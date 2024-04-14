Украшения для сумок, которые блогеры быстро прозвали сумочным обвесом, — один из самых заметных трендов этой весны. Выбираем 36 брелоков, цветочков, цепей, плюшевых игрушек и других мелочей для сумки. И помните про главное правило: чем заметнее обвес, тем лучше.