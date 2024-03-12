Красивые вещи

Где покупать мужскую одежду и аксессуары: отвечают модники, хайпбисты и «армянский вампир»

Вчера в 20:57
За последние два года российский рынок покинули десятки европейских и американских брендов. Пустующую нишу занимают молодые российские марки и окрепший отечественный массмаркет. Где покупать привычные бренды и искать замену ушедшим? Об этом мы поговорили с парнями, которые ответственно относятся к своему гардеробу.
Алексей Глухов

Иллюстратор, дизайнер, капитан бегового клуба и идейный вдохновитель Mint Running Club, совладелец бильярдной Solids, стритвир-блогер

«Я люблю шопинг, но не бездумный. Встал на путь осознанного потребления: перехожу на мидл-маркет, а каждую вещь сперва мерю и хожу с мыслями о ней неделю-две. Только потом принимаю решение брать или не брать. Правда, не всегда получается: в быструю покупку я обычно срываюсь на кроссовках (я их коллекционирую). Необязательно коллаборации или что‑то редкое — просто классные модели, интересные расцветки.

Медиа, посвященные моде и стилю, читаю редко, но посматриваю за брендом Rhude (года три уже ношу их вещи и постоянно что‑то докупаю, мне близка их философия и стиль), беговыми марками Satisfy, District Vision. Еще мне нравятся Heron Preston и Aime Leon Dore.

После ухода западных брендов из России в моей жизни мало что поменялось: покупаю все через байеров или параллельный импорт. Конечно, многие вещи стали в разы дороже. Из плюсов: мой гардероб стал качественней, так как нет соблазна брать все подряд в массмаркете.

Из магазинов и мультибрендов нравятся московские ребята Peak Store. Классный проект — казанская StudioSlow (в Питере они тоже есть): в ней представлены редкие бренды вроде „424“, Afield Out, A-Cold-Wall, Arnodefrance. Еще нравятся мультибренды Leform и Kixbox.

Из отечественных марок — Parfet и Fuzzz. Из массмаркета могу выделить Lime, они сейчас молодцы: классные коллекции и адекватные цены. Ну и не могу промолчать про мою линейку мерча Mint Running Club, над которой я работал как дизайнер. Сам ее ношу с радостью.

Соотношение покупок в офлайн и онлайн у меня 50 на 50: обычно, если есть физический магазин в Питере, то мне проще съездить померить. А все остальное заказываю онлайн. Ну и когда езжу за границу, то, понятное дело, стараюсь ехать налегке, чтобы закупиться интересными брендами, которые уже не представлены в России».

Футболка Parfet
8500 р.
Брюки Mint
9500 р.
Футболка Carhartt WIP
7990 р.
Свитер (di)vision
35 990 р.
Куртка Fuzzz
18 050 р.
Алексей Миронов

Идеолог вечеринок #AVG, креативный и музыкальный директор Department 57 и Dvor Kulturi, основатель бренда Perque Studio

«Я в целом люблю моду и все ее проявления. Слежу за артистами, спортсменами и дизайнерами, подписан на паблики, читаю книги и смотрю интервью с представителями индустрии.

Одежда играет большую роль в моей жизни: я много выступаю и мне каждый раз нужны разные аутфиты. Мой стиль откликается у людей, и мне хочется делиться с ними вдохновением: показывать, как интересно можно одеваться. Так, кстати, появился мой собственный бренд, который я сейчас активно развиваю.

Я покупаю одежду часто и импульсивно. Это может быть желанная вещь, которую я решил купить себе за хорошую работу, или предмет с распродажи, на который было жалко денег за полную цену. Не могу сказать, что я коллекционирую обувь и кроссовки, но их у меня меня больше сотни. В этом месяце, например, купил шесть пар: Salomon XT-4 в белом и черном цветах, Adidas Samba x Ronie Fieg, Timberland x A-Cold-Wall, мюли Fear of God и Nike Force Nocta.

Свой стиль я бы назвал самобытным и разноплановым, я одеваюсь под настроение. Сегодня могу быть супер оверсайз и полностью в японских брендах, а завтра — в косухе и казаках.

У меня много подписок в Instagram* с луками баскетболистов или мировых инфлюэнсеров, много аккаунтов с архивным шмотом разных дизайнеров. Я подписан на Hypebeast, The Blueprint, телеграм-канал Mur и разные сникер-каналы.

С уходом брендов из России для меня ничего не поменялось: у меня много онлайн-покупок и мой байер по-прежнему прекрасно справляется. Плюс я расширил ассортимент своего бренда, после чего в половине покупок пропала необходимость.

Из офлайн-точек в России мне нравится покупать вещи в Spin4Spin, SVMoscow, Kicks Town. Нравится питерский DayNight, плюс много ношу из своего Perque Studio. Остальное затариваю на Farfetch или StockX. Часто покупаю вещи в поездках: сейчас неплохо пошопились в Гонконге, прекрасная селекция, показалось даже интереснее, чем в Токио».

Куртка Supreme
105 000 р.
Брюки Saint-Mxxxxxx
36 750 р.
Бомбер Perque
18 000 р.
Кроссовки Salomon
36 990 р.
Мюли Fear of God
18 900 р.
Григорий Туманов

Сооснователь подкаста и телеграм-канала «Мужчина, вы куда?»

«Раньше я стеснялся тратить на себя внушительные, как мне тогда казалось, суммы, но с годами отношение изменилось, так что теперь покупаю с удовольствием и даже решительно говорю себе: „Один раз живем — надо брать“. Вот это „надо брать“ чаще всего случается с обувью и черными джинсами слим. Потому что качественные челси и удобные джинсы, которые классно сидят, выпускает не так много брендов, да еще и крайне нерегулярно.

Свой стиль я бы описал как „армянский вампир“. Потому что корни, пусть и половинчатые, не спрячешь даже за жабо и кейпом. Если серьезно, то для меня все четко сказал Эди СлиманФранцузский фотограф и дизайнер. С 2000 по 2007 год занимал должность креативного директора мужской линии модного дома Christian Dior., а воспитан я на музыке тех времен, когда Пит Доэрти был тонок, звонок и баламутил с Кейт Мосс.

Ни за кем пристально не слежу, но периодически вылавливаю какие‑то знакомые названия среди многочисленных отчетов с недель моды в телеграм-каналах, подглядываю что‑то в запрещенных ныне соцсетях, да и просто хожу на тот же Farfetch/Mr.Porter.

Бывают и неожиданные находки. Я подписан на создателя Fakoshima Kun Константина Шиляева, и как‑то раз увидел его в костюме Chernim Cherno. Купил себе такой же — в нем я как Том из серии „Тома и Джерри“, где он идет на свидание.

По сравнению с 2021-м в моем гардеробе стали чаще появляться российские бренды. Не от безысходности, а потому что они правда становятся интереснее и их все приятнее покупать. Те же BLCV, уже упомянутые Chernim Cherno или всеми любимые 12Storeez.

Как и все, кто прежде спускал часть зарплаты на Farfetch, я стал пользоваться услугами консьерж-сервисов, которые возят все через ОАЭ. Я всегда покупал точечно, после предварительного отсева в избранном и внутреннего диалога в духе „Гриша, а нам точно вот это надо за такие деньги?“.

Чаще покупаю онлайн, так как ресейл-платформы или, скажем, консьерж-сервисы не предполагают примерок, а в случае с обувью или джинсами я обычно представляю, что и какого размера у конкретных брендов мне нужно.

Из консьерж-сервисов нравится Brandelivery: все очень быстро и по божеским ценам. Из ресейла — Oskelly: у них отличный сервис. Еще Spin4Spin, хотя у них не всегда понятные мне цены. Иногда „Авито“, но там бывает муторно и долго.

В офлайн-магазинах бываю редко, но чаще всего захожу на Peak Store. Не могу назвать себя активным покупателем: все-таки глянцевый аутдор чуть мимо моего основного стиля, но как‑то неизменно тянет что‑то потрогать и посмотреть, очень нравится их селекция, да и отчего не полюбоваться, если живешь неподалеку?

На „Авито“ ищу только что‑то безумно редкое. Как, например, конкретную модель Dr.Martens, которую очень хотела жена и которую невозможно было найти ни через консьержей, ни на Grailed. В итоге совершенно нетронутая пара обнаружилась чуть ли не в Ангарске и после долгой и подробной переписки (у меня полупустой аккаунт — решили, что я мошенник) приехала в Москву.

В поездках покупать больше я не стал: мои потребности сейчас закрывают все те же консьерж-сервисы и ресейл. Рано или поздно сам прямым рейсом долечу и все куплю с помощью российской карты, а перед этим закончится весь ужас, где отсутствие привычной марки носков — последнее, о чем стоит переживать».

Джинсы BLCV
16 900 р.
Пиджак Chernim Cherno
35 000 р.
Водолазка 12Storeez
12 980 р.
Ботинки CamperLab
20 930 р.
Очки Akila
18 450 р.
Вася Трунов

Автор и ведущий канала «Вписка»

«Отношение к шопингу у меня в какой‑то степени психотерапевтическое: долгое время я закрывал им свой детский голод. Помню, как в начале „Вписки“ я говорил бывшей девушке: круто было бы однажды зарабатывать столько, чтобы каждый месяц покупать себе фирмовые „найки“ (в моем детстве кроссовки у меня были с рынка)».

«Бойся своих желаний: „найками“ дело не ограничилось!»

«Я прошел через разные стадии. Сначала покупал ради эмоций, и это было бесконтрольно. Сейчас новые вещи особых эмоций уже не приносят и потребление стало менее импульсивным. Чаще всего покупаю свитеры — это моя слабость.

Читаю Kickspaper, A L E K Ó, послеживаю за новыми коллекциями Acne Studios, Amiri, MISBHV, Jacquemus, Ami Paris. Смотрю новые луки в инсте, перекидываюсь ссылками на айтемы со знакомыми. В общем, стараюсь быть в курсе происходящего в мире моды.

За последние два года я стал чаще покупать вещи за границей и заказывать покупки на адреса друзей в Дубайске.

В остальном — покупаю через Luisaviaroma, Mytheresa, Ssense или Farfetch. Либо сам, либо с помощью байера. Его посоветовали друзья: пользуюсь сейчас помощью от Sneaker Wagon.

В московских магазинах бываю нечасто — выборка банальная: КМ20, Kixbox, Peak Store на Трубной, прикольные бренды есть на Цветном. Российский стритвир сильно спрогрессировал — послеживаю за Krakatau, Mad Frenzy, недавно открыл для себя бренды „Молодость“ и Cult. Очень нравится заезжать в Челябинске в магазин „Союз“. Там отличные местные дизайнеры, например, Сережа Spirt.one, который сам вяжет замечательные свитеры. Вот его прямо очень советую!

Последние покупки: куртка Acne Studios, кроссовки Amiri, свитшот футбольного клуба „Ливерпуль“ в коллабе с Converse, браслет от Gleb Kostin Solutions, карго-штаны и водолазка от Krakatau, свитер и капюшон шерпа от „Молодости“».

Капюшон «Молодость»
1500 р.
Перчатки Mad Frenzy
2520 р.
Толстовка Cult
11 580 р.
Джинсовка Carhartt WIP
28 900 р.
Штаны Krakatau
13 990 р.
Алексей Теревков

Инфлюэнсер

«Не назову себя шопоголиком: не люблю тратить деньги на вещи, отдаю предпочтение эмоциям — путешествия, комфорт в перемещении, качество жилья и пищи. Возможно, так сложилось из‑за привычки получать подарки от брендов, спонсоров и друзей. От друзей, кстати, все самые дорогие вещи моего гардероба.

Но за последний год мое отношение к покупке одежды изменилось, наверное, из‑за Сеула и Токио. Там я ни в чем себе не отказывал. Раньше мог часами размышлять над покупкой футболки за 5000 рублей, а тут за неделю потратил в 100 раз больше, практически не задумываясь. Теперь мне ощутимо легче делать покупки.

Ничего из одежды не коллекционирую, даже кроссовки. У меня самый скудный обувной ящик: пар 15 от силы, из которых половину не трогал пару лет точно.

Я не ношу ничего сложного, миксую все подряд, отдавая предпочтение спортивной одежде. На ногах всегда кроссовки, даже с костюмом Dior: это удобно и мне нравится.

Кнопка лупы в инстаграме — вот мое модное медиа. Запоминаю названия, слышу что‑то полезное от друзей и получаю пуши от ютуба с показами любимых брендов. По настроению серчу в телеграм-каналах вроде The Blueprint.

За последние два года мой гардероб определенно изменился. Сейчас я стал много работать с российскими брендами — полка с джинсами забита до отказа. Любимая модель нашлась у Gloria Jeans: это джинсы с высокой талией прямого кроя, которые сочетаются с любой обувью и укороченным верхом. У меня они в трех расцветках: черные, серые и синие. Знаю, что в Lime есть похожая модель. Гоша Полянский грозится скоро выпустить деним в рамках бренда Sasha Troshin — это тоже будут крутые джинсы.

Если хочу баловства, то открываю ЦУМ, КМ20 и Leform. Если нужно что‑то базовое — Gloria Jeans. Там классные джинсы и рубашки. Надел со шмоткой подороже — и выглядишь, и чувствуешь себя на все сто.

У меня много талантливых друзей со своими брендами. Никита с Sorry, I’m Not, Наташа из Pitkina, Денис с Gate31 — творцы, предприниматели и выручалы. Если мне нечего надеть на мероприятие, я точно найду это у них, будь то майка в сетку с укороченным мужским пуховиком, вельветовый костюм на светский раут или стильная рубашка на праздничный ужин. Сейчас мой гардероб на треть состоит из их вещей, чему я рад.

У Sorry, I’m Not оцените мужской пуховик. Стильный, теплый и неогромный. Искренне люблю Pitkina: очень приятная команда и качественные вещи — базовые лонгсливы всех расцветок, отличный черный вельветовый костюм. До сих пор жду подходящего случая снова в нем выйти в свет. Часто ношу рандомовские футболки — это мерч моих друзей рэперов из Rndm Store.

Онлайн практически не покупаю. Раньше заходил на Asos, но давно перестал. Узнаю онлайн, покупаю все офлайн. Мне важно прийти в магазин и выбрать вещь, померить. Байеры, „Авито“, маркетплейсы — все мимо. Я часто выбираюсь в путешествия и нахожу время пройтись по магазинам, мне этого хватает».

Худи Sorry, I’m Not
13 000 р.
Сумка Gate31
8690 р.
Свитшот Gloria Jeans
2499 р.
Капор Pitkina
5400 р.
Кошелек Cote et Ciel
12 990 р.
Ильдар Иксанов

Музыкант, арт-директор Kixbox

«Свой стиль я бы охарактеризовал как минимализм с акцентами. В Москве я в основном покупаю одежду в Kixbox: во-первых, это отчасти место моей работы, а во-вторых, здесь всегда можно найти много интересных брендов и вещей. Еще время от времени захожу в Peak и Kings of Denim за очередными винтажными Levi’s.

Помимо этого, я не переставал заказывать одежду из зарубежных магазинов, только теперь приходится тратить на это чуть больше усилий и времени. Например, я пользуюсь консьерж-сервисом Globbing. Они присылают все в Ереван, а уже там друзья отправляют мне заказ через „СДЭК“. Например, недавно сделал так покупки в Our Legacy и шведском магазине Paul & Friends».

Жилет Xenia Telunts
24 470 р.
Джинсы Thisisneverthat
9995 р.
Куртка Dickies
16 990 р.
Саша Беспалов

Основатель Kicks Town

«Мне 27 лет, и я уже давно слежу за миром моды, поэтому отношение к шопингу стало более осознанным. В основном покупаю то, чего мне не хватает в гардеробе, ищу базовые вещи, которые хорошо сочетаются со всем. Я заранее продумываю образы, поэтому мне легко докупать что‑то недостающее.

Чаще всего я покупаю кроссовки — у меня есть небольшая коллекция. Не как у замороченных „сникерхедов“, а всего 50 пар, но я всегда ищу редкие и лимитированные модели. В основном — Nike и все их коллаборации. Из самых дорогих — коллаба с Тревисом Скоттом.

Не сказать, что за последние пару лет мой гардероб сильно изменился. Я никогда не покупал ничего активно в массмаркете, потому не скучаю по нему. А все остальное у меня получается заказывать из Европы. В России сейчас отлично развито направление консьерж-сервиса — привезут все что угодно. К тому же сейчас мощно развиваются российские бренды, у них тоже можно что‑нибудь найти. Иногда проще прийти, померить и купить, чем заказывать и ждать доставку из‑за границы.

Из конкретных магазинов и брендов мне нравится Noname Concept. У них много базовых вещей, которые при этом очень стильные и соответствуют трендам. Еще могу отметить Fable. Очень понравилась их вареная коллекция.

Заодно похвалю бренд Planta Rosa. Нравится, как они ведут маркетинг, какие у них съемки, как все упаковано. Интересно за ними следить. Или вот Red September — классный российский бренд, больше в сторону high fashion. Peak Store уже стал концепт-стором: они возят классные японские бренды.

Еще Gate31 — это тоже про базу. К счастью, они сейчас начали выпускать вещи в размере XL — получается такой хороший оверсайз. У меня высокий рост, поэтому на меня такое хорошо садится.

Чаще покупаю онлайн, но могу и приехать в магазин: померить все, посидеть, поболтать с ребятами. Из онлайн-платформ могу выделить „Яндекс Универмаг“: отлично работают и быстро все доставляют. В остальном заказываю через байеров, да и мы сами в Kicks Town возим классные вещи.

Покупки в путешествиях — это теперь особый вид удовольствия. Я иногда даже специально ничего не покупаю здесь, зная, что у меня скоро поездка и можно будет оторваться: пощупать все, посмотреть новые коллекции».

Худи Planta Rosa
28 400 р.
Куртка Red September
24 000 рублей
Свитер Fable
9385 р.
Рубашка Gate31
13 290 р.
Бомбер Noconcept
23 000 рублей

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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