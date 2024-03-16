Как обновить косметичку к весне? Рекомендуем средства и даем советы о межсезонном уходе

Когда начинать пользоваться солнцезащитой?
Если вы отказывались от SPF на зиму, его пора доставать обратно уже сейчас. УФ-индекс — показатель солнечной активности — растет с началом весны. Лучи становятся небезопасными для кожи, когда он достигает отметки 2 и выше. Чтобы узнать индекс в своем регионе, достаточно погуглить «УФ-индекс» или настроить отображение этого параметра в приложении с погодой.
Как выбрать SPF?
В первую очередь — по ощущениям. На рынке осталось мало санскринов с устаревшими и потенциально провоцирующими аллергию фильтрами (октокрилен, авобензон, оксибензон). Большинство современных фильтров не вызывают раздражения вне зависимости от того, физическиеИх всего два: диоксид титана и оксид цинка. Они не проникают глубоко в кожу, а создают на ее поверхности барьер. они или химическиеИх более десятка. В отличие от физических, они впитываются кожей и активизируются непосредственно под воздействием ультрафиолета, поглощая и разрушая его.. Людям с чувствительной кожей обычно для перестраховки советуют средства на физических фильтрах, но если они слишком сильно выбеливают или кажутся тяжелыми, можно попробовать смешанный вариант.
Число SPF должно быть не ниже 30, но дело не только в нем, но и в том, как качественно вы наносите солнцезащиту. Австралийские дерматологи (а мы, учитывая климат в Австралии, им верим) считают, что лучше обильно наносить SPF30, чем полупрозрачно SPF50. Тональные средства с санскринами в составе не годятся в качестве единственной защиты, потому что их сложно использовать в большом количестве.
Достаточно — это сколько?
Правило чайной ложкиДолгое время была популярна теория, согласно которой оптимальное количество санскрина для лица — одна чайная ложка. до сих пор популярно, но в действительности намазать на лицо столько крема проблематично. Можно ориентироваться на результаты калькулятора, который позволяет рассчитать нужное количество SPF в зависимости от вашей комплекции и того, сколько времени вы собираетесь находиться на солнце.
Как часто нужно обновлять крем?
Один раз, если вы сидите в офисе дотемна, но выходите в обед. Если умыться в городе не получается, то для обновления подойдут стики и спреи. Как самостоятельная солнцезащита, они малоэффективны: нужно вылить на себя половину флакона, чтобы спрей равномерно покрыл лицо. Со стиками проблема обратная: они плотные и плохо растягиваются, что не мешает точечному нанесению, но может вызвать дискомфорт при использовании на всем лице.
Дальше нужно определить, чем вы заняты и при какой погоде. Пот разъедает солнцезащитный слой, как и вода: американская ассоциация FDA в прошлом году запретила производителям ставить маркировку «водонепроницаемые». Но средства с пометкой «sport» по-прежнему в зеленом листе, и они считаются более надежными. И обычные, и спортивные санблоки предлагают обновлять раз в пару часов, если вы гуляете на солнце; после купания обычную солнцезащиту нужно перенанести сразу, а условно водостойкую — спустя хотя бы 40 минут.
Как правильно наслаивать SPF?
Помня о том, что показатели защиты не суммируются. Если нанести несколько разных средств, то работать будет только самое сильное. Чтобы верхний слой не смазал предыдущие (и санблок в результате не оказался на пальцах вместо лица), во-первых, дайте нижнему слою подсохнуть; во-вторых, не размазывайте крем, а скорее накладывайте его на лицо и слегка «втаптывайте».
Стоит ли пользоваться солнцезащитой для волос и кожи головы?
Вкратце: проще надеть головной убор. Пропитать волосы спреем так, чтобы они не склеились, трудно — так же трудно разнести средство по проборам. Санскрины для волос и головы — хорошая, но второстепенная идея, если вы пытаетесь подольше сберечь свежее окрашивание или переживаете о раке кожи.
Стоит ли сменить увлажняющее средство?
Да, весной лучше перейти на более легкое увлажнение, иначе кожа может начать блестеть. Здесь снова придется встать на путь проб и ошибок. Если в холода коже даже жирного типа, чтобы не обветриться и не высохнуть от центрального отопления, нужны окклюзивные компонентыТо есть формирующие на поверхности кожи защитную пленку. Самый распространенный пример — вазелин. и эмоленты (такие как масла и силиконы), то в теплое время года на первый план выходят влагоудерживающие. Ищите составы с глицерином, гиалуроновой кислотой, церамидами и более легкие текстуры.
Количество этапов увлажнения нужно сократить. Нет строгих рекомендаций, согласно которым в мороз обязательно наносить и сыворотку, и лосьон, и крем, — многие делают так ради спокойствия и комфорта. Когда теплеет, сыворотки и крема, как правило, оказывается достаточно. Не забывайте, что при двухэтапном увлажнении дневным кремом становится солнцезащитный.
А что с активными компонентами?
Популярный совет — именно в межсезонье достать активные компоненты, которые помогают коже обновляться и возвращают сияние: кислоты, ретинол и витамин С. Морозы спали, батареи отключили — шанс, что слишком агрессивная внешняя среда не подружится с активами, которые вы нанесли на лицо, снижается.
Но не перестарайтесь, а то заработаете раздражение, и помните о правилах нанесения обновляющих кожу ингредиентов. Не используйте кислоты в паре с ретинолом или несколько кислот одну за другой. Вопреки расхожему стереотипу эти компоненты сочетаются — просто их стоит разнести по дням. Отправная модель — она же одобренный дерматологами skin cycling — выглядит так: вечер с кислотами, вечер с ретинолом и вечер с базовым увлажнением. Почему вечер, а не день? Чтобы чувствовать себя спокойнее даже с неидеальной солнцезащитой — из‑за отшелушивания может повыситься фоточувствительность.
Почему в весенние косметички так часто советуют добавить витамин С?
Потому что это ингредиент с большой доказательной базой, который выравнивает тон кожи, добавляет сияния и помогает ей сопротивляться окислительному стрессу, вызываемому солнцем.
С витамином С все непросто: его эффективность зависит от формы и процентного содержания. Аскорбиновая кислота обычно обозначается в составе L-ascorbic acid и работает лучше, чем другие производные, например, sodium ascorbyl phosphate, ascorbyl palmitate. Притом, если в креме не кислота, это не значит, что он слабенький — просто результат придется ждать дольше (компенсацией за это служит меньший риск раздражения).
Осветляющее действие аскорбиновой кислоты обычно начинается с 5%, а в профессиональных средствах цифра может доходить до 25%. Логика «чем меньше процент, тем мягче действие» не универсальна: в сыворотки даже с очень высоким содержанием активов добавляют компоненты, которые снижают риск раздражения. Тем не менее начинать вводить новый ингредиент в рутину действительно стоит с процентов пониже.
Витамин С повышает фоточувствительность? Он же кислый.
Наоборот: если нанести сыворотку с ним под санскрин, защита сработает лучше — потому что витамин С является антиоксидантом.
Как успокоить кожу, если началась сезонная аллергия?
Главное правило — отказаться от активных ингредиентов с обновляющим и отшелушивающим действием: кислот, энзимов ретинола, витамина С. Многие антиоксиданты — например, ниацинамид или витамин Е, — наоборот, успокаивают, так что переходить на совсем базовую рутину не обязательно.
Лучше выбирать средства без отдушек и красителей: они чаще вызывают раздражение и могут усугублять реактивность, когда кожа и без того чувствительная. На фоне сезонной аллергии она становится такой вне зависимости от типа. Отсюда и подсказка: искать косметику, которая не окрашена и ничем не пахнет, для чувствительной и атопичной кожи — заодно получите восстанавливающий эффект.