Бои напоминают игры серии Assassin’s Creed. Нужно следить за врагами, вовремя парировать и постоянно контратаковать. Противников множество: лучники, копейщики, тяжело бронированные монголы, предатели-ронины и даже собаки, тренд на убийство которых задала The Last of Us: Part II. Чтобы эффектно кромсать всех вокруг, Дзин использует самурайские стойки и суперудары. В какой‑то момент он станет настолько сильным воином в глазах монголов, что некоторые начнут сверкать пятками при одном его виде. Дзин же может их красиво добить — как в фильме «Харакири» Масаки Кобаяси.