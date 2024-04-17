Переобуваемся на лету (точнее, на весну): 40 пар обуви на теплое время года

Леопардовый принт этой весной взял верх над наивными цветочками и прочими растительными мотивами, он проник во все части гардероба. На полках магазинов — леопардовый деним и платья, аксессуары, сумки и, конечно, обувь. Если принт кажется слишком гламурным и агрессивным, но рискнуть хочется, присмотритесь к сдержанным моделям: балеткам, клогам и все тем же лоферам.