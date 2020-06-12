Компания Sony провела свою первую презентацию игр для PS5, новой консоли, которая, скорее всего, выйдет в конце этого года. На ней показали дизайн приставки и два десятка новых проектов. Собрали 19 главных анонсов.

Дизайн PS5

Футуристический черно-белый дизайн и две версии: диджитал и с дисководом. В линейку аксессуаров войдут новые наушники, веб-камера, пульт и зарядная станция для геймпадов. В трейлере консоль стоит вертикально, но ее можно будет положить на бок. Дата релиза и стоимость PS5 пока держатся в секрете.

Marvel's Spider Man: Miles Morales

Insomniac Games показала продолжение Marvel's Spider-Man, игры про Питера Паркера 2018 года. Сиквел для PS5 посвящен другому Человеку-пауку — Майлзу Моралесу — и выйдет в конце 2020 года.

Resident Evil 8

Capcom показала первый трейлер нового Resident Evil с подзаголовком Village. Как и в прошлой, седьмой части, упор сделан на мистику и хоррор, вновь игра от первого лица. Сюжет продолжит историю седьмой части, а происходить будет в заснеженных горах, заброшенной деревне и замке, где творится страшное. Ключевая тема игры — оккультизм, а среди противников впервые в серии будут оборотни (мужчина на превью вообще напоминает Ван Хельсинга). Обещают VR-режим. Выходит в начале 2021 года.

Horizon: Forbidden West

Самый ожидаемый эксклюзив для PS5 на данный момент. В продолжении Horizon Zero Dawn Элой отправится в «запретные» земли. Они напоминают планету Пандору из «Аватара», но, скорее всего, это западное побережье бывших США, на что намекает мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Девушка встречает старого друга и попытается остановить гибель живых организмов на земле и под водой (разработчики подтвердили наличие подводного мира). Даты релиза пока еще нет.

Ремейк Demon's Souls

Вот уже несколько лет студия Bluepoint Games (занималась ремейком Shadow of the Colossus) трудятся над секретным проектом. Ходившие слухи оказались правдой — это ремейк Demon’s Souls, праотца всех хардконых игр в стиле Dark Souls. Разработчики обещают проект переосмыслить. Выйдет эксклюзивно на PS5.

Pragmata

Еще одна игра от Camcom с по-японски шизофреническим трейлером. В антиутопическом будущем герои улетают с Земли на Луну. Разработчики обещают, что технологии консолей следующего поколения — например, трассировка лучей, — позволят создать правдоподобный научно-фантастический антураж, аналогов которому ранее вы не видели. Астронавт на Луне заставляет думать, что это новая игра Кодзимы, но это, конечно, не так. Релиз в 2022 году на PS5, компьютерах и Xbox Series X.

Геймплей Ghostwire: Tokyo

Автор Resident Evil и The Evil Within показал первый геймплей своего нового хоррора про мифическую нечисть в Токио. Неожиданно, что игра будет от первого лица, неожиданно, что в ней пока не видно мясных монстров (как в его прошлых играх). Релиз — в 2021 году только на PS5.

Gran Turismo 7

Кадзунори Ямаути, глава студии Polyphony Digital, представил полноценную седьмую часть Gran Turismo. В игре будет 3D-звук, что позволит лучше оценить положение автомобилей соперников. Тактильная обратная связь от контроллера DualSense даст представление о сцеплении шин с асфальтом. Игрокам обещают огромный ассортимент автомобилей, включая классические, и ряд режимов, в том числе привычный для серии GT Simulation Mode. Игру ждали еще на PS4, но самая популярная автогонка на планете выйдет эксклюзивно на PS5. Когда — неизвестно.

Hitman III

В январе 2021 года IO Interactive выпустит финальную часть обновленного Hitman. Обещают невероятно большие локации, а один из уровней перенесет игроков в Дубай.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Помимо нового «Человека-паука», Insomniac выпустит продолжение долгоиграющей Ratchet & Clank с красивым названием Rift Apart. Игра будет поддерживать новые возможности геймпада DualSence, а благодаря высокой скорости SSD герои смогут моментально путешествовать между параллельными мирами. Кроме того, в игре появится женская версия Рэтчета.

Goodbye Volcano High

Анимационное инди про антропоморфных динозавров, которые играют в рок-группе и переживают школьную драму. Чем‑то напоминает «Коня БоДжека». Еще один временный эксклюзив для PS4 и PS5.

Project Athia

Известная по серии Final Fantasy студия Square Enix анонсировала игру под рабочим названием Project Athia. Ничего не понятно, зато в трейлере показали длинные прыжки по скалам и дракона с раскурежиным животом. Выходит эксклюзивно на PS5.

Stray

Киберпанк в мире, где все люди погибли, поэтому играть будем за бродячего кота. Он должен выбраться из населенного роботами города и найти путь домой. Для этого коту придется раскрыть некую древнюю тайну. Релиз эксклюзивно на PS5 в 2021 году.

Геймплей Deathloop

Авторы Dishonored и Prey наконец-то показали геймплей своей новой игры. Это иммерсивный шутер от первого лица в стиле шпионских боевиков с возможностью перематывать время. Главный герой Deathloope пытается сбежать с райского острова, но заключен во временную петлю и постоянно проживает один и тот же день. Чтобы вырваться, ему придется уничтожить восемь целей, включая свою заклятую соперницу Джулианну Блейк. Но для этого предстоит умереть много раз. Игра выйдет только на компьютерах и PS5, но первое время будет эксклюзивом консоли.

Returnal

Авторы Dead Nation и Resogun показали интригующий трейлер футуристического триллера про женщину-астронавта, которая попала в петлю времени и заново переживает цикл жизни и смерти. Обещают постоянно меняющийся игровой мир.

Solar Ash

Новый проект авторов Hyper Light Drifter — игра про цветастую женщину и сюрреалистическое непонятно что под названием Ультрапустота. По жанру — раннер. Выйдет на PS4, PS5 и компьютерах.

Kena: Bridge of Spirits

Молодая инди-студия Emberlab, которая, судя по портфолио, раньше занималась анимацией, делает концептуальную адвенчуру удивительной красоты про девушку, которая освобождает волшебный лес от скверны. Игра будет временным эксклюзивом для PS5, но затеи выйдет и на компьютерах.

Sackboy: A Big Adventure

Новая игра в серии Little Big Planet. Теперь про человека-носка и в 2.5D.

Little Devil Inside

Это безумное инди выглядит как артхаусная версия The Legend Of Zelda. Это так странно, что поиграть хочется уже сейчас.

Обновление GTA V для PS5

Да, это не шутка. Главный хит Rockstar получит версию для новых консолей. Обещают улучшенный визуал и увеличенное количество кадров в секунду. Владельцы PS5 получат доступ к GTA Online бесплатно.