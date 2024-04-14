Красивые вещи

36аксессуаров для вашего шопера, рюкзака, кросс-боди, тоута и авоськи

Сегодня в 11:00
Украшения для сумок, которые блогеры быстро прозвали сумочным обвесом, — один из самых заметных трендов этой весны. Выбираем 36 брелоков, цветочков, цепей, плюшевых игрушек и других мелочей для сумки. И помните про главное правило: чем заметнее обвес, тем лучше.
Брелок Peak

Минималистичный брелок приятной пастельной расцветки, который можно использовать как открывашку, — гениальный обвес от концепт-стора Peak.

Цена
1950 р.
Брелок-открывашка Liars Collective

Лаконичный брелок-открывашка от питерского концептуального бренда. Для тех, кто со всем справляется сам, даже с крышками от лимонада.

Цена
1200 р.
Набор аксессуаров The Dar Store x KrivoKoso

Мастера обвеса KrivoKoso делают цепочки с цветными бусинами — цеплять их можно на телефон, сумку или использовать как карабин для пропуска и ключей.

Цена
5950 р.
Брелок Lost Management Cities

Крупный плюшевый брелок — достойный обвес для любимой минималистичной сумки строгой формы, которую срочно нужно взбодрить к весне.

Цена
4490 р.
Брелок Muus

Настоящий талисман, который прочно крепится к ручке сумки или язычку молнии.

Цена
6500 р.
Брелок как в детстве

Aliexpress впереди планеты всей по разнообразию сумочного обвеса. Советуем присмотреться к смешным вязаным брелокам с бусинами и цветочками.

Цена
82 р.
Цепь Maniovich

Бренд Maniovich делает самые разные аксессуары, к каждой подвеске прикреплены удобные «ушки», которые легко крепятся на ручки сумки.

Цена
3800 р.
Чокер Befree

Обычные подвески и колье тоже можно использовать как сумочный обвес — просто зацепите украшение за одну из ручек сумки.

Цена
699 р.
Брелок Studio 29 x Recycle Object

Весенний брелок из коллаборации бренда Studio 29 и экологичной марки Recycle Object, которая делает аксессуары из переработанного пластика.

Цена
2900 р.
Брелок-колокольчик

Смешной брелок с колокольчиком за такие же смешные деньги.

Цена
15 р.
Ручка-рюша Secret Garden

Съемную ручку-цветок можно повязать поверх обычных ручек или закрепить на боковой части любимой сумки.

Цена
3750 р.
Сумочка для помады By the Sea

Роскошная ретросумочка для помады, которую можно повязать не только на шею.

Цена
17 990 р.
Картхолдер Shu

Симпатичный кардхолдер, чтобы все видели, в какой классной компании вы работаете (или нет).

Цена
1990 р.
Кейс для наушников Askent

Его тоже цепляйте на сумку!

Цена
3650 р.
Бусы Gloria Jeans

Карабин с жемчужными бусинами — одновременно нарядный и функциональный аксессуар: к нему можно прицепить ключи или пропуск.

Цена
349 р.
Ожерелье Limé

Роскошное ожерелье в несколько рядов жемчужных бусин станет шикарным обвесом для сумки.

Цена
2599 р.
Фуляр Mango

Изящный узкий фуляр можно повязать на ручку сумки — не слишком вычурная, но яркая деталь.

Цена
2799 р.
Плюшевый брелок

Нарочито детские аксессуары — заметный тренд этой весны.

Цена
88 р.
Карабин Ack Items

Российская марка делает компактные карабины, которые можно носить как украшения. Пристегнуть к ручке сумки такой аксессуар тоже не возбраняется.

Цена
1300 р.
Цепь «Aytло»

Роскошная цепь из нулевых заявлена как белли-пояс, но легко превращается в обвес для сумки — просто зацепите ее за обе ручки.

Цена
15 000 р.
Подвеска для телефона Bocciolo

Подвеска с бусинами-«леденцами» предназначена для телефона, но легко цепляется за язычок молнии на сумке и радует окружающих весь день.

Цена
1290 р.
Подвеска Zarina

Подвеску с крупными камнями можно носить, как задумано, — на шее — или закрепив за ручку сумки.

Цена
799 р.
Колье Holly June

Длинную подвеску можно зацепить на клатче — элегантно и куда современнее, чем носить нитку жемчуга на шее.

Цена
6500 р.
Цепь «Детали на шею»

Массивная цепь с брелоками и карабинами, чтобы прицепить на две ручки сумки.

Цена
6500 р.
Брелок с кисточками

Яркие брелоки с бусинами и кисточками, как из детства, украсят и строгую кожаную сумку, и простой однотонный рюкзак, который кажется слишком скучным.

Цена
99 р.
Карабин Maniovich

Подвеска с жемчугом и голубыми бусинами, которая крепится на удобный карабин.

Цена
4100 р.
Карабин And Wander

Модный карабин для всех поклонников аутдоркора и забывчивых — на «крючок» удобно вешать ключи, пропуск, кардхолдер с проездным и чехольчик с наушниками.

Цена
2350 р.
Таблетница Safer

Чисто миллениальский аксессуар — таблетница на шнурке, в которую влезет ваша порция витаминов на день.

Цена
3100 р.
Брелок S.K. MANOR HILL

Грибная эстетика будоражит воображение дизайнеров который сезон. А мы и рады — будет что пристегнуть к корзинке, когда соберетесь осенью за грибами.

Цена
6260 р.
Карабин Daze

Минималистичный карабин-булавка, в которому можно прицепить массивный плюшевый брелок, ключи и другие важные мелочи.

Цена
1300 р.
Карабин Ack Items

Функциональный и яркий аксессуар, который мы привыкли цеплять на брюки и джинсы, этой весной легким движением руки перемещается на сумку.

Цена
700 р.
Подвеска-ключ Chaika

Ключ с бусинами выглядит по-детски наивно и трогательно. Подойдет тем, кто не любит слишком броские и яркие аксессуары.

Цена
4290 р.
Подвеска-ключница Imakebags

Хулиганский сумочный бренд объединился с мыльной маркой Patissoncha и выпустил смешные ключницы-лапки.

Цена
7200 р.
Цепь Holly June

Бисер, жемчуг и наивные цветочки остаются с нами еще на один сезон, поэтому смело обвешиваемся комбинацией всего перечисленного!

Цена
6200 р.
Подвеска Sánchy

Изящный серебряный ключик, который можно носить на шее или затянуть на шнурке вокруг ручки сумки.

Цена
8950 р.
Сумка Limé

Limé предлагает свое видение тренда на сумочный обвес — уже готовую модель актуальной вытянутой формы с обильным пирсингом.

Цена
4999 р.
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