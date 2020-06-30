Множество переизданий, старые игры и одно из главных культурных событий этого года — в очередном выпуске новых игр.

Journey Нестареющая инди-игра о поиске себя

Безликое существо в пурпурном балахоне, которое пластикой тела напоминает медузу, через безжизненную пустыню движется к вершине далекой горы. Больше никаких сюжетных подробностей, диалогов, мотивации и прочей — в данном случае абсолютно лишней — объяснялки в Journey нет. Есть вы и есть цель, к которой идете, плывете, летите и даже ползете. Этот личный и в то же время универсальный посыл захватывает до сих пор. Даже за восемь лет, которые прошли с релиза игры еще на PS3, Journey не состарилась ни на миг. А настолько красиво нарисованного песка в индустрии нет до сих пор.

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Command & Conquer Remastered Collection Блестящий ремастер классической стратегии

© Electronic Arts

Идеальный пример возвращения любимого старья — игра от фанатов (среди создателей ремастера были разработчики оригинала) и для фанатов. Именно поэтому геймплей не тронули: строете базу, добываете ресурсы для возведения казарм, а потом созданную армию ведете на противника и бьетесь до полного уничтожения. Классика стратегий в первозданном виде. Изменения касаются технической составляющей. Разрешение подтянули до 4К, все модели перерисовали, с помощью нейросетей «подтянули» легендарные видеоролики с живыми актерами. Приятный бонус — переписанный саундтрек: теперь вместо дешевых, старых, синтезаторных звуков звучит объемная музыка, что сильно повлияло на ощущения от игры.

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Подробности по теме Бесконечная история: почему мы так любим ремастеры, перевыпуски и ремейки старых игр Бесконечная история: почему мы так любим ремастеры, перевыпуски и ремейки старых игр

Torchlight III Ранний доступ в ожидаемое фэнтези

Продолжение идей Diablo: случайно сгенерированные подземелья, кооператив, артефакты и прокачка во главе угла. На выбор один из классов: снайпер, маг, рельмастер — по сути, инженер — и механоид. Последний представляет собой разумную жестянку с печью в груди, которая может превратить всех окружающих в фарш. На бесконечной мясорубке и возможности отстроить собственный форт все веселье заканчивается. Игра выйдет когда‑нибудь в будущем, а сейчас запустили лишь ее часть для самых нетерпеливых. Недоработанность дает о себе знать: многие не смогли пройти дальше стартового экрана, других счастливчиков встретили многочисленные баги. Да и наполнение на данный момент в Torchlight III довольно скудное. Настоятельно рекомендуем дождаться полноценного релиза.

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Little Orpheus Сайд-скроллер про космонавта в центре Земли

© Sumo Digital

1962 год, во время исследования кратера потухшего вулкана советский космонавт Иван Иванович пропадает на несколько лет, а когда возвращается, докладывает, что спас мир. Начинаются многочисленные флэшбеки — и в подземных джунглях с динозаврами, и в подводном царстве, и даже в аналоге замятинской деревни Иваниха, — в которых Иван бежит из одного конца экрана в другой, а по пути преодолевает различные препятствия. В Little Orpheus встречается множество других и нетривиальных отсылок, например ближе к финалу космонавт встретит собаку Лайку. Считывать их — отдельное удовольствие.

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Disintegration Провальный шутер от создателя Halo

© Private Division

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Непонятно, на что рассчитывали разработчики Disintegration, дав проекту столь незапоминающееся имя. Игру уже можно считать полным провалом: в день релиза в Steam ее купило всего 200 человек, а пиковый онлайн на стримах составил 1700 зрителей. Создателям из студии V1 можно лишь посочувствовать, ведь эти люди сделали самый скучный шутер за годы и получили по заслугам. Описать Disintegration можно одним предложением: бродите по кишкообразным уровням с отрядом подопечных болванчиков и расстреливаете тысячи злых роботов из единственного доступного оружия. Так продолжается 10 часов, а затем игра заканчивается. Не тратьте на нее свое время.

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Pokémon Café Mix Пикачу — вновь выбираем тебя!

© Nintendo

Супернишевый в России, но сверхпопулярный в Японии проект. Новая игра про покемонов — условно-бесплатная головоломка, в которой нужно готовить для этих существ разнообразные блюда, вступать в клуб гастрономов и получать золотые желуди в награду. Все это звучит очень странно, но процесс, как и положено играм от Nintendo, захватывает не на шутку. Благо, привязка к местности, как в Pokémon GO, отсутствует, поэтому случайно забрести в храм не получится.

Desperados III Тактический вестерн, где убивать нужно тихо

Лучшее, что случилось с вестернами со времен Red Dead Redemption 2. Несмотря на цифру в названии, это приквел, поэтому насладиться игрой вы сможете без какого‑либо бэкграунда. Команда охотников за головами разыскивает таинственного бандита, который сильно насолил лидеру банды — лихому стрелку Джону Куперу. Сценарную избитость с лихвой окупает разнообразие в миссиях: всего их 16, но почти каждая уникальна. Персонажи ограбят поезд, напьются в салуне, попадут в Новый Орлеан, где увязнут в кишащих крокодилами болотах. Вышеописанные приключения подаются не в виде экшена, а как стелс и тактика в духе XCOM. Противники расставлены хитроумно, постоянно патрулируют местность и отвечают пальбой на каждый чих. Способы их устранения — сложная головоломка, решив которую, чувствуешь себя таким крутым. Поэтому вся Desperados III проходится с широченной улыбкой.

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Persona 4 Golden Школьная история на сотню часов

Это серия японских RPG, в которых подростки-аутсайдеры проживают учебный год и параллельно спасают планету от древних богов и злых духов. Четвертая часть добавила в эту формулу расследование таинственных убийств в сельской местности и сатиру на современное телевидение, которое крадет у людей души. Разнообразного геймплея — пошаговые бои, мини-игры, социальные взаимодействия, коллекционирование персон — здесь на сотни часов. Игра появилась еще на PlayStation 2 в 2008 году. Спустя целых два поколения консолей, расширенная версия Persona 4 вышла на компьютерах — и тут же оказалась в топе продаж Steam. Дело в репутации серии, которая считается одним из бриллиантов японских RPG.

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The Last Of Us Part II Месть — это только начало

Важнейшая игра месяца, одна из главных игр года и точно самое противоречивое событие в поп-культуре за последнее время. Part II — идеальное продолжение, которое развивает все заложенные в оригинал идеи. Игра стала взрослее, жестче, длиннее, показывает немыслимый уровень графики и детализации. А еще она находится в эпицентре скандала. При самом успешном старте продаж среди эксклюзивов для PS4 (4 миллиона копий за три дня) и 94 из 100 баллов на Metacritic, многие геймеры объявили бойкот и подняли небывалый уровень хейта. Бескомпромиссные сценарные решения и ЛГБТ-репрезентация ключевых персонажей разделили игроков на два лагеря, а оценка на Metacritic опустилась до 4,9 балла. Но лучше сыграть, чтобы разобраться во всем самому. Да и где еще можно исполнить хиты отечественного рока в сеттинге зомби-апокалипсиса?

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