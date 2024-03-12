Где покупать мужскую одежду и аксессуары: отвечают модники, хайпбисты и «армянский вампир»

Иллюстратор, дизайнер, капитан бегового клуба и идейный вдохновитель Mint Running Club, совладелец бильярдной Solids, стритвир-блогер
«Я люблю шопинг, но не бездумный. Встал на путь осознанного потребления: перехожу на мидл-маркет, а каждую вещь сперва мерю и хожу с мыслями о ней неделю-две. Только потом принимаю решение брать или не брать. Правда, не всегда получается: в быструю покупку я обычно срываюсь на кроссовках (я их коллекционирую). Необязательно коллаборации или что‑то редкое — просто классные модели, интересные расцветки.
Медиа, посвященные моде и стилю, читаю редко, но посматриваю за брендом Rhude (года три уже ношу их вещи и постоянно что‑то докупаю, мне близка их философия и стиль), беговыми марками Satisfy, District Vision. Еще мне нравятся Heron Preston и Aime Leon Dore.
После ухода западных брендов из России в моей жизни мало что поменялось: покупаю все через байеров или параллельный импорт. Конечно, многие вещи стали в разы дороже. Из плюсов: мой гардероб стал качественней, так как нет соблазна брать все подряд в массмаркете.
Из магазинов и мультибрендов нравятся московские ребята Peak Store. Классный проект — казанская StudioSlow (в Питере они тоже есть): в ней представлены редкие бренды вроде „424“, Afield Out, A-Cold-Wall, Arnodefrance. Еще нравятся мультибренды Leform и Kixbox.
Соотношение покупок в офлайн и онлайн у меня 50 на 50: обычно, если есть физический магазин в Питере, то мне проще съездить померить. А все остальное заказываю онлайн. Ну и когда езжу за границу, то, понятное дело, стараюсь ехать налегке, чтобы закупиться интересными брендами, которые уже не представлены в России».
Идеолог вечеринок #AVG, креативный и музыкальный директор Department 57 и Dvor Kulturi, основатель бренда Perque Studio
«Я в целом люблю моду и все ее проявления. Слежу за артистами, спортсменами и дизайнерами, подписан на паблики, читаю книги и смотрю интервью с представителями индустрии.
Одежда играет большую роль в моей жизни: я много выступаю и мне каждый раз нужны разные аутфиты. Мой стиль откликается у людей, и мне хочется делиться с ними вдохновением: показывать, как интересно можно одеваться. Так, кстати, появился мой собственный бренд, который я сейчас активно развиваю.
Я покупаю одежду часто и импульсивно. Это может быть желанная вещь, которую я решил купить себе за хорошую работу, или предмет с распродажи, на который было жалко денег за полную цену. Не могу сказать, что я коллекционирую обувь и кроссовки, но их у меня меня больше сотни. В этом месяце, например, купил шесть пар: Salomon XT-4 в белом и черном цветах, Adidas Samba x Ronie Fieg, Timberland x A-Cold-Wall, мюли Fear of God и Nike Force Nocta.
Свой стиль я бы назвал самобытным и разноплановым, я одеваюсь под настроение. Сегодня могу быть супер оверсайз и полностью в японских брендах, а завтра — в косухе и казаках.
У меня много подписок в Instagram* с луками баскетболистов или мировых инфлюэнсеров, много аккаунтов с архивным шмотом разных дизайнеров. Я подписан на Hypebeast, The Blueprint, телеграм-канал Mur и разные сникер-каналы.
С уходом брендов из России для меня ничего не поменялось: у меня много онлайн-покупок и мой байер по-прежнему прекрасно справляется. Плюс я расширил ассортимент своего бренда, после чего в половине покупок пропала необходимость.
Из офлайн-точек в России мне нравится покупать вещи в Spin4Spin, SVMoscow, Kicks Town. Нравится питерский DayNight, плюс много ношу из своего Perque Studio. Остальное затариваю на Farfetch или StockX. Часто покупаю вещи в поездках: сейчас неплохо пошопились в Гонконге, прекрасная селекция, показалось даже интереснее, чем в Токио».
«Раньше я стеснялся тратить на себя внушительные, как мне тогда казалось, суммы, но с годами отношение изменилось, так что теперь покупаю с удовольствием и даже решительно говорю себе: „Один раз живем — надо брать“. Вот это „надо брать“ чаще всего случается с обувью и черными джинсами слим. Потому что качественные челси и удобные джинсы, которые классно сидят, выпускает не так много брендов, да еще и крайне нерегулярно.
Свой стиль я бы описал как „армянский вампир“. Потому что корни, пусть и половинчатые, не спрячешь даже за жабо и кейпом. Если серьезно, то для меня все четко сказал Эди СлиманФранцузский фотограф и дизайнер. С 2000 по 2007 год занимал должность креативного директора мужской линии модного дома Christian Dior., а воспитан я на музыке тех времен, когда Пит Доэрти был тонок, звонок и баламутил с Кейт Мосс.
Ни за кем пристально не слежу, но периодически вылавливаю какие‑то знакомые названия среди многочисленных отчетов с недель моды в телеграм-каналах, подглядываю что‑то в запрещенных ныне соцсетях, да и просто хожу на тот же Farfetch/Mr.Porter.
Бывают и неожиданные находки. Я подписан на создателя Fakoshima Kun Константина Шиляева, и как‑то раз увидел его в костюме Chernim Cherno. Купил себе такой же — в нем я как Том из серии „Тома и Джерри“, где он идет на свидание.
По сравнению с 2021-м в моем гардеробе стали чаще появляться российские бренды. Не от безысходности, а потому что они правда становятся интереснее и их все приятнее покупать. Те же BLCV, уже упомянутые Chernim Cherno или всеми любимые 12Storeez.
Как и все, кто прежде спускал часть зарплаты на Farfetch, я стал пользоваться услугами консьерж-сервисов, которые возят все через ОАЭ. Я всегда покупал точечно, после предварительного отсева в избранном и внутреннего диалога в духе „Гриша, а нам точно вот это надо за такие деньги?“.
Чаще покупаю онлайн, так как ресейл-платформы или, скажем, консьерж-сервисы не предполагают примерок, а в случае с обувью или джинсами я обычно представляю, что и какого размера у конкретных брендов мне нужно.
Из консьерж-сервисов нравится Brandelivery: все очень быстро и по божеским ценам. Из ресейла — Oskelly: у них отличный сервис. Еще Spin4Spin, хотя у них не всегда понятные мне цены. Иногда „Авито“, но там бывает муторно и долго.
В офлайн-магазинах бываю редко, но чаще всего захожу на Peak Store. Не могу назвать себя активным покупателем: все-таки глянцевый аутдор чуть мимо моего основного стиля, но как‑то неизменно тянет что‑то потрогать и посмотреть, очень нравится их селекция, да и отчего не полюбоваться, если живешь неподалеку?
На „Авито“ ищу только что‑то безумно редкое. Как, например, конкретную модель Dr.Martens, которую очень хотела жена и которую невозможно было найти ни через консьержей, ни на Grailed. В итоге совершенно нетронутая пара обнаружилась чуть ли не в Ангарске и после долгой и подробной переписки (у меня полупустой аккаунт — решили, что я мошенник) приехала в Москву.
В поездках покупать больше я не стал: мои потребности сейчас закрывают все те же консьерж-сервисы и ресейл. Рано или поздно сам прямым рейсом долечу и все куплю с помощью российской карты, а перед этим закончится весь ужас, где отсутствие привычной марки носков — последнее, о чем стоит переживать».
Автор и ведущий канала «Вписка»
«Отношение к шопингу у меня в какой‑то степени психотерапевтическое: долгое время я закрывал им свой детский голод. Помню, как в начале „Вписки“ я говорил бывшей девушке: круто было бы однажды зарабатывать столько, чтобы каждый месяц покупать себе фирмовые „найки“ (в моем детстве кроссовки у меня были с рынка)».
«Я прошел через разные стадии. Сначала покупал ради эмоций, и это было бесконтрольно. Сейчас новые вещи особых эмоций уже не приносят и потребление стало менее импульсивным. Чаще всего покупаю свитеры — это моя слабость.
Читаю Kickspaper, A L E K Ó, послеживаю за новыми коллекциями Acne Studios, Amiri, MISBHV, Jacquemus, Ami Paris. Смотрю новые луки в инсте, перекидываюсь ссылками на айтемы со знакомыми. В общем, стараюсь быть в курсе происходящего в мире моды.
За последние два года я стал чаще покупать вещи за границей и заказывать покупки на адреса друзей в Дубайске.
В остальном — покупаю через Luisaviaroma, Mytheresa, Ssense или Farfetch. Либо сам, либо с помощью байера. Его посоветовали друзья: пользуюсь сейчас помощью от Sneaker Wagon.
В московских магазинах бываю нечасто — выборка банальная: КМ20, Kixbox, Peak Store на Трубной, прикольные бренды есть на Цветном. Российский стритвир сильно спрогрессировал — послеживаю за Krakatau, Mad Frenzy, недавно открыл для себя бренды „Молодость“ и Cult. Очень нравится заезжать в Челябинске в магазин „Союз“. Там отличные местные дизайнеры, например, Сережа Spirt.one, который сам вяжет замечательные свитеры. Вот его прямо очень советую!
Последние покупки: куртка Acne Studios, кроссовки Amiri, свитшот футбольного клуба „Ливерпуль“ в коллабе с Converse, браслет от Gleb Kostin Solutions, карго-штаны и водолазка от Krakatau, свитер и капюшон шерпа от „Молодости“».
Инфлюэнсер
«Не назову себя шопоголиком: не люблю тратить деньги на вещи, отдаю предпочтение эмоциям — путешествия, комфорт в перемещении, качество жилья и пищи. Возможно, так сложилось из‑за привычки получать подарки от брендов, спонсоров и друзей. От друзей, кстати, все самые дорогие вещи моего гардероба.
Но за последний год мое отношение к покупке одежды изменилось, наверное, из‑за Сеула и Токио. Там я ни в чем себе не отказывал. Раньше мог часами размышлять над покупкой футболки за 5000 рублей, а тут за неделю потратил в 100 раз больше, практически не задумываясь. Теперь мне ощутимо легче делать покупки.
Ничего из одежды не коллекционирую, даже кроссовки. У меня самый скудный обувной ящик: пар 15 от силы, из которых половину не трогал пару лет точно.
Я не ношу ничего сложного, миксую все подряд, отдавая предпочтение спортивной одежде. На ногах всегда кроссовки, даже с костюмом Dior: это удобно и мне нравится.
Кнопка лупы в инстаграме — вот мое модное медиа. Запоминаю названия, слышу что‑то полезное от друзей и получаю пуши от ютуба с показами любимых брендов. По настроению серчу в телеграм-каналах вроде The Blueprint.
За последние два года мой гардероб определенно изменился. Сейчас я стал много работать с российскими брендами — полка с джинсами забита до отказа. Любимая модель нашлась у Gloria Jeans: это джинсы с высокой талией прямого кроя, которые сочетаются с любой обувью и укороченным верхом. У меня они в трех расцветках: черные, серые и синие. Знаю, что в Lime есть похожая модель. Гоша Полянский грозится скоро выпустить деним в рамках бренда Sasha Troshin — это тоже будут крутые джинсы.
Если хочу баловства, то открываю ЦУМ, КМ20 и Leform. Если нужно что‑то базовое — Gloria Jeans. Там классные джинсы и рубашки. Надел со шмоткой подороже — и выглядишь, и чувствуешь себя на все сто.
У меня много талантливых друзей со своими брендами. Никита с Sorry, I’m Not, Наташа из Pitkina, Денис с Gate31 — творцы, предприниматели и выручалы. Если мне нечего надеть на мероприятие, я точно найду это у них, будь то майка в сетку с укороченным мужским пуховиком, вельветовый костюм на светский раут или стильная рубашка на праздничный ужин. Сейчас мой гардероб на треть состоит из их вещей, чему я рад.
У Sorry, I’m Not оцените мужской пуховик. Стильный, теплый и неогромный. Искренне люблю Pitkina: очень приятная команда и качественные вещи — базовые лонгсливы всех расцветок, отличный черный вельветовый костюм. До сих пор жду подходящего случая снова в нем выйти в свет. Часто ношу рандомовские футболки — это мерч моих друзей рэперов из Rndm Store.
Онлайн практически не покупаю. Раньше заходил на Asos, но давно перестал. Узнаю онлайн, покупаю все офлайн. Мне важно прийти в магазин и выбрать вещь, померить. Байеры, „Авито“, маркетплейсы — все мимо. Я часто выбираюсь в путешествия и нахожу время пройтись по магазинам, мне этого хватает».
Музыкант, арт-директор Kixbox
«Свой стиль я бы охарактеризовал как минимализм с акцентами. В Москве я в основном покупаю одежду в Kixbox: во-первых, это отчасти место моей работы, а во-вторых, здесь всегда можно найти много интересных брендов и вещей. Еще время от времени захожу в Peak и Kings of Denim за очередными винтажными Levi’s.
Помимо этого, я не переставал заказывать одежду из зарубежных магазинов, только теперь приходится тратить на это чуть больше усилий и времени. Например, я пользуюсь консьерж-сервисом Globbing. Они присылают все в Ереван, а уже там друзья отправляют мне заказ через „СДЭК“. Например, недавно сделал так покупки в Our Legacy и шведском магазине Paul & Friends».
Основатель Kicks Town
«Мне 27 лет, и я уже давно слежу за миром моды, поэтому отношение к шопингу стало более осознанным. В основном покупаю то, чего мне не хватает в гардеробе, ищу базовые вещи, которые хорошо сочетаются со всем. Я заранее продумываю образы, поэтому мне легко докупать что‑то недостающее.
Чаще всего я покупаю кроссовки — у меня есть небольшая коллекция. Не как у замороченных „сникерхедов“, а всего 50 пар, но я всегда ищу редкие и лимитированные модели. В основном — Nike и все их коллаборации. Из самых дорогих — коллаба с Тревисом Скоттом.
Не сказать, что за последние пару лет мой гардероб сильно изменился. Я никогда не покупал ничего активно в массмаркете, потому не скучаю по нему. А все остальное у меня получается заказывать из Европы. В России сейчас отлично развито направление консьерж-сервиса — привезут все что угодно. К тому же сейчас мощно развиваются российские бренды, у них тоже можно что‑нибудь найти. Иногда проще прийти, померить и купить, чем заказывать и ждать доставку из‑за границы.
Из конкретных магазинов и брендов мне нравится Noname Concept. У них много базовых вещей, которые при этом очень стильные и соответствуют трендам. Еще могу отметить Fable. Очень понравилась их вареная коллекция.
Заодно похвалю бренд Planta Rosa. Нравится, как они ведут маркетинг, какие у них съемки, как все упаковано. Интересно за ними следить. Или вот Red September — классный российский бренд, больше в сторону high fashion. Peak Store уже стал концепт-стором: они возят классные японские бренды.
Еще Gate31 — это тоже про базу. К счастью, они сейчас начали выпускать вещи в размере XL — получается такой хороший оверсайз. У меня высокий рост, поэтому на меня такое хорошо садится.
Чаще покупаю онлайн, но могу и приехать в магазин: померить все, посидеть, поболтать с ребятами. Из онлайн-платформ могу выделить „Яндекс Универмаг“: отлично работают и быстро все доставляют. В остальном заказываю через байеров, да и мы сами в Kicks Town возим классные вещи.
Покупки в путешествиях — это теперь особый вид удовольствия. Я иногда даже специально ничего не покупаю здесь, зная, что у меня скоро поездка и можно будет оторваться: пощупать все, посмотреть новые коллекции».
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.