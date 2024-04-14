Минималистичный брелок приятной пастельной расцветки, который можно использовать как открывашку, — гениальный обвес от концепт-стора Peak.
Лаконичный брелок-открывашка от питерского концептуального бренда. Для тех, кто со всем справляется сам, даже с крышками от лимонада.
Мастера обвеса KrivoKoso делают цепочки с цветными бусинами — цеплять их можно на телефон, сумку или использовать как карабин для пропуска и ключей.
Крупный плюшевый брелок — достойный обвес для любимой минималистичной сумки строгой формы, которую срочно нужно взбодрить к весне.
Настоящий талисман, который прочно крепится к ручке сумки или язычку молнии.
Aliexpress впереди планеты всей по разнообразию сумочного обвеса. Советуем присмотреться к смешным вязаным брелокам с бусинами и цветочками.
Бренд Maniovich делает самые разные аксессуары, к каждой подвеске прикреплены удобные «ушки», которые легко крепятся на ручки сумки.
Обычные подвески и колье тоже можно использовать как сумочный обвес — просто зацепите украшение за одну из ручек сумки.
Весенний брелок из коллаборации бренда Studio 29 и экологичной марки Recycle Object, которая делает аксессуары из переработанного пластика.
Смешной брелок с колокольчиком за такие же смешные деньги.
Съемную ручку-цветок можно повязать поверх обычных ручек или закрепить на боковой части любимой сумки.
Роскошная ретросумочка для помады, которую можно повязать не только на шею.
Симпатичный кардхолдер, чтобы все видели, в какой классной компании вы работаете (или нет).
Его тоже цепляйте на сумку!
Карабин с жемчужными бусинами — одновременно нарядный и функциональный аксессуар: к нему можно прицепить ключи или пропуск.
Роскошное ожерелье в несколько рядов жемчужных бусин станет шикарным обвесом для сумки.
Изящный узкий фуляр можно повязать на ручку сумки — не слишком вычурная, но яркая деталь.
Нарочито детские аксессуары — заметный тренд этой весны.
Российская марка делает компактные карабины, которые можно носить как украшения. Пристегнуть к ручке сумки такой аксессуар тоже не возбраняется.
Роскошная цепь из нулевых заявлена как белли-пояс, но легко превращается в обвес для сумки — просто зацепите ее за обе ручки.
Подвеска с бусинами-«леденцами» предназначена для телефона, но легко цепляется за язычок молнии на сумке и радует окружающих весь день.
Подвеску с крупными камнями можно носить, как задумано, — на шее — или закрепив за ручку сумки.
Длинную подвеску можно зацепить на клатче — элегантно и куда современнее, чем носить нитку жемчуга на шее.
Массивная цепь с брелоками и карабинами, чтобы прицепить на две ручки сумки.
Яркие брелоки с бусинами и кисточками, как из детства, украсят и строгую кожаную сумку, и простой однотонный рюкзак, который кажется слишком скучным.
Подвеска с жемчугом и голубыми бусинами, которая крепится на удобный карабин.
Модный карабин для всех поклонников аутдоркора и забывчивых — на «крючок» удобно вешать ключи, пропуск, кардхолдер с проездным и чехольчик с наушниками.
Чисто миллениальский аксессуар — таблетница на шнурке, в которую влезет ваша порция витаминов на день.
Грибная эстетика будоражит воображение дизайнеров который сезон. А мы и рады — будет что пристегнуть к корзинке, когда соберетесь осенью за грибами.
Минималистичный карабин-булавка, в которому можно прицепить массивный плюшевый брелок, ключи и другие важные мелочи.
Функциональный и яркий аксессуар, который мы привыкли цеплять на брюки и джинсы, этой весной легким движением руки перемещается на сумку.
Ключ с бусинами выглядит по-детски наивно и трогательно. Подойдет тем, кто не любит слишком броские и яркие аксессуары.
Хулиганский сумочный бренд объединился с мыльной маркой Patissoncha и выпустил смешные ключницы-лапки.
Бисер, жемчуг и наивные цветочки остаются с нами еще на один сезон, поэтому смело обвешиваемся комбинацией всего перечисленного!
Изящный серебряный ключик, который можно носить на шее или затянуть на шнурке вокруг ручки сумки.
Limé предлагает свое видение тренда на сумочный обвес — уже готовую модель актуальной вытянутой формы с обильным пирсингом.