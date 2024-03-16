Как обновить косметичку к весне? Рекомендуем средства и даем советы о межсезонном уходе

В первую очередь — по ощущениям. На рынке осталось мало санскринов с устаревшими и потенциально провоцирующими аллергию фильтрами (октокрилен, авобензон, оксибензон). Большинство современных фильтров не вызывают раздражения вне зависимости от того, физическиеИх всего два: диоксид титана и оксид цинка. Они не проникают глубоко в кожу, а создают на ее поверхности барьер. они или химическиеИх более десятка. В отличие от физических, они впитываются кожей и активизируются непосредственно под воздействием ультрафиолета, поглощая и разрушая его.. Людям с чувствительной кожей обычно для перестраховки советуют средства на физических фильтрах, но если они слишком сильно выбеливают или кажутся тяжелыми, можно попробовать смешанный вариант.