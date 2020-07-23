На PS4 вышла игра «Призрак Цусимы», экшен о чести и самураях в средневековой Японии. Игра не только использует антураж, но и постоянно ссылается на классическое кино. Рассказываем о трех самых ярких сравнениях «Призрака Цусимы» с фильмами Акиры Куросавы.
Почти с самого анонса «Призрака Цусимы» разработчики из студии Sucker Punch подчеркивали, что вдохновлялись самурайскими боевиками Акиры Куросавы, а незадолго до выхода объявили о полноценном игровом «режиме Куросавы» — картинка в нем становится монохромной. Студия постаралась и в точности передала глубину темных и яркость светлых оттенков — прямо как в фильмах великого режиссера. Специальный фильтр «старит» картинку до состояния кинопленки середины прошлого века, а звук приглушается и сжимается, будто его проигрывают с VHS-кассеты. Подобной стилизации сейчас нет ни в одном современном проекте. Вместе с возможностью играть на японском (обычно у игроков на PS4 такой нет) это дает «Призраку Цусимы» редкое чувство погружения. Разбираемся, что еще общего у последнего большого эксклюзива для PS4 с самурайским кино.
«Семь самураев»
Из главного фильма Куросавы в игру перенесли сюжетную основу. Это неудивительно, ведь история про героев, которые объединяются ради победы над злом, отлично ложится почти на любой жанр: от вестерна — как в «Великолепной семерке», ремейке Джона Стерджеса, — до почти любого супергеройского эпика. В «Призраке Цусимы» злом выступает армия монголов, которая действительно вторглась в Японию в конце XIII века. Противостоять им решился только один самурайский клан, но все его воины героически пали в первой же битве. Игра берет эту историю за основу, но сильно меняет ее по ходу сюжета. Так, некоторые самураи все же выжили, среди них — молодой Дзин, который теперь собирает команду разношерстных бойцов, чтобы освободить родную землю и спасти дядю. У каждого сопартийца своя персоналия: циничная воровка, мудрый лучник, который охотится за лучшей ученицей, странствующий воин-монах — список на них не заканчивается.
С фильмом игру роднит и магистральная линия про самураев, отказавшихся от самурайской чести. В свое время «Семь самураев» раскритиковали за чрезмерную жестокость и нетипичный взгляд на последователей бусидо, одной из добродетелей которых было милосердие: у Куросавы воины не стеснялись бить в спину и устраивать засады, что в корне противоречило кодексу чести. Дзин также не брезгует резать глотки и убивать молящих о пощаде. На этом строится важнейший моральный конфликт игры: партизанщина, которую устроил главный герой, не устраивает его дядю — закоренелого традиционалиста — и даже являющегося во снах его собственного отца. Внутренний голос тоже норовит упрекнуть игрока в трусости, если пренебрегать честным боем.
«Телохранитель»
В этом фильме Куросавы есть сцена: два воина стоят друг против друга и молча смотрят в глаза противнику. Разрешается поединок одним взмахом катаны. Видимо, отсюда в «Призраке Цусимы» появились противоборства. Почти всегда Дзин может вызвать самого храброго противника раз на раз. В этот момент нужно зажать на геймпаде треугольник и отпустить его ровно в тот момент, как враг сделает замах: Дзин разрубит супостата одним ударом и повергнет в ужас весь его отряд.
Бои напоминают игры серии Assassin’s Creed. Нужно следить за врагами, вовремя парировать и постоянно контратаковать. Противников множество: лучники, копейщики, тяжело бронированные монголы, предатели-ронины и даже собаки, тренд на убийство которых задала The Last of Us: Part II. Чтобы эффектно кромсать всех вокруг, Дзин использует самурайские стойки и суперудары. В какой‑то момент он станет настолько сильным воином в глазах монголов, что некоторые начнут сверкать пятками при одном его виде. Дзин же может их красиво добить — как в фильме «Харакири» Масаки Кобаяси.
«Ран»
Один из поздних фильмов Куросавы — трехчасовое признание в любви японской культуре и природе. Именно эти чувства «Призрак Цусимы» передает лучше всего. В этой невероятно красивой игре нельзя спешить: максимальное удовольствие от происходящего вы получите, любуясь закатным солнцем, бамбуковыми рощами и цветочными полями. Ради этого разработчики намеренно пожертвовали реалистичностью и наполнили остров несовместимыми биомами. Цусима разделена на три региона: Дзин побывает и в густых лесах, и среди заснеженных гор, и застанет цветение сакуры.
Геймплей всячески поддерживает эту идиллию. В игре нет привычных для открытого мира стрелочек или светящихся тропинок. Навигатором служит ветер — куда дует, туда и надо. Сюжет объясняет такую навигацию духом покойного отца, который направляет своего сына Дзина даже после гибели. Это придает происходящему дополнительное — поэтическое — измерение.
К святилищам богини Инари, которые нужны для прокачки, приведут лисы — в Японии они считаются ее посланниками (а еще их можно погладить), — интересные места поможет найти певчая птичка. Возможность сочинять собственные хокку, как и играть на флейте, тоже есть. Медитативность и эстетика в «Призраке Цусимы» — намеренный ход разработчиков. Позволить геймеру релаксировать и созерцать могут не многие — за последние годы это получилось лишь в The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Режиссерский стиль Куросавы сильно повлиял на визуальное представление игры. Японский постановщик был известен тем, что в его кадре практически не было статичных объектов. В «Призраке Цусимы» трава и деревья все время колышутся от ветра, море постоянно волнится, туман постепенно окутывает целые долины. Даже когда герои неподвижно обсуждают свои планы, внимание всегда отвлекается на задний план: там можно увидеть играющее пламя костра, дождь или снег.
Вышеописанным великолепием можно (и нужно) наслаждаться в фоторежиме (за первый снимок даже выдают трофей). Sucker Punch настолько довольна созданным ей миром, что практически настаивает на том, чтобы вы занимались фотоохотой. Но, скорее всего, ей дело не ограничится. Кроме стандартных штук вроде фильтров, настройки экспозиции и пролетов камеры, тут можно выбрать погоду, разные шляпы, повязки, доспехи, кимоно, пустить листья по ветру, добавить светлячков и включить фоновую музыку. В таком видеорежиме получится снять свое маленькое кино.