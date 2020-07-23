На PS4 вышла игра «Призрак Цусимы», экшен о чести и самураях в средневековой Японии. Игра не только использует антураж, но и постоянно ссылается на классическое кино. Рассказываем о трех самых ярких сравнениях «Призрака Цусимы» с фильмами Акиры Куросавы.

Почти с самого анонса «Призрака Цусимы» разработчики из студии Sucker Punch подчеркивали, что вдохновлялись самурайскими боевиками Акиры Куросавы, а незадолго до выхода объявили о полноценном игровом «режиме Куросавы» — картинка в нем становится монохромной. Студия постаралась и в точности передала глубину темных и яркость светлых оттенков — прямо как в фильмах великого режиссера. Специальный фильтр «старит» картинку до состояния кинопленки середины прошлого века, а звук приглушается и сжимается, будто его проигрывают с VHS-кассеты. Подобной стилизации сейчас нет ни в одном современном проекте. Вместе с возможностью играть на японском (обычно у игроков на PS4 такой нет) это дает «Призраку Цусимы» редкое чувство погружения. Разбираемся, что еще общего у последнего большого эксклюзива для PS4 с самурайским кино.

«Семь самураев» Из главного фильма Куросавы в игру перенесли сюжетную основу. Это неудивительно, ведь история про героев, которые объединяются ради победы над злом, отлично ложится почти на любой жанр: от вестерна — как в «Великолепной семерке», ремейке Джона Стерджеса, — до почти любого супергеройского эпика. В «Призраке Цусимы» злом выступает армия монголов, которая действительно вторглась в Японию в конце XIII века. Противостоять им решился только один самурайский клан, но все его воины героически пали в первой же битве. Игра берет эту историю за основу, но сильно меняет ее по ходу сюжета. Так, некоторые самураи все же выжили, среди них — молодой Дзин, который теперь собирает команду разношерстных бойцов, чтобы освободить родную землю и спасти дядю. У каждого сопартийца своя персоналия: циничная воровка, мудрый лучник, который охотится за лучшей ученицей, странствующий воин-монах — список на них не заканчивается.

С фильмом игру роднит и магистральная линия про самураев, отказавшихся от самурайской чести. В свое время «Семь самураев» раскритиковали за чрезмерную жестокость и нетипичный взгляд на последователей бусидо, одной из добродетелей которых было милосердие: у Куросавы воины не стеснялись бить в спину и устраивать засады, что в корне противоречило кодексу чести. Дзин также не брезгует резать глотки и убивать молящих о пощаде. На этом строится важнейший моральный конфликт игры: партизанщина, которую устроил главный герой, не устраивает его дядю — закоренелого традиционалиста — и даже являющегося во снах его собственного отца. Внутренний голос тоже норовит упрекнуть игрока в трусости, если пренебрегать честным боем.

«Телохранитель» В этом фильме Куросавы есть сцена: два воина стоят друг против друга и молча смотрят в глаза противнику. Разрешается поединок одним взмахом катаны. Видимо, отсюда в «Призраке Цусимы» появились противоборства. Почти всегда Дзин может вызвать самого храброго противника раз на раз. В этот момент нужно зажать на геймпаде треугольник и отпустить его ровно в тот момент, как враг сделает замах: Дзин разрубит супостата одним ударом и повергнет в ужас весь его отряд.

Самурайская эстетика выкручивается на максимум во время битв с боссами — все они происходят в живописнейших локациях, каждой предшествует ролик, в котором оппоненты сверлят друг друга взглядами.



Бои напоминают игры серии Assassin’s Creed. Нужно следить за врагами, вовремя парировать и постоянно контратаковать. Противников множество: лучники, копейщики, тяжело бронированные монголы, предатели-ронины и даже собаки, тренд на убийство которых задала The Last of Us: Part II. Чтобы эффектно кромсать всех вокруг, Дзин использует самурайские стойки и суперудары. В какой‑то момент он станет настолько сильным воином в глазах монголов, что некоторые начнут сверкать пятками при одном его виде. Дзин же может их красиво добить — как в фильме «Харакири» Масаки Кобаяси.

«Ран» Один из поздних фильмов Куросавы — трехчасовое признание в любви японской культуре и природе. Именно эти чувства «Призрак Цусимы» передает лучше всего. В этой невероятно красивой игре нельзя спешить : максимальное удовольствие от происходящего вы получите, любуясь закатным солнцем, бамбуковыми рощами и цветочными полями. Ради этого разработчики намеренно пожертвовали реалистичностью и наполнили остров несовместимыми биомами. Цусима разделена на три региона: Дзин побывает и в густых лесах, и среди заснеженных гор, и застанет цветение сакуры.

Геймплей всячески поддерживает эту идиллию. В игре нет привычных для открытого мира стрелочек или светящихся тропинок. Навигатором служит ветер — куда дует, туда и надо. Сюжет объясняет такую навигацию духом покойного отца, который направляет своего сына Дзина даже после гибели. Это придает происходящему дополнительное — поэтическое — измерение. К святилищам богини Инари, которые нужны для прокачки, приведут лисы — в Японии они считаются ее посланниками (а еще их можно погладить), — интересные места поможет найти певчая птичка. Возможность сочинять собственные хокку, как и играть на флейте, тоже есть. Медитативность и эстетика в «Призраке Цусимы» — намеренный ход разработчиков. Позволить геймеру релаксировать и созерцать могут не многие — за последние годы это получилось лишь в The Legend of Zelda: Breath of the Wild.