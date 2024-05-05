35 красивых платьев на весну и лето: романтичные, универсальные и для особого случая

Платья с пышными элементами стали заметным трендом еще пару лет назад, с тех пор тенденция не сдает позиции. Подстегнул интерес к рукавам-буфам и другим барочным элементам костюма вышедший в этом году фильм «Бедные-несчастные» с умопомрачительными нарядами Эммы Стоун. Впрочем, у дизайнеров есть и более практичные варианты на каждый день — например, платья рубашечного кроя JNBY и короткие модели с акцентами на плечах, как у Les Archives.