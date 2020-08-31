После полугода вынужденного затишья московские театры весь сентябрь собираются выпускать премьеру за премьерой. «Афиша Daily» разобралась, какие события точно не стоит пропустить.

1 сентября: «Лекарь поневоле» Олега Долина в Театре Наций Самая медицинская премьера

Театр Наций выходит из самоизоляции триумфально — сразу тремя премьерами. Одна из них — работа Олега Долина, и она как нельзя кстати: доктор-пранкер Сганарель готов излечить любую подагру и чуму, его вакцины всегда наготове. Мастер возрождать для современной сцены подзабытые тексты Олег Долин уже несколько раз выстреливал на ведущих площадках Москвы своими постановками комедии дель арте; теперь настала очередь Мольера. Инновационные методы лечения и филигранное чувство юмора — то, что нужно от театра во время пандемии. 3 сентября: «Разбитый кувшин» Тимофея Кулябина в Театре Наций Будет жарко: поговорим о гендере и суде

Еще одна премьера Театра Наций и вновь эксклюзив: на российской сцене пьесы Клейста появляются не так часто. Тимофей Кулябин сдабривает главный хит немецкого драматурга злободневностью: тут тебе и гендерная тема, и ксенофобия, и несовершенство судебной системы. В роли ревизора Вальтера, приехавшего в маленький городок, выступает Ингеборга Дапкунайте. Представитель среднего пола Вальтер пытается расшатать нетолерантный регион, и выходит казус. 4–6 сентября: «Мы выйдем с собой погулять в лес» Федора Елютина Нежная встреча в лесу

Впервые главный импресарио всея Руси выступит в качестве режиссера. Дебют случится на «Архстоянии», а дальше аудиопрогулка перекочует в московские леса. Есть лес, яблоко и полчаса на самый откровенный разговор — с маленьким собой. Вот так: первый спектакль Федора Елютина — и сразу в самое сердечко.

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5–12 сентября: «Любимовка» Новые тексты в нереальных количествах

Если театральный сезон по-прежнему начинается с «Любимовки», значит, не все еще потеряно. Программа, как всегда, ломится от интригующих названий, от новых и старых добрых имен. Помимо конкурса и внеконкурса имеется еще fringe-программа, а также мастер-классы Кирилла Серебренникова, Михаила Дурненкова, Евгения Казачкова и других классных людей. На этот раз, чтобы попасть на «Любимовку», нужно быть в два раза резвее: шахматная рассадка поспособствует еще большей исключительности происходящего. 6 сентября: «Девочка Надя, чего тебе надо?» Ивана Комарова в «Современнике» Первая премьера обновленного «Современника»

Громким событием прошлого сезона стало назначение Виктора Рыжакова худруком «Современника». Стартует обновленный театр с последней киноповести Геннадия Шпаликова — одного из главных героев оттепельной Москвы и ровесника самого «Современника». За работу берутся режиссер Иван Комаров и молодые артисты театра. Будут разбираться, есть ли место в современном мире геройству и шестидесятничеству.

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6 сентября: «UFO» Ивана Вырыпаева в «Okko Театре» Инопланетное вторжение

Второе детище «Okko Театра» ничуть не менее ожидаемо, чем первое: знаменитый мокьюментари-вербатим Ивана Вырыпаева о контакте с внеземными цивилизациями впервые в России поставит сам автор. Среди очевидцев НЛО — Евгений Цыганов, Арина Маракулина, Александр Алябьев, Алексей Розин. Чуть позже авторы представят киноверсию спектакля на «Кинотавре».

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12–20 сентября: «Артмиграция» Всякая молодая режиссура

Ваш вопрос: что нового стряслось с молодой режиссурой в регионах? Отвечать будет «Артмиграция». Если задача «Любимовки» — предлагать новые тексты, то задача «Артмиграции» — разбираться, что с этими текстами делать дальше. Справедливости ради, классика тоже имеется. В программе этого года к тому же явный этнический уклон: в Москву нагрянут марийский, башкирский, татарский театры. Сентябрь–октябрь: фестиваль «Золотая маска» Шоу маст гоу он

Фестиваль прервался на самом интересном месте посреди марта, но не беда. Большую часть того, что весной показать не успели, можно будет увидеть на московских сценах в течение всего сентября и октября. По-прежнему стоит трепетно ждать «Преступления и наказания» Константина Богомолова, «Детей солнца» Тимофея Кулябина и «Пермских богов» Дмитрия Волкострелова.

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18 сентября: «Красный крест» Семена Серзина в «Гоголь-центре» Мы скучали по «Гоголь-центру»

Самого Семена Серзина скоро можно будет увидеть в главной роли в новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе и вокруг него», а его премьеру — в «Гоголь-центре». «Красный крест» — роман Саши Филипенко о женщине, во время Второй мировой работавшей в Красном Кресте, в главной роли — невероятная Светлана Брагарник.



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19 сентября: «Бульба. Пир» Александра Молочникова в Театре на Малой Бронной Казаки против либералов

Тарас Бульба — казачий воевода, беженец, Андрий Бульба — его сын, Хелена Клигенфорс — возлюбленная Андрия, дочь европейского политика, работает в лагере беженцев. Команде спектакля предстоит разобраться, возможен ли компромисс между передовыми либералами и воинствующими религиозными фанатиками, и может ли помочь в таком конфликте любовь. Заняты в противостоянии Александр Кузнецов, Юлия Хлынина и Игорь Миркурбанов. 23 сентября: «Поле» Марины Брусникиной в театре «Практика» Очень много красивых женщин

В новом спектакле театра «Практика» — целая армия красивых актрис, некогда студенток Марины Брусникиной. Паулина Андреева, Александра Урсуляк, Яна Гладких, Анна Зайкова встретятся на одной сцене (событие № 1) и проживут текст Чингиза Айтматова «Материнское поле» (событие № 2), так как тексты киргизского писателя последнее время нечастое явление на сцене. Война, женское ожидание, смирение, покаяние полю — будет нежно, горько, щемяще. С 24 сентября: фестиваль Noname в ЦИМе Никому не известный классный театр

Фестиваль должен был случиться еще в июне, а в силу апокалиптических причин пройдет в сентябре и станет куда менее международным, но куда более питерски-андеграундным. В программе: спектакль силами одного зрителя, квантовый эксперимент над вашим воображением, дебаты и буйства на тему сексизма, расизма и других -измов.