Когда собирать зрителей в закрытых помещениях стало небезопасно, спасением для театра стали спектакли-променады с наушниками на свежем воздухе. Елена Смородинова побывала на четырех таких спектаклях — в Москве, Петербурге и Суздале — и поделилась впечатлениями.

«Рас-стаемся» (Москва) Режиссерка — Женя Беркович, авторы текста — Женя Беркович и Алексей Киселев

© Пресс-служба Мобильного художественного театра

Мобильный художественный театр стал настоящим лекарством от тоски во время пандемии: слушать спектакли, предполагающие прогулки, можно было дома в формате радиотеатра, либо в одиночку — предварительно заказав пропуск — перемещаясь по городу. «Рас-стаемся» приглашает зрителей на Воробьевы горы. Спектакль монтирует фрагменты двух текстов Цветаевой, «Поэмы конца» и «Поэмы горы», приправляя их фактами биографии и лирическими отступлениями «из сегодня». Как сказал мой коллега-иностранец, «Рас-стаемся» — спектакль, который сделает чуть понятнее загадочную русскую душу сильных тридцатилетних женщин. Итак, на «Поэму конца» Цветаеву вдохновил короткий роман с Константином Родзевичем, который учился в Праге на юриста и дружил с мужем Цветаевой Сергеем Эфроном. Марина с Константином бродили вдоль Влтавы, зрители же идут вдоль Москва-реки и постепенно поднимаются в гору так, что за спинами остается главное здание МГУ, а перед глазами — вид на Москву. Короткий роман почти вековой давности равен часовому подъему. В тексте спектакля Вадик Королев из OQJAV, резко ставший востребованным актером (в программе «Кинотавра-2020» — два фильма с его участием), всячески подчеркивает, что Влтава не Москва-река и Прага не Москва, выступая в том числе и в роли комментатора истории Цветаевой и Родзевича.

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В «Рас-стаемся» сошлось множество факторов, которые сделали спектакль несомненной удачей МХТ. Это и то, как Женя Беркович и Алексей Киселев сложили текст, маршрут прогулки, премьера которой состоялась 30 июля, и безупречный кастинг. Анна Чиповская, которой отдан весь поэтический текст, предлагает разные трактовки и взгляды на Цветаеву. Но главное, что Марина тут не нервная дамочка, которой ее часто рисуют школьные программы, противопоставляя натянутой, как струна, и четкой, будто учительница, Ахматовой.

Цветаева в исполнении Чиповской — прежде всего поэт, которая, несмотря на все жизненные штормы, утром снова принимается писать.

Трепетная, шепчущая Марина, которая куда‑то испарялась, когда надо было работать, часами выверяя слова и строки. Над «Поэмой конца» она, к слову, работала дольше, чем длился роман с Родзевичем. «Поэма горы» и «Поэма конца» в исполнении Чиповской передают и трепетность, и фанатичность художника в идеально точно выверенных пропорциях. Хоть это и спектакль про расставания, слушать его можно вдвоем. И да, маленький совет: если пойдете гетеросексуальной парой, то мужчине лучше идти справа. Не будем спойлерить, но будет момент, в который вы нас за этот совет поблагодарите.

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«Профсоюз работников ада» (Санкт-Петербург) Режиссер — Семен Александровский, драматург — Евгений Казачков

© Сергей Ивлев

Для своего нового «барного» спектакля Семен Александровский, во время студенчества подрабатывавший барменом в секретном питерском баре Al Capone, заказал настоящие профсоюзные билеты. Коричневую корочку тебе выдают в первом баре вместе с пинтой темного шотландского стаута (в каждом следующем баре градус, как и полагается, будет повышаться), а бармены будут подтверждать алкоуспехи слушателя штампами в ней. Бар на Некрасова, знаменитая «Шляпа» на Белинского (один из ее совладельцев, музыкант Билли Новик, сыграл в спектакле Рассказчика), два бара на Рубинштейна: Fiddler’s Green, где, кстати, можно послушать другой барный спектакль Александровского — «С Чарльзом Буковски за барной стойкой», и «Анонимное общество усердных дегустаторов» в финале. Уже по перечислению локаций очевидно, что «Профсоюз работников ада» метит на роль альтернативного гида по питерским барам и барной культуре. Не зря в недавнем интервью Александровский подмечает неожиданную вещь: почти любой бар или паб по атмосфере, по дизайну, по персоналу будет в разы приятнее и интереснее почти любого театра. Впрочем, «Профсоюз работников ада» — это в первую очередь классный театр. Ироничная пьеса Евгения Казачкова — автора главного суперхита поп-ап-театра, спектакля «Топливо», — лихо закручена, как и подобает детективу.

На сайте авторы обозначают тезис спектакля: «Главными скачками в становлении человечества и развитии цивилизации мы обязаны алкоголю».

Аргументы звучат и по ходу спектакля. Впрочем, уже после первого же бара вы вряд ли будете спорить — настолько убедительно раскрывается эта теория. Собственно, авторы спектакля обещают максимально подходящие условия для прослушивания записей, обнаруженных, по легенде, на просторах даркнета. Обещание они сдерживают. Зрителю на спектакле предлагают постичь четыре великие «этаноловые истины» — они вполне себе применимы даже к тем, кто с алкоголем на «вы». Во время перемещений между барами звучит джаз. Ведут зрителя три голоса: кроме уже названного Рассказчика в деле — Чехов (Игорь Скляр) и Пациент (Дмитрий Лысенков). На впечатление влияют и исполнители ролей второго плана, даже не подозревающие, что они участвуют в спектакле. Александровский абсолютно точно может быть доволен и парочкой барменов, и невозмутимым тапером, миксующим мелодию из «Шербургских зонтиков» с неизвестным мне джазом в «Обществе усердных дегустаторов» в финале. Не забудьте рассчитать спектакулярные возможности своей печени перед посещением «Профсоюза работников ада»: в отличие от многих других аудиоспектаклей, этот не удастся переслушать потом. Для того, чтобы история в ваших наушниках продолжалась, в каждом из баров вы сканируете QR-код. Такой простой и изящный способ подчеркнуть театральную природу алкопереживания — или спровоцировать у зрителя желание его повторить. «Суздаль: Свидание с судьбой» (Суздаль) Автор идеи — Марина Бублик, драматург — Полина Коротыч

© Иван Полежаев

Этот спектакль появился благодаря пандемии. Москвичка Марина Бублик вместе с семьей во время карантина поехала с Суздаль. Ее друг сумел так показать Суздаль и рассказать о нем, что Марина загорелась идеей сделать аудиоспектакль. В итоге, не имея театрального опыта, но вдохновляясь Мобильным художественным театром, она собрала команду и создала приложение Stereo Story с аудиоспектаклями-экскурсиями для путешественников. Первым городом проекта стал Суздаль. «Свидание с судьбой» — полуторачасовая версия экскурсии по городу, которую для вас мог бы провести хороший знакомый. Вы увидите практически все достопримечательности города, обойдя центр по очень дружественному путешественнику маршруту. Я, например, успела по ходу движения полакомиться домашним сыром, который продавали на территории монастыря, закусывая его ежевикой, купленной у бабушки возле Гостиного двора. Уступки типичным туристическим грехам, впрочем, не мешают следить за историей. По спектаклю ведут двое: она (Екатерина Дар) — блогерша из Москвы, выбравшая Суздаль из‑за закрытых границ, он (Павел Гончаров) — археолог из Петербурга, приехавший в Суздаль к бабушке. Собственно, каждый из нас в какой‑то степени похож на девушку-блогершу: как удержаться от съемок сторис, когда вокруг — белокаменные храмы, средневековые монастыри-крепости, фрески Гурия Никитина, Музей деревянного зодчества под открытым небом, куда в советское время свезли старинные церкви, избы и амбары со всей Владимирской области. Героиня, впрочем, честно откладывает телефон во время экскурсии. Ее проводник в самом начале замечает: в Суздале ничего не измеряют минутами.

«В Москве говорят: «Мне до тебя ехать час». А в Суздале: «Мне до тебя 15 километров». Здесь в принципе не замечают времени».

Поэтому, возможно, и кажется удивительным, сколько исторических фактов про Суздаль ты успеваешь узнать, следя за диалогом героев. Кроме того, в спектакле звучат голоса горожан и вставные фрагменты, где вдруг начинают говорить исторические персонажи. Последний элемент кажется наивным, а вот интервью местных жителей, вовлеченных в сегодняшнюю жизнь города, добавляют спектаклю ощущение чего‑то, может, несовершенного, но сделанного с большой любовью к месту и желанием этой любовью заразить других. А пример Марины Бублик, рискнувшей тягаться с «Импресарио» и МХТ, не может не вдохновлять — собственно, ждем других экскурсий по малым городам.

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«Пой, танцуй» (Москва) Хореограф — Никита Беляков

© Марк Серый

Наконец, не спектакль, а тихая дискотека в парке Горького. Вы в наушниках под руководством ведущего, чьему задору невозможно сопротивляться, и двух девушек-гидов на подтанцовке исследуете парк Горького с неожиданных сторон, поете, танцуете, превращаетесь в шпионов и даже медитируете на набережной. Если вы думаете, что это звучит как‑то странно, то поверьте на слово — как только вы услышите в наушниках голос артиста Ильи Лисицына и увидите задор в его глазах, то ноги сами понесут вас вприпрыжку по парку. Команда «Импресарио» посчитала, что «Пой, танцуй» — это 50 человек, 60 минут, 700 сожженных калорий и 4500 шагов, но когда ты, мокрый, как мышь, и с улыбкой от уха до уха, оказываешься в финале там же, откуда начался аудиотур, то понимаешь, что этот час с тобой что‑то сделал. Во-первых — когда еще легально, в трезвом виде и людном месте ты будешь танцевать под микс, где «I Will Survive» соседствует с «Районами-кварталами», петь «Лучший город Земли» и «Бу-ра-ти-но» в компании таких же вроде бы взрослых людей. Со мной рядом танцевал Алексей Киселев, директор МХТ, и глядя на Лешу, я понимала: черт возьми, мы, серьезные люди с театральной критикой в анамнезе, в здравом уме танцуем под треклист, часть из которого не грешно слушать в трезвом виде и на людях разве что на спектаклях Богомолова. Такая дискотека получилась у «Импресарио» — эдакий гибрид терапии и спортзала. Кстати, с августа поют и танцуют еще и на ВДНХ, и команда отмечает, что на 80 процентов треклист отличается.