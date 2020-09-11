12 сентября стартует смотр молодого регионального российского театра «Артмиграция». Он расскажет, что случилось за последний сезон с марийским, татарским, башкирским и всяческим другим театром, а «Афиша Daily» cориентирует, на что точно стоит обратить внимание.

12 сентября «Семью восемь» Михаила Лебедева (Самарский театр драмы им. Горького, Самара) Безжалостная история перекрестного абьюза

© Самарский театр драмы им. Горького

«Семью восемь — это самое сложное», — унижала бабушка внучку таблицей умножения, изводила оскорблениями, пирожками и ненавистью, била по щекам. Прошло двадцать лет. Инсульт, паралич, и вновь «семью восемь — самое сложное» , только теперь не для маленькой девочки, а для беспомощной старухи, которую не поднимут с пола, пока она не даст правильный ответ. Эта история о том, как на абьюз иногда приходится отвечать абьюзом, как исковерканную нелюбовью жизнь сложно починить, а поднимать парализованного родственника с пола просто не хочется. Пьеса Дарьи Слюсаренко «Семью восемь» стала одним из главных событий прошлогоднего фестиваля «Любимовка».

Подробности по теме Что смотреть на «Любимовке» в 2020 году: выбор «Афиши Daily» Что смотреть на «Любимовке» в 2020 году: выбор «Афиши Daily»

13 сентября «Спички» Артема Устинова (Театр юных зрителей им. Брянцева, Санкт-Петербург) То ли собаку взять, то ли убиться

© Театр юных зрителей им. Брянцева

Один из топовых современных белорусских драматургов Константин Стешик создал очень тихую пьесу об одиночестве и смерти, затаившейся где‑то между всполохами чиркающей спички. Главный герой Толя много курит, рассказывает дочери притчи, теряет друга, не хочет заводить собаку, задумывается о смерти и пытается все-таки быть несмотря на тихое, но назойливое ощущение одиночества. Спектакль Артема Устинова существует где‑то на границе повседневности и неосознанных сновидений , где‑то между очень простой и классной жизнью и абсолютной ее невозможностью.

14 сентября «Йыван Кырла. Путевка в жизнь» Степана Пектеева (Марийский национальный театр драмы им. Шкетана, Йошкар-Ола) Марийцы, история кинематографа и террор

© Марийский национальный театр драмы им. Шкетана

Йыван Кырла — марийский национальный герой, актер, в 1931 году сыгравший главную роль в киноленте «Путевка в жизнь» — первом отечественном звуковом фильме. Когда советский кинематограф впервые заговорил, он сделал это на марийском языке. Кырлу ждали шесть лет успеха, а с 1937 года, как водится, шесть лет лагерей. Степан Пектеев сплетает сюжет кинофильма с реальными фактами из жизни артиста и исследует границу между тщательным советским мифом, марширующим под звонкие лозунги в ритме Маяковского, с неприглядной, отчаянной реальностью. 16 сентября «Фотография, на которой меня нет» Ивана Пачина (Канский драматический театр, Канск) Порция уютной сибирской ностальгии

© Канский драматический театр

Как приезд фотографа становится смыслообразующим событием в жизни деревни, как важно попасть на общую фотографию класса, как выглядят настоящие сибирские окна и как правильно париться в бане, — вот лишь некоторые зарисовки из жизни маленького Вити, жителя одной красноярской деревни. В основе спектакля — рассказ Виктора Астафьева , главного летописца деревенской жизни середины прошлого века. Режиссер Иван Пачин создает коллекцию образов, которые складываются в призрачный, ускользающий облик самобытной предвоенной сибирской деревни. 20 сентября «Беруши» Ильсура Казакбаева (Башкирский драматический театр, Салават) История о двух сильно недовольных братьях

© Alexandr Kazakov

Два брата-башкира маются в московской однушке от ненависти друг другу, от невозможности поделить девушку и ее ребенка, от обид и хилых, нереализованных амбиций. А главным образом от того, что убогая невнятица их жизни не может оправдать некогда принятое решение покинуть семью и родную Башкирию. История двух оглушенных ненавистью братьев для драматурга Олжаса Жанайдарова — повод поговорить о потаенной боли представителей малых народов , отправившихся искать счастье на «большой земле».