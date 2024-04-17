Переобуваемся на лету (точнее, на весну): 40 пар обуви на теплое время года

Прозрачная обувь и плетенки
Этой весной на смену оттенку металлик и мягкой коже пришла прозрачная обувь: это могут быть балетки и тапочки из тонкой сеточки, пары со стразами, кружевные модели и уже привычные плетенки с дырочками.
Одна из самых запоминающихся пар получилась у локальной марки Lera Nena — это готические кружевные балетки с сердечком из стразов и крупной пряжкой. В тиктоке и рилсах популярны пудрово-телесные балетки-сеточки Mango.
Кроссовки и кеды
В этом сезоне главным трендом стали «неузнаваемые» кроссовки: не модели брендов из большой четверки (Nike, Adidas, Reebok, Puma), а пары локальных и нишевых марок. Ищите такие у Hoka One One, Veja, Hi-Tec, Camper и Ecco.
Более мейнстримные хиты — слипоны Vans в шашечку, которые спустя годы забвения полюбили зумеры, и кроссовки конфетных оттенков вроде baby pink или лайма.
Слингбэки
Слингбэками называется любая обувь с открытой задней частью и ремешком или резинкой, которые застегиваются над пяткой. Но этой весной главным хитом стали «слинги», вдохновленные остроносой моделью Prada, — туфли на небольшом каблуке с узким носком и тонким ремешком сзади. Ближе всех к оригиналу модель процитировали в Lime. Более классические слингбэки советуем искать в 12Storeez, Mango и «Эконике».
И снова лоферы
Вечная классика этой весной претерпела ряд изменений. Во-первых, фэшн-блогеры и инфлюэнсеры подсказывают, что носить кожаную пару можно не только с цветными носками или гольфами (к чему мы успели привыкнуть за последние пару лет), но и с любимыми джоггерами или велюровыми спортивками.
Сами лоферы тоже преобразились: наравне с классическими моделями этой весной можно встретить туфли на массивном каблуке и слингбэки с открытой пяткой.
Балетки
Пара обуви, про которую мы не вспоминали последние десять лет, триумфально вернулась на подиумы и полки магазинов пару сезонов назад. Наравне с классическими моделями из гладкой кожи в хиты можно смело записать балетки из полупрозрачной ткани и сетки, балетки с квадратными носами, как у настоящих пуант, и пушистые варианты.
Леопард
Леопардовый принт этой весной взял верх над наивными цветочками и прочими растительными мотивами, он проник во все части гардероба. На полках магазинов — леопардовый деним и платья, аксессуары, сумки и, конечно, обувь. Если принт кажется слишком гламурным и агрессивным, но рискнуть хочется, присмотритесь к сдержанным моделям: балеткам, клогам и все тем же лоферам.
Вишневая девятка и лайм
В весенних коллекциях много «съедобных» цветов: к нам вновь возвращается травянисто-зеленый, а также жизнерадостный лайм и слегка винтажный вишневый. И если верхняя одежда или платья насыщенных оттенков кажутся слишком заметными и сложными в стилизации, всегда можно начать с обуви, которая станет ярким акцентом в повседневном образе из любимых джинсов и футболки.
Обувь походника и босонога
«Батины кроссы» весной 2024 года эволюционировали до ботинок походника, которые теперь можно найти и в массмаркете, и у люксовых брендов (ходить в поход в них, само собой, не обязательно).
Еще одна заметная тенденция — босоногая обувь и ее имитация многими популярными марками. Изначально такая обувь задумывалась как максимально безопасная для стопы: в ней много свободного места в области пальцев и косточки, а еще тонкая подошва, которая приближает ношение подобной обуви к ходьбе босиком. В общем, заходим на очередной виток комфорткора с ортопедическими стельками и «биркенштоками».