В этом году Московская международная книжная ярмарка проходит со 2 по 6 сентября — и не на ВДНХ, а в Манеже. Главный редактор книжного сервиса MyBook Екатерина Писарева советует, за какими книгами стоит на нее отправиться.
Провокативная история о 18-летней японке, пытавшейся выстроить свое счастье вопреки законам общества.
Роман, в котором современность переплетается с античностью, а сон с явью. Главная героиня — 30-летняя блондинка, мечтающая познать тайны мироздания.
Заключительная часть откровенных дневников певицы о жизни после разрыва с Сержем Генсбуром.
Новый роман от автора бестселлера «Назови меня своим именем». Романтическая история о любви с первого взгляда, случившейся в канун Рождества.
Вторая книга шеститомного автобиографического цикла «Моя борьба» от классика норвежской литературы.
Главный герой учится ремеслу переплетчика, создавая книги с чужими воспоминаниями и попутно решая вопросы собственной сексуальной идентичности.
Сборник эссе специалистов гендерных исследований о связи гомофобии и антисемитизма во всех областях: от культурной до политической.
Масштабное осмысление судеб и текстов блокадных поэтов.
Увлекательное путешествие по миру иллюзий и лабиринту мышления. Автор рассматривает самые популярные мифы и заблуждения в истории человечества.
Грандиозная история музыки XX века, читающаяся как остросюжетный детектив.
Неочевидная биография писательницы: Болюнд рассказывает не только о творческой деятельности Линдгрен, но и о 24 годах работы в издательстве.
Французский писатель расследует один из самых ужасных мифов XX века, воскрешая судьбу «доктора Смерти» из Освенцима.
Графический роман о любви двух представителей талантливой японской молодежи.
Новый роман от автора бестселлера «Женщины Лазаря» — о том, что такое родиться женщиной в XIX веке.
Журналистка Ольга Колобова и археолог Валерий Иванов прослеживают историю браков и связанных с ним традиций от Древнего Египта до современности.
О науке запоминания и забывания, а также о работе мозга рассказывают сестры из Норвегии — нейропсихолог и известная писательница.
Почему на современных режиссеров так повлияло советское наследие? Известный кинокритик пытается разобраться в этом на примере фильмов.
Важная книга об исторической памяти и мифах от исследователя мемориальной культуры.
Известный журналист рассказывает о путешествии по Америке, вдохновленном Ильфом и Петровым.
Полностью придуманный автором мир пословиц и поговорок, почерпнутый из его книг.
Документальная поэзия, основанная на судебных архивах. Юсупова дает жертвам насилия голос и помогает сделать его слышимым.
Социальный антрополог, лауреат премии Пятигорского — о жизни и смерти, а также о людях, которые пытаются все это осмыслить.
Автор бестселлера «Песнь Ахилла» продолжает реконструировать мифологию. В это раз главная героиня — Цирцея, отрицательный персонаж из «Одиссеи».
Роман номинантки Пулитцеровской премии о любви, потерях и отчаянии. Впервые на русском.
Публицистика от писателя, анализирующего то, что происходит вокруг с политикой, культурой и социумом. Дополнена фотографиями из личного архива.
Эссеистика поэта, осмысляющего актуальные вопросы и остро реагирующего на информационную повестку современной России.
Как наука о мозге и манипуляции помогают сочинять захватывающие истории.
История шести выживших после трагедии на Хиросиме, признанная лучшим образцом журналистики XX века и разошедшаяся тиражом 3 млн.
Психологический роман о трудностях взросления от автора бестселлера «Неополитанский квартет». Очень горькая и очень лиричная история одной девушки.
Философская сказка для взрослых в традициях «Двадцати тысяч лье под водой» и «Франкенштейна». Герой — 15-летний охотник за морскими сокровищами.
Удивительный путеводитель по Парижу и Belle Epoque от лауреата Букеровской премии.
Вымышленная биография кубинской лилипутки, которой удалось стать одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей своего времени.
Исследование, охватывающее историю Дальневосточной республики 1900-1920х годов: от идеи до ее ликвидации.
История лидера группы «Зоопарк», рассказанная известным продюсером. В книгу вошли документальные материалы, многочисленные интервью и воспоминания.
Книга о слависте Жорже Нива, который был знаком с Борисом Пастернаком, Ариадной Эфрон, Александром Солженицыным и другими важнейшими людьми XX века.