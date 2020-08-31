В этом году Московская международная книжная ярмарка проходит со 2 по 6 сентября — и не на ВДНХ, а в Манеже. Главный редактор книжного сервиса MyBook Екатерина Писарева советует, за какими книгами стоит на нее отправиться.

«Человек-комбини» Саяки Мураты

Провокативная история о 18-летней японке, пытавшейся выстроить свое счастье вопреки законам общества.

Издательство Popcorn Books, перевод Дмитрия Коваленина
«Непобедимое Солнце» Виктора Пелевина

Роман, в котором современность переплетается с античностью, а сон с явью. Главная героиня — 30-летняя блондинка, мечтающая познать тайны мироздания.

Издательство Эксмо
«Post-scriptum. Дневники 1982 – 2013» Джейн Биркин

Заключительная часть откровенных дневников певицы о жизни после разрыва с Сержем Генсбуром.

Издательство Синдбад, перевод Александры Васильковой, Татьяны Чугуновой, Елены Леоновой
«Восемь белых ночей» Андре Асимана

Новый роман от автора бестселлера «Назови меня своим именем». Романтическая история о любви с первого взгляда, случившейся в канун Рождества.

Издательство Popcorn Books, перевод Александры Глебовской
«Любовь» Карла Уве Кнаусгора

Вторая книга шеститомного автобиографического цикла «Моя борьба» от классика норвежской литературы.

Издательство Синдбад, перевод Ольги Дробот
«Переплет» Бриджет Коллинз

Главный герой учится ремеслу переплетчика, создавая книги с чужими воспоминаниями и попутно решая вопросы собственной сексуальной идентичности.

Издательство Рипол-Классик
«Квир-теория и еврейский вопрос»

Сборник эссе специалистов гендерных исследований о связи гомофобии и антисемитизма во всех областях: от культурной до политической.

Издательство «Книжники», перевод Константина Вантуха
«Седьмая щелочь» Полины Барсковой

Масштабное осмысление судеб и текстов блокадных поэтов.

Издательство Издательство Ивана Лимбаха
«Анатомия заблуждений» Никиты Непряхина

Увлекательное путешествие по миру иллюзий и лабиринту мышления. Автор рассматривает самые популярные мифы и заблуждения в истории человечества.

Издательство Альпина Паблишер
«Эпоха распада» Артема Рондарева

Грандиозная история музыки XX века, читающаяся как остросюжетный детектив.

Издательство Рипол-Классик
«Неизвестная Астрид Линдгрен»

Неочевидная биография писательницы: Болюнд рассказывает не только о творческой деятельности Линдгрен, но и о 24 годах работы в издательстве.

Издательство «КоЛибри», перевод Ксении Коваленко
«Исчезновение Йозефа Менгеле» Оливье Геза

Французский писатель расследует один из самых ужасных мифов XX века, воскрешая судьбу «доктора Смерти» из Освенцима.

Издательство «Книжники», перевод Дмитрия Савосина
«Госпожа Кагуя» Аки Акасаки

Графический роман о любви двух представителей талантливой японской молодежи.

Издательство Азбука-Аттикус
«Сад» Марины Степновой

Новый роман от автора бестселлера «Женщины Лазаря» — о том, что такое родиться женщиной в XIX веке.

Издательство «Редакция Елены Шубиной»
«О брачной и внебрачной жизни» Олега Ивика

Журналистка Ольга Колобова и археолог Валерий Иванов прослеживают историю браков и связанных с ним традиций от Древнего Египта до современности.

Издательство «Новое литературное обозрение»
«Это мой конек» Хильды и Ильвы Эстбю

О науке запоминания и забывания, а также о работе мозга рассказывают сестры из Норвегии — нейропсихолог и известная писательница.

Издательство Альпина нон-фикшн, перевод Дарьи Гоголевой
«Миражи советского» Антона Долина

Почему на современных режиссеров так повлияло советское наследие? Известный кинокритик пытается разобраться в этом на примере фильмов.

Издательство «Редакция Елены Шубиной»
«Неудобное прошлое» Николая Эппле

Важная книга об исторической памяти и мифах от исследователя мемориальной культуры.

Издательство «Новое литературное обозрение»
«Одноэтажная Америка» Владимира Познера

Известный журналист рассказывает о путешествии по Америке, вдохновленном Ильфом и Петровым.

Издательство АСТ
«Русские народные пословицы и поговорки» Владимира Сорокина

Полностью придуманный автором мир пословиц и поговорок, почерпнутый из его книг.

Издательство Corpus
«Приговоры» Лиды Юсуповой

Документальная поэзия, основанная на судебных архивах. Юсупова дает жертвам насилия голос и помогает сделать его слышимым.

Издательство «Новое литературное обозрение»
«История смерти» Сергея Мохова

Социальный антрополог, лауреат премии Пятигорского — о жизни и смерти, а также о людях, которые пытаются все это осмыслить.

Издательство Individuum
«Цирцея» Мадлен Миллер

Автор бестселлера «Песнь Ахилла» продолжает реконструировать мифологию. В это раз главная героиня — Цирцея, отрицательный персонаж из «Одиссеи».

Издательство Corpus, перевод Любови Трониной
«Подменыш» Джой Уильямс

Роман номинантки Пулитцеровской премии о любви, потерях и отчаянии. Впервые на русском.

Издательство Livebook, перевод Дмитрия Шепелева
«Быть Ивановым» Алексея Иванова

Публицистика от писателя, анализирующего то, что происходит вокруг с политикой, культурой и социумом. Дополнена фотографиями из личного архива.

Издательство Альпина нон-фикшн
«Кладбище с вайфаем» Льва Рубинштейна

Эссеистика поэта, осмысляющего актуальные вопросы и остро реагирующего на информационную повестку современной России.

Издательство «Новое литературное обозрение»
«Внутренний рассказчик» Уилла Сторра

Как наука о мозге и манипуляции помогают сочинять захватывающие истории.

Издательство Individuum, перевод Дмитрия Виноградова
«Хиросима» Джона Херси

История шести выживших после трагедии на Хиросиме, признанная лучшим образцом журналистики XX века и разошедшаяся тиражом 3 млн.

Издательство Individuum, перевод Михаила Казиника и Никиты Смирнова
«Лживая взрослая жизнь» Элены Ферранте

Психологический роман о трудностях взросления от автора бестселлера «Неополитанский квартет». Очень горькая и очень лиричная история одной девушки.

Издательство Corpus, перевод Анны Ямпольской
«Свет в глубине» Фрэнсис Хардинг

Философская сказка для взрослых в традициях «Двадцати тысяч лье под водой» и «Франкенштейна». Герой — 15-летний охотник за морскими сокровищами.

Издательство Clever, перевод Татьяны Перцевой
«Портрет мужчины в красном» Джулиана Барнса

Удивительный путеводитель по Парижу и Belle Epoque от лауреата Букеровской премии.

Издательство «Иностранка», перевод Елены Петровой
«Чикита» Антонио Орландо Родригеса

Вымышленная биография кубинской лилипутки, которой удалось стать одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей своего времени.

Издательство Издательство Ивана Лимбаха, перевод Дарьи Синицыной
«Дальневосточная республика» Ивана Саблина

Исследование, охватывающее историю Дальневосточной республики 1900-1920х годов: от идеи до ее ликвидации.

Издательство «Новое литературное обозрение»
«Майк Науменко. Бегство из зоопарка» Александра Кушнира

История лидера группы «Зоопарк», рассказанная известным продюсером. В книгу вошли документальные материалы, многочисленные интервью и воспоминания.

Издательство «Выргород»
«Русофил» Александра Архангельского

Книга о слависте Жорже Нива, который был знаком с Борисом Пастернаком, Ариадной Эфрон, Александром Солженицыным и другими важнейшими людьми XX века.

Издательство «Редакция Елены Шубиной»