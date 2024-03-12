Где покупать мужскую одежду и аксессуары: отвечают модники, хайпбисты и «армянский вампир»

«Раньше я стеснялся тратить на себя внушительные, как мне тогда казалось, суммы, но с годами отношение изменилось, так что теперь покупаю с удовольствием и даже решительно говорю себе: „Один раз живем — надо брать“ . Вот это „надо брать“ чаще всего случается с обувью и черными джинсами слим. Потому что качественные челси и удобные джинсы, которые классно сидят, выпускает не так много брендов, да еще и крайне нерегулярно.