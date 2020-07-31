Монстры, самураи, курьеры, скейтеры — в подборке новых игр.
Marvel’s Iron Man VR
Я — Железный человек
Этот Железный человек никак не связан ни с киновселенной, ни с готовящейся игрой про «Мстителей». Разработчики из Camouflaj придумали собственную историю, в которой Тони Старк борется с таинственным хакером Призраком, взломавшим созданное гением, миллиардером, плейбоем и филантропом вооружение. Пробовать Marvel’s Iron Man VR стоит исключительно из‑за геймплея: он неординарный, даже для игры в виртуальной реальности. Например, во время полета руки с контроллерами нужно держать за спиной — ведь реактивные двигатели у Железного человека находятся в перчатках. А чтобы резко затормозить в воздухе нужно выкинуть их перед собой — прямо как в фильмах. То же самое касается и битв. Все интуитивно и зависит от положения рук: если направлены прямо в экран — Тони бьет лазером, а если в стороны — выпускает из запястий ракеты. Механики создают эффект полного погружения, а большего от VR-игр пока что никто не требует.
Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
Главный игровой мем года
Оригинальный Deadly Premonition имеет славу японского «Твин Пикса»: захолустный городок, странное убийство, главный герой — конечно же, агент ФБР — с таинственным голосом в голове. Продолжение лишь усложняет эту конструкцию и происходит сразу в двух временных линиях, поэтому это сиквел и приквел одновременно. Интересную концепцию полностью уничтожило исполнение. Игра кишит багами и регулярно выдает шесть кадров в секунду — глазам от этого больно. Интернет тут же сделал из Deadly Premonition 2 мем: картинки, коубы и многочисленные видео высмеяли происходящее так, что становится понятно — прикасаться к игре, по крайней мере в текущем виде, строго запрещено.
Skater XL
Плачу на рейле
После четырех лет разработки авторы мобильного Skater наконец-то выпустили свой magnum opus. Открытый для поездок город, явно списанный с Лос-Анджелеса, реалистичная физика, которая превращает Skater XL чуть ли не в симулятор скейтбординга, встроенный видеоредактор для записи лучших трюков и удобное управление — это очень важно для игры, где все держится на геймплее. Для фанатов мертвого жанра, который после заморозки серии Tony Hawk's в 2015 году перешел в разряд копеечных мобилок, большой и красивый Skater окажется лучшим подарком.
If Found…
Интерактивный комикс про трансгендерность
Ирландская инди-игра, в которой девушка Касио стирает ластиком записи из своего дневника. Вскоре окажется, что героиня — сбежавшая из дома трансгендерная женщина, которая пытается найти себя и примириться с непониманием близких людей. Это симпатичная, акварельная игра и в меру трогательная история про силу чувств. Жаль, что среди больших проектов ее можно не заметить.
F1 2020
Жги резину!
По понятным причинам, никаких гонок «Формулы-1» в 2020 году уже не будет. Поэтому компания Codemasters (делает серии Fuel, Dirt, Grid Autosport) выпустила официальный симулятор чемпионата как раз вовремя. В новую версию добавлены трассы из Голландии, Дании и даже Вьетнамский гран-при в Ханое. Гараж пополнили культовые Jordan 191 и Ferrari F1-2000, а гибкий режим настройки сложности позволит выкрутить спидометр на максимум как хардкорщикам, так и тем, кто просто зашел полюбоваться автомобильной эстетикой. За легендарного Михаэля Шумахера тоже можно играть — его добавили в игру в честь 70-летия «Формулы». Кроме гонок есть режим создания команды, которую нужно направлять и регулярно приводить к победам.
Death Stranding
Теперь и в Steam
В недалеком будущем миру в его привычном понимании пришел конец. Из‑за серии таинственных взрывов реальности перемешались: теперь по планете бродят толпы призраков, льет старящий любую органическую материю дождь, а большинство людей самоизолировалось под землей. Единственным связующим звеном в новом обществе стали курьеры. Сэм Бриджес (его играет Норман Ридус) — самый легендарный из них. Мужчина отправляется в путь по разрушенной Америке, чтобы провести сверхскоростной интернет и сплотить страну.
Этот авторский проект работает, только если вы на одной волне с его создателем. По почти фотореалистичным локациям, под арт-роковые напевы группы Low Roar вы десятки часов доставляете самые разнообразные — от заготовок древесины до пиццы — грузы. И на этом построена вся игра. В какой‑то момент в сюжете появятся безумные террористы и демонический Мадс Миккельсен. Но до этого нужно дойти — причем, в прямом смысле.
Язык не поворачивается утверждать, что Death Stranding — скучная игра. Большую часть времени таскать грузы довольно увлекательно. Геймдизайнер Хидэо Кодзима придумал довольно навороченную физическую систему, из‑за которой всегда нужно быть настороже, держать равновесие и не терять концентрацию. Все это превращает походы в уникальное занятие.
«Призрак Цусимы»
Его боялись даже монголы
Сверхстильный самурайский экшн, после которого никакой Assassin’s Creed не нужен. Разработчики из Sucker Punch взяли все лучшее, что есть в современных играх с открытым миром и добавили туда японский вайб. Это не игра про цифры, таблицы урона и знаки вопроса на карте, а про красивые взмахи катаной на фоне живописных пейзажей. Находиться в этом мире приятно, а все дополнительные активности — погладь лису, спаси крестьян, собери светлячков, найди броню древних самураев — настолько не напрягают, что платиновый трофей выпадает сам собой.
Carrion
Притягательная мразь
В сверхсекретной лаборатории из колбы вырывается нечто с клыками и щупальцами, которое начинает жрать всех вокруг. Оно должно съесть как можно больше людей и выбраться на волю. Но «большой мир» разработчики явно оставили для сиквела. Carrion чем‑то похожа на Super Meat Boy и Hotline Miami: несмотря на устрашающий вид монстра, убивают его быстро, поэтому нападать следует стремительно и желательно из темноты. Игра отлично чувствовала бы себя в мобильном формате, скорее всего, это лишь вопрос времени.
Paper Mario: The Origami King
Бумажный водопроводчик
Исторически сложилось, что один раз в поколение на консолях Nintendo выходит Paper Mario — ответвление от основной серии с оригинальными геймплейными идеями. В The Origami King пошаговую RPG смешали с 2D-измерением, добавив в происходящее небанальный сюжет. На Грибное царство нападает король оригами Олли, который превращает всем известных героев, включая принцессу Пич, в клочки бумаги. Марио придется исследовать захваченный мир, победить монстров из папье-маше и пробраться в замок захватчика, чтобы спасти друзей и возлюбленную.
Начиная с середины нулевых, сценаристам игр Nintendo хочется посмотреть в глаза. Но всем, кто отвечает за геймплей стоит кланяться. Играть в Paper Mario жутко интересно: классический платформер мешается с решением пространственных головоломок и довольно навороченной боевой системой, где в ход идут боевые молотки и ботинки.
Destroy All Humans! (2020)
Противные человеки
Ремейк культовой игры эпохи PlayStation 2, где в Америке 50-х происходит инопланетное вторжение. Это клон GTA, только вместо поездок на автомобилях разрешают погонять на летающей тарелке и джетпаке. В остальном: миссии, мультяшный геноцид и утопическая стилистика середины прошлого века. Захват человечества сдобрен стебом, сальными шутками — в арсенале пришельцев есть анальный зонд — и бесконечными отсылками к поп-культуре. Например, многие персонажи уверены, что вторжение подстроил режиссер Орсон Уэллс — автор того самого радиорозыгрыша по «Войне миров».