кадров. Яркий пример — The Nathan Drake Collection, переиздание успешной трилогии Uncharted, которая изначально выходила на PS3, или перевыпуск игр из серии Crash Bandicoot, в которые раньше можно было сыграть только на самых старых консолях PlayStation. Тенденция стала настолько массовой, что разнообразные ремастеры выходят до сих пор. Только в мае этого года состоялся релиз двух обновленных частей Mafia, а также Saints Row: The Third 2011 года.

Mafia (2002) и ее ремейк (2020)

Почему все хотят делать ремейки Деньги То, что отлично продалось один раз, продастся и во второй. Даже обычное переиздание Grand Theft Auto V с высоким разрешением для PS4 и Xbox One купили 50 млн раз. Таким тиражом, например, продалась вся трилогия про «Ведьмака». А недавний ремейк Final Fantasy VII, который вышел только на одной консоли Sony, всего за три дня продался более 3,5 млн раз. Выпуская ремейк, компания попадает сразу в две целевые аудитории: старые фанаты купят любимую игру детства из‑за ностальгии, а новички захотят прикоснуться к культовому проекту, который довели до современных стандартов.

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Творческие амбиции Ремейки Final Fantasy и Resident Evil хоть и остаются верны канону, но добавляют в него новые драматургические решения и контекст. Например, в Final Fantasy VII полностью переосмыслили главную локацию — город Мидгар, — дополнили и расширили историю игрового мира. Вместо пяти часов приключения в футуристическом мегаполисе теперь длятся все тридцать, а в сюжете появилась даже своеобразная вариация теории струн, которой, конечно, в оригинале не было. «Мы хотели перевернуть знакомую всем историю с ног на голову», — рассказал перед релизом ремейка его геймдиректор Тэцуя Номура. Важно помнить, что за подобными изменениями всегда стоят люди — скорее всего, преданные фанаты, — которые не просто стараются сделать «то же самое», а хотят привнести в ремейки свое творческое видение. Получается не всегда хорошо. Разработчики вырезали из обновленной Resident Evil 3 несколько оригинальных эпизодов, включая известную головоломку в часовой башне. Они хотели придать игре драйвовости, а получили недовольство как от критиков, так и от геймеров.

За что мы любим ремейки Ностальгия. Впервые это чувство сформулировал Гомер в «Одиссее» — там герой долгие годы жил на райском острове вместе с вечно молодой нимфой Калипсо, но все время рвался на родную Итаку. Спустя два тысячелетия, в 1688 году, врач Иоганн Хоффер, вдохновившись поэмой ввел в медицину общеизвестный термин: nostos по-гречески — «возвращение домой», algos — «боль». Примечательно, что с течением времени отношение к ностальгии менялось. Сперва она считалась «неврологическим заболеванием демонического свойства», а позже перешла в разряд психиатрических патологий, считалась формой меланхолии и даже «иммигрантским психозом». В основном ее наблюдали у тех, кто был вынужден покинуть родину — у военных или сельских жителей, переехавших в город. Теперь этот вопрос считается в научном сообществе дискуссионным, а ностальгия как чувство приравнивается многими учеными к типам моральной рефлексии, которая способна утвердить человеческую идентичность. Одним из ведущих исследователей ностальгии доктор Константин Седикидес — руководитель психологического направления Саутгемптонского университета в Великобритании — за десятилетнее изучение вопроса выяснил, что чувство ностальгии может вернуть душевную гармонию.

Resident Evil 2 (1998) и ее ремейк (2019)

С этой точки зрения, игровые и кинематографические ремейки становятся инструментами, которые помогают нам вспомнить причины формирования индивидуального культурного кода, личностных установок и идеалов. Проще говоря — собственное «я». К таким выводам также пришел один из ведущих психологов мира Дэвид Ньюман. В своем исследовании феномена ностальгии он пишет: «Несмотря на то что ностальгия — смешанное чувство, ее влияние на человеческую идентичность колоссально». В современной поп-культуре помимо официальной продукции много фан-арта, фанфиков, каверов, пародий, модов и целых фанатских ремейков. Так поклонники пытаются приобщиться к любимым произведениям, добавить в них собственную идентичность. В игровой индустрии одними из самых известных фанатских ремейков являются Black Mesa — дополненная и расширенная переделка оригинального Half-Life, Brutal DOOM — модификация первой части, которая превращает классику шутеров в почти современный проект, и полностью обновленная The Legend of Zelda: Ocarina Of Time. Также немаловажным фактором является техническая составляющая. Многие, даже знаковые, проекты быстро стареют с точки зрения графики и геймплейных механик. При всей любви к первой Mafia, запускать ее сейчас — значит сделать больно своим воспоминаниям. Картонные локации, неудобная стрельба, миллион архаичных условностей — этой игре был необходим тотальный апгрейд.

Demon’s Souls (2009) и ее ремейк (дата выхода неизвестна)

Что будет дальше? «Я думаю, что если вы возьмете любую знаковую игру, вышедшую 10–15 лет назад, и решите ее улучшить, то фанатское сообщество этого проекта будет только счастливо, — сказал в интервью Digital Foundry Питер Далтон, технический директор Bluepoint Games, студии, которая делала ремастер Metal Gear Solid HD Collection и ремейк Shadow of the Colossus. — Поэтому мы делаем то, что делаем». Скорее всего, выпуск новых консолей PS5 и Xbox Series X продолжит ностальгический тренд — компании уже заявили о поддержке обратной совместимости, благодаря которой системы будут поддерживать старые игры. Крупные игровые компании тоже не останутся в стороне. Например, Electronic Arts уже несколько месяцев тизерит переиздание трилогии Mass Effect. Скорее всего, его анонсируют на трансляции EA Play 19 июня. С ремейками ситуация аналогичная. Уже несколько лет Bluepoint Games готовит для PS5 тотальный ремейк Demon’s Souls. Возрождение других классических серий — например Silent Hill — тоже вопрос времени. И музыка эта будет вечной.