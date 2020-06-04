Конспирологические теории, фейковые новости и простые заблуждения мешают нам отличить правду от неправды, а в условиях пандемии от этого может зависеть здоровье и даже жизнь. Специалист по критическому мышлению Никита Непряхин объясняет, почему мы так легко поддаемся заблуждениям и что делать, чтобы хоть немного от них уберечься.

Какими бывают заблуждения? Если говорить о моем видении заблуждений, мифов и всякой чуши, в которую верит человечество, я бы выделил три таких круга Эйлера.

Религия Есть ряд заблуждений, которые связаны с религиозными убеждениями. Это всегда тонкая грань, потому что в целом религия не претендует на научность. Поэтому говорить о том, что это лженаучные заблуждения, не очень корректно. Тем не менее такие явления, например, как экзорцизм или апелляция к эффекту святых мощей, все чаще и чаще упоминаются в научном контексте. Паранормальное Огромное количество мифов и заблуждений связаны с паранормальным. Собственно говоря, все паранормальное — это демонстрация того, как работает мистическое мышление: мы верим в привидений, экстрасенсов, ясновидение, левитацию и прочее. Псевдонаука Ну и то, что представляется мне наиболее опасным, — это псевдонаучные мифы и заблуждения, то, что пытается маскироваться под науку: тут и биоэнергетика, и детоксикация, и литотерапия, и гомеопатия, и пресловутые астрологические прогнозы и так далее.

Но есть ряд заблуждений, которые находятся на пересечении двух кругов Эйлера. Например, оккультизм — это скорее переплетение паранормального и религиозного. Та же самая история — когда религия начинает пересекаться с наукой: якобы есть доказанный библейский код или исследования, согласно которым туринская плащаница действительно принадлежит Иисусу Христу. И такое же пересечение у нас есть на стыке псевдонауки и паранормального. То есть вроде как все адекватные люди понимают, что никакого хилерства не существует, что не бывает психохирургии, но, с другой стороны, мы помним, как в 90-е годы это было популярно.

Как мозг заставляет нас заблуждаться? Иллюзия контроля Наша психика так устроена, что мы хотим контролировать все субъективные и объективные процессы. Нам кажется, что мы действительно контролируем даже то, что чисто теоретически мы контролировать не в состоянии . Приведу классический эксперимент — мы его очень часто повторяли на мастер-классах в нашей школе, и он работает всегда. Я предлагаю участникам две игральные кости и говорю: «Потрясите в кулаке эти кости и постарайтесь кинуть их таким образом, чтобы выпало минимальное значение — в идеале 1 и 1». А потом: «Давайте сделаем так, чтобы выпали самые большие значения, в идеале 6 и 6». Так вот, когда люди хотят, чтобы у них выпало минимальное значение, они трясут кулак очень медленно и бросают кости на стол аккуратно и бережно, а если они желают, чтобы выпало большое число, то начинают трясти кулак, и сила броска всегда гораздо сильнее. Понятно, что от количества телодвижений и от силы броска никаким образом не зависит, что у нас выпадет. Это самая простая иллюстрация, которая показывает, что мы преувеличиваем степень своего контроля.

Ничто так не пугает человеческое сознание, как неопределенность.

Когда у нас в голове не хватает какого‑то элемента пазла, мозг начинает додумывать, интерпретировать и дорисовывать. Отсюда, скажем, возникают ритуалы, когда мы начинаем плевать через плечо, стучать по двери, чтобы беда обошла стороной.

Ошибка выжившего В общем и целом ошибка выжившего говорит о том, что мы в расчет берем только успешные кейсы и не берем в расчет неуспешные. С этим связано огромное количество уверований, например в гомеопатию или даже в лечение онкологических заболеваний какими‑то народными средствами. Люди прикладывают на больные места какие‑то травы, делают какие‑то отвары и используют простой аргумент «Вон Тамарке из соседнего подъезда помогло, значит, соответственно, и мне поможет» . Но тут нужно учитывать, что в расчет мы берем только успешную историю соседки, но не знаем, скольким людям это не помогло. Это искажение объясняет многое по части околонаучных и псевдомедицинских заблуждений.

Эвристика доступности В логике есть такое понятие, как анекдотический случай, когда мы подтверждаем истинность целой тенденции и какого‑то умозаключения каким‑то одним частным и редким случаем. В целом этим и объясняется когнитивное искажение под названием «эвристика доступности». Нам в голову всегда приходят самые яркие, самые тенденциозные примеры, те, которые легче всего вспомнить, те, которые имеют самый эмоциональный посыл. И мы проецируем первое попавшееся воспоминание на всю тенденцию. Например, если мне когда‑то помогло применение какого‑то средства, я начинаю говорить о том, что оно помогает всем абсолютно и мне впредь поможет .

Логические ошибки Кроме когнитивных искажений есть еще базовые логические ошибки. Это как раз одна из древнейших ошибок в истории логики: «после» не значит «впоследствии». Мы действительно создаем ложные связи. Когда я куплю оциллококцинумОциллококцинумГомеопатическое средство, заявленное как средство для профилактики и лечения простуды и гриппа. По утверждению производителя, активный компонент средства — экстракт печени и сердца барбарийской утки, однако такого животного не существует, а препарат целиком состоит из сахарозы и лактозы. В 2010 году Управление по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA) включило препарат в список мошеннических продуктов. Тем не менее в России ежегодно продается несколько миллионов упаковок оциллококцинума. и буду считать, что именно это лекарство мне помогло, — есть ли тут причинно-следственная связь? Как доказать, что именно употребление гомеопатического средства повлияло на мое излечение? А может быть, я сам по себе излечился от этого недуга, и никакого воздействия сахарные шарики на меня не имели. Если мы посмотрим на древнего человека, у него как раз были все эти логические ошибки. Например, была когда‑то засуха, и вот древний человек, который верил в огромное количество разных духов, богов, разных мистических созданий, начинал молиться. Рано или поздно дождь начинал идти, и тогда человек связывал два этих явления, он говорил: «Моя молитва помогла, именно из‑за нее пошел дождь!»

Магическое мышление Нужно, конечно, упомянуть и магическое мышление — оно еще важнее, потому что сидит очень глубоко в нашей голове.

Верить гораздо проще, чем не верить, потому что гораздо проще все воспринимать в эмоциональном ключе, чем начинать сомневаться, анализировать, что‑то искать, доказывать.

И более того, если в это верили родители, бабушки, дедушки, то дополнительно начинает действовать принцип конформности. Мы плывем по течению.

Специалисты выделяют два основных принципа, по которым действует магическое мышление, — это принцип подобия и принцип заразности.

Принцип подобия Древний человек рисовал на камнях изображение своего врага и пытался повредить это изображение. Он полагал, что если изображение врага будет повреждено, то и в реальности врагу станет плохо. Или, например, человек находил корень фаллической формы и думал, что его употребление добавит ему мужских сил. Или цветок красного цвета — это очень похоже на кровь, поэтому, если его съесть, можно стать сильнее и мощнее. Принцип заразности Этот принцип утверждает, что если некий предмет или субъект когда‑то был в контакте с другим предметом или субъектом, то происходит распространение неких свойств. Возьмем куклу вуду: чтобы сила магии была больше, нужно обязательно взять волос с жертвы и прицепить к этой кукле. Принципом заразности объясняется и гомеопатия: если активное вещество имело контакт с водой, то вода получает эти невероятные свойства. Тут надо учитывать, что в те времена, когда гомеопатия возникла, было представление о том, что материя делится бесконечно, люди вообще не зналиНазвание «гомеопатия» было предложено Самуэлем Ганеманом в конце 1807 года, а основные принципы были изложены в 1810 году. Определения понятий молекулы и атома были приняты на международном съезде химиков в Карлсруэ в 1860 году. о существовании молекул. То есть для сознания того человека, может быть, это было и логично. Но сейчас это, конечно, представляется абсолютно иррациональным и алогичным явлением.

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Неужели заблуждения всегда совершенно нелогичны? Как ни парадоксально, в магическом мышлении есть очень много логического, просто это неправильная интерпретация и неправильная трактовка. Таким странным образом логика и паранормальное соединяется воедино. Я исследую феномен экстрасенсов и общался с разными жертвами экстрасенсов. Они прямо находят логическую связь в ритуалах. Говорят: «Ну как же так? Здесь все очень четко и логично. Вот экстрасенс взял такой предмет, потом этот, а это означает это, а это означает то». И вот удивительная штука как раз в том, что здесь все смешалось: и логика, и метафора, и мистика. Сейчас у нас идет коронавирус, мы сидим по домам и вроде как не можем гипотетически стать жертвой экстрасенсов и хилеров, так как соблюдаем самоизоляцию. Но и тут мы можем стать жертвами отсутствия критического мышления. Например, те же самые конспирологические теории, которые, на мой взгляд, в текущий момент представляют самую большую опасность, потому что замутняют сознание, повышают уровень паники и стресса. Если мы возьмем теорию о том, что коронавирус — это следствие внедрения 5G, то на этом примере легко увидеть, как поклонники конспирологических теорий пытаются рационализировать свои иррациональные версии. Они говорят: «Смотри, когда был 3G, тогда возник птичий грипп, когда 4G — свиной грипп. Сейчас 5G — COVID-19». Но и это не все. Вообще убийственный довод: какой город стал источником пандемии? Ухань. А там как раз незадолго до этого развернули сеть 5G. А в реальности никакой взаимосвязи между вышками 5G и коронавирусом не существует. Люди видят взаимосвязь там, где ее нет , — это называется апофения. Изначально апофения была открыта в психиатрии. Психиатр Клаус Конрад изучал людей с шизофренией и смотрел, какие бредовые симптомы у них возникали. А потом стало понятно, что апофения свойственна абсолютно любым людям. Это способность нашего мозга находить причинно-следственные связи там, где их нет. Именно из‑за апофении иррациональные в своей основе доводы кажутся нам очень логичными.

Именно поэтому люди, которые верят в конспирологию, не будут верить в экстрасенсов и в магию вуду — они себя считают максимально рациональными. Любого конспиролога спроси, он скажет: «У меня сплошные рациональные аргументы».

Какие правила информационной гигиены соблюдать, чтобы не попасться на удочку Я думаю, целесообразно дать основу фактчекинга. Потому что, когда мы говорим про информационную гигиену, главный враг здесь — это фейки, ложная информация. В этом и заключается секрет: как отличить фейки от фактов? Чему верить или чему не верить? Что бросить в корзину, а к чему стоит прислушаться? Я дам пять незамысловатых последовательных ходов — это такой примитивный алгоритм фактчекинга. Представим, что нам встречается очередная статья о том, что одуванчики помогают справиться с коронавирусом, или о том, что ВОЗ продлила карантин до конца 2021 года. Что делать?

Читайте новость целиком Будучи журналистом, я исследовал тему потребления информации, и оказалось, что 80% россиян читают новости по новостным заголовкам. А из тех, кто читает новость целиком, половина читает только начало, либо только конец, либо абзацы, выделенные жирным шрифтом. Тоже беда! Нужно понимать, что задача заголовка — привлечь читателя прочесть основное тело статьи. Проверьте источник Нам нужно взять за правило всегда анализировать источник. Есть замечательный сайт «Панорама». Ребята делают крутые фейковые новости, добротный юмор. Но находятся люди, даже среди моих друзей в социальных сетях, кто, не разбираясь, начинает делать репосты. Ребята, ну вы зайдите хотя бы на сайт журнала, там написано: «Все без исключения приведенные на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой». Прочитайте хотя бы это. Найдите первоисточник Вот пишут, что ВОЗ решила продлить карантин до конца 2021 года. Что мы делаем? Мы заходим на официальный сайт ВОЗ и смотрим, есть ли там эта новость. Вообще, умение работать с первоисточником — это уже половина успеха. Оцените автора Иногда целесообразно посмотреть, что это вообще за автор. Это может быть журналист, а может быть моя аналитическая колонка, где я выражаю свое мнение и говорю: «Слушайте, ребята, ну, на мой взгляд, эта жопа будет еще долго». И это не претендует ни на какую новость. Ищите, кому выгодно Всегда нужно думать о предвзятости и заинтересованности. Очень простые вопросы: вызывает ли во мне эта новость эмоциональный отклик? В журналистике новость не может быть эмоционально окрашена. Она может вызывать эмоциональную реакцию, например, если случилась трагедия, но там не может быть эмоционального нагнетания. Беспристрастность — основа хорошей журналистики, и если мы видим там чрезмерную эмоциональность, нагнетание, всегда задаем себе вопрос о предвзятости и о том, кому это может быть интересно. Но тут я должен предупредить читателей, что если очень сильно углубляться в предвзятость и заинтересованность, можно стать жертвой конспирологических теорий. И тут надо тоже быть аккуратными.

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