35 красивых платьев на весну и лето: романтичные, универсальные и для особого случая

Мини
Платья мини — классическая летняя униформа. В этом сезоне такие модели приобретают совсем уж пляжный вайб: на рейлах магазинов преобладают короткие платья на бретельках в пастельных и кипенно-белых оттенках. Еще одна заметная тенденция — стиль ретро. Яркий пример — полосатое платье Nanushka с акцентным лифом. Привычная расцветка в цветочек и платья-ромперы (с шортиками) тоже остаются с нами.
На тонких бретелях
Изящные платья на тонких бретелях можно носить соло или с хлопковыми кардиганами, которые тоже залетели в тренды этой весной. Кроме лаконичных однотонных моделей советуем присмотреться к вариантам с наивной расцветкой в цветочек или к фактурным льняным сарафанам, которые особенно хороши для жарких дней.
В цветочек
База весенне-летнего сезона — легкие платья в мелкий цветочек. Этой весной принт завирусился: дизайнеры покрывают бутонами и лепестками спортивки и лонгсливы, нижнее белье, бра-топы и даже сумки.
На платьях прижились и более эклектичные узоры — например, крупные цветы в духе поп-арта и психоделик-принты как у Engineered Garments. В этом сезоне дизайнеры вспомнили и про другие радости лета, например ягоды — вроде тех, что украсили платья Obey.
Кимоно
Платья-халаты и кимоно отлично подойдут для еще не слишком жарких весенних дней и прохладных летних вечеров. Эффектный фасон привлекает внимание, поэтому стилизовать такие платья лучше минимальным количеством аксессуаров: достаточно яркого шейного платка или обуви с принтом. А еще носить халаты и кимоно можно поверх футболок с джинсами и платьев в бельевом стиле.
Бельевой стиль
Платья в бельевом стиле этой весной повсюду. Одни бренды активно голосуют за агрессивную сексуальность: леопардовые принты, кружево и эффектные вырезы. Другие предлагают романтичные модели с рюшами и платья пастельных оттенков. В повседневной жизни такие модели можно дополнить тренчем или легким кардиганом, кедами или балетками. Для вечернего образа советуем подобрать прозрачные туфли-сеточки или мюли на небольшом каблуке.
Макси и миди
Хорошая идея для теплых, но не слишком жарких дней. Этой весной дизайнеры решили скрестить майки с пышным низом — такие модели можно найти у Lime и Studio 29. Смотрятся они интересно, но не слишком вычурно — самое то на каждый день. Другая заметная тенденция этой весны — платья с космическим и абстрактным принтом, как у Idol.
С пышными рукавами
Платья с пышными элементами стали заметным трендом еще пару лет назад, с тех пор тенденция не сдает позиции. Подстегнул интерес к рукавам-буфам и другим барочным элементам костюма вышедший в этом году фильм «Бедные-несчастные» с умопомрачительными нарядами Эммы Стоун. Впрочем, у дизайнеров есть и более практичные варианты на каждый день — например, платья рубашечного кроя JNBY и короткие модели с акцентами на плечах, как у Les Archives.