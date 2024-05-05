Одежда

35 красивых платьев на весну и лето: романтичные, универсальные и для особого случая

Сегодня в 11:00
Сейчас — самое время! В том числе для платьев, ведь впереди как минимум пять месяцев теплой погоды, когда не нужно прятаться от холода за слоями одежды. Рассказываем, на какие модели стоит обратить внимание в этом сезоне.

Мини

Платья мини — классическая летняя униформа. В этом сезоне такие модели приобретают совсем уж пляжный вайб: на рейлах магазинов преобладают короткие платья на бретельках в пастельных и кипенно-белых оттенках. Еще одна заметная тенденция — стиль ретро. Яркий пример — полосатое платье Nanushka с акцентным лифом. Привычная расцветка в цветочек и платья-ромперы (с шортиками) тоже остаются с нами.

Lime
4599 р.
Studio 29
6990 р.
Nanushka
39 900 р.
Befree
1999 р.
JNBY
36 900 р.

На тонких бретелях

Изящные платья на тонких бретелях можно носить соло или с хлопковыми кардиганами, которые тоже залетели в тренды этой весной. Кроме лаконичных однотонных моделей советуем присмотреться к вариантам с наивной расцветкой в цветочек или к фактурным льняным сарафанам, которые особенно хороши для жарких дней.

Heresy
17 990 р.
Elliss
48 260 р.
Ushatava
13 900 р.
Secret Garden
16 300 р.
Sanchy
19 900 р.

В цветочек

База весенне-летнего сезона — легкие платья в мелкий цветочек. Этой весной принт завирусился: дизайнеры покрывают бутонами и лепестками спортивки и лонгсливы, нижнее белье, бра-топы и даже сумки.

На платьях прижились и более эклектичные узоры — например, крупные цветы в духе поп-арта и психоделик-принты как у Engineered Garments. В этом сезоне дизайнеры вспомнили и про другие радости лета, например ягоды — вроде тех, что украсили платья Obey.

The Sense
13 900 р.
Studio 29
10 890 р.
Engineered Garments
50 950 р.
Obey
10 990 р.
Befree
2799 р.

Кимоно

Платья-халаты и кимоно отлично подойдут для еще не слишком жарких весенних дней и прохладных летних вечеров. Эффектный фасон привлекает внимание, поэтому стилизовать такие платья лучше минимальным количеством аксессуаров: достаточно яркого шейного платка или обуви с принтом. А еще носить халаты и кимоно можно поверх футболок с джинсами и платьев в бельевом стиле.

Studio 29
9790 р.
Petra
47 500 р.
12 Storeez
14 980 р.
Lime
7999 р.
Gate31
13 590 р.

Бельевой стиль

Платья в бельевом стиле этой весной повсюду. Одни бренды активно голосуют за агрессивную сексуальность: леопардовые принты, кружево и эффектные вырезы. Другие предлагают романтичные модели с рюшами и платья пастельных оттенков. В повседневной жизни такие модели можно дополнить тренчем или легким кардиганом, кедами или балетками. Для вечернего образа советуем подобрать прозрачные туфли-сеточки или мюли на небольшом каблуке.

Sanchy
17 900 р.
12 Storeez
16 980 р.
Collina Strada
45 650 р.
Befree
1999 р.
Rohe
33 605 р.
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Макси и миди

Хорошая идея для теплых, но не слишком жарких дней. Этой весной дизайнеры решили скрестить майки с пышным низом — такие модели можно найти у Lime и Studio 29. Смотрятся они интересно, но не слишком вычурно — самое то на каждый день. Другая заметная тенденция этой весны — платья с космическим и абстрактным принтом, как у Idol.

Lime
5999 р.
Studio 29
12 900 р.
Mellow
18 900 р.
12 Storeez
22 980 р.
Idol
16 990 р.

С пышными рукавами

Платья с пышными элементами стали заметным трендом еще пару лет назад, с тех пор тенденция не сдает позиции. Подстегнул интерес к рукавам-буфам и другим барочным элементам костюма вышедший в этом году фильм «Бедные-несчастные» с умопомрачительными нарядами Эммы Стоун. Впрочем, у дизайнеров есть и более практичные варианты на каждый день — например, платья рубашечного кроя JNBY и короткие модели с акцентами на плечах, как у Les Archives.

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