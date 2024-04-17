Что носить

Переобуваемся на лету (точнее, на весну): 40 пар обуви на теплое время года

Сегодня в 18:26
Весна: наконец можно перетряхнуть гардероб и сдать в химчистку пальто, сапоги и пуховики, расчистив место под тренчи, платья и, конечно, легкую обувь. Собрали 40 пар на все случаи жизни: от лоферов до кружевных балеток.

Прозрачная обувь и плетенки

Этой весной на смену оттенку металлик и мягкой коже пришла прозрачная обувь: это могут быть балетки и тапочки из тонкой сеточки, пары со стразами, кружевные модели и уже привычные плетенки с дырочками.

Одна из самых запоминающихся пар получилась у локальной марки Lera Nena — это готические кружевные балетки с сердечком из стразов и крупной пряжкой. В тиктоке и рилсах популярны пудрово-телесные балетки-сеточки Mango.

Балетки Mango
6999 р.
Туфли в сетку с завязками Soulier Martines
39 200 р.
Туфли Idol
15 990 р.
Балетки из сетки Lera Nena Unreal
6990 р.
Сетчатые туфли с кристаллами
8999 р.

Кроссовки и кеды

В этом сезоне главным трендом стали «неузнаваемые» кроссовки: не модели брендов из большой четверки (Nike, Adidas, Reebok, Puma), а пары локальных и нишевых марок. Ищите такие у Hoka One One, Veja, Hi-Tec, Camper и Ecco.

Более мейнстримные хиты — слипоны Vans в шашечку, которые спустя годы забвения полюбили зумеры, и кроссовки конфетных оттенков вроде baby pink или лайма.

Кроссовки Jnby
42 900 р.
Кроссовки Ecco
19 999 р.
Слипоны Vans
6299 р.
Кроссовки PUMA Velophasis Phased
16 999 р.
Кроссовки Venturi Suede Veja
13 170 р.
Кроссовки PUMA Palermo Special
12 990 р.

Слингбэки

Слингбэками называется любая обувь с открытой задней частью и ремешком или резинкой, которые застегиваются над пяткой. Но этой весной главным хитом стали «слинги», вдохновленные остроносой моделью Prada, — туфли на небольшом каблуке с узким носком и тонким ремешком сзади. Ближе всех к оригиналу модель процитировали в Lime. Более классические слингбэки советуем искать в 12Storeez, Mango и «Эконике».

Босоножки Portal
17 990 р.
Слингбэки 12Storeez
19 980 р.
Слингбэки «Эконика»
20 990 р.
Кожаные туфли с цветком
15 999 р.
Слингбэки Lusio
16 990 р.

И снова лоферы

Вечная классика этой весной претерпела ряд изменений. Во-первых, фэшн-блогеры и инфлюэнсеры подсказывают, что носить кожаную пару можно не только с цветными носками или гольфами (к чему мы успели привыкнуть за последние пару лет), но и с любимыми джоггерами или велюровыми спортивками.

Сами лоферы тоже преобразились: наравне с классическими моделями этой весной можно встретить туфли на массивном каблуке и слингбэки с открытой пяткой.

Лоферы из натуральной кожи Present & Simple
19 990 р.
Туфли Jnby
23 920 р.
Туфли 12Storeez
22 980 р.
Слингбэки Marc O’Polo
18 990 р.
Лоферы Dr. Martens
22 990 р.

Балетки

Пара обуви, про которую мы не вспоминали последние десять лет, триумфально вернулась на подиумы и полки магазинов пару сезонов назад. Наравне с классическими моделями из гладкой кожи в хиты можно смело записать балетки из полупрозрачной ткани и сетки, балетки с квадратными носами, как у настоящих пуант, и пушистые варианты.

Кожаные туфли Lime
8999 р.
Туфли Lalou
11 200 р.
Балетки Love Republic
10 999 р.
Балетки из шерстяного меха Rxbshoes
10 800 р.
Балетки «Эконика»
17 990 р.

Леопард

Леопардовый принт этой весной взял верх над наивными цветочками и прочими растительными мотивами, он проник во все части гардероба. На полках магазинов — леопардовый деним и платья, аксессуары, сумки и, конечно, обувь. Если принт кажется слишком гламурным и агрессивным, но рискнуть хочется, присмотритесь к сдержанным моделям: балеткам, клогам и все тем же лоферам.

Туфли Lalou
12 500 р.
Балетки Razumno
46 000 р.
Слингбэки Love Republic
11 999 р.
Балетки «Эконика»
17 990 р.
Лоферы Lime
13 999 р.

Вишневая девятка и лайм

В весенних коллекциях много «съедобных» цветов: к нам вновь возвращается травянисто-зеленый, а также жизнерадостный лайм и слегка винтажный вишневый. И если верхняя одежда или платья насыщенных оттенков кажутся слишком заметными и сложными в стилизации, всегда можно начать с обуви, которая станет ярким акцентом в повседневном образе из любимых джинсов и футболки.

Босоножки Present & Simple
16 990 р.
Пенни-лоферы Razumno
33 000 р.
Сабо Camperlab
28 900 р.
Туфли Idol
17 990 р. ​​
Лакированные туфли Lime
10 999 р.

Обувь походника и босонога

«Батины кроссы» весной 2024 года эволюционировали до ботинок походника, которые теперь можно найти и в массмаркете, и у люксовых брендов (ходить в поход в них, само собой, не обязательно).

Еще одна заметная тенденция — босоногая обувь и ее имитация многими популярными марками. Изначально такая обувь задумывалась как максимально безопасная для стопы: в ней много свободного места в области пальцев и косточки, а еще тонкая подошва, которая приближает ношение подобной обуви к ходьбе босиком. В общем, заходим на очередной виток комфорткора с ортопедическими стельками и «биркенштоками».

Балетки Mango
8999 р.
Слиперы
1599 р.
Ботинки Roa
44 990 р.
Кроссовки Cloudtrax
26 999 р.
Кроссовки «Босоногое детство»
2249 р.
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