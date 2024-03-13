Убрать отеки и подтянуть лицо: полезны ли микротоковые массажеры

Эффект от микротоковой терапии: обещания vs реальность
Сейчас процедуру с использованием микротоков можно сделать практически в любой косметологической клинике. В качестве результата обещают коррекцию овала лица и уменьшение отечности, выравнивание тона кожи, разглаживание морщин, избавление от постакне и даже замедление возрастных изменений за счет выработки коллагена.
Чудо-эффект объясняют так: токи маленькой амплитуды воздействуют на клетки эпидермиса и дермы, кровеносные и лимфатические сосуды и рецепторы, отвечающие за сокращение и расслабление мышц лица. В результате якобы нормализуются метаболические процессы, ускоряется синтез коллагена и улучшается питание тканей полезными веществами.
Звучит круто, если не вдаваться в детали. Проблема в том, что эффекты процедуры конкретно в косметологии мало изучены, а большинство обещаний основываются либо на исследованиях в других областях, либо на крайне маленьких выборках.
Например, производители аппаратов часто ссылаются на работу аж 1982 года. В ней доказано, что микротоки стимулируют выработку АТФАденозинтрифосфорной кислоты — универсального источника энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах. — она влияет на образование белков, в частности коллагена и эластина. Только вот испытуемыми в этом эксперименте были крысы, и на людях эти данные не подтвердили. Другое исследование о сокращении количества морщин проводили с участием женщин. В нем даже показали фотографии с результатами процедур, но в выборке было всего 30 человек — для научной публикации это ничтожно мало.
Так ситуация обстоит с большинством обещанных эффектов от микротоков: улучшение кровоснабжения проверялось на пациентах с ожогами с выборкой в 10 человек, а омоложение подтверждают исследованиями о заживлении ран, хотя процессы восстановления кожи в этих случаях отличаются.
На что тогда можно рассчитывать?
Врач-косметолог, дерматолог клиники «Лахта»
«Отечность после микротоков уменьшается за счет активации лимфатической системы — то же самое произойдет, если пациент сходит на массаж, здесь очень похожий механизм работы. Кожа после обеих процедур будет выглядеть свежей и ровной просто за счет улучшения микроциркуляции, грубо говоря, от того, что кровь приливает к лицу.
Микротоки не указаны ни в одной клинической рекомендации для лечения акне и рубцовых изменений. Мы можем делать эту процедуру на стадии выздоровления вместе с другими манипуляциями, но нельзя утверждать, что микротоковая терапия сама по себе будет предупреждать развитие подобных процессов, — это просто притянуто за уши. Насчет синтеза коллагена сказать сложно: мы все-таки не мыши. Я думаю, у микротоков здесь может быть опосредованное влияние, но рассчитывать на вау-эффект не стоит».
«А вот с морщинами все довольно однозначно: полностью убрать существующие заломы на лице микротоками не получится. Конечно, можно использовать их как дополнительный инструмент улучшения качества кожи, но единственная гарантированная профилактика появления морщин — это введение ботулотоксина».
Получается, снятие отечности и выравнивание тона — чуть ли не единственный понятный и объяснимый эффект микротоковой терапии. Процедуру часто рекомендуют пациентам с пастозным типом старения — тем, у которых слегка одутловатое лицо даже при соблюдении малосолевой диеты.
С лифтинг-эффектом тоже не все гладко: влияние микротоков сильно зависит от особенностей строения кожи, и для людей с толстой подкожно-жировой клетчаткой они могут не работать. Дерматовенеролог и косметолог Линда Айвазян отметила, что результат ярко виден у девушек с тонкой кожей: «В рамках лифтинга и улучшения овала лица микротоки, конечно, помогут, но здесь есть куча нюансов. Если у вас устойчивый вес и нет склонности к отекам, вы заметите результат. Только это будет не подтяжка, а скорее улучшение тургораТермин, которым в косметологии обозначают общее состояние эластичности и упругости кожи. От тургора зависит четкость овала лица и способность кожи противостоять обезвоживанию. за счет небольшой выработки коллагена. Но птозВозрастное опущение тканей лица. никто не отменял, и рано или поздно ткани начнут опускаться».
Стоит учитывать и противопоказания: к ним относится онкология, эпилепсия, кисты, купероз и розацеа, беременность и лактация (в рамках предосторожности, поскольку влияние микротоков на плод никто не проверял). Также процедуру нельзя проводить при хронических кожных заболеваниях, гнойном течении акне, стоматите и герпесе: в этом случае можно спровоцировать осложнения. Во многих рекомендациях пишут, что микротоки нельзя делать людям с металлоконструкциями: пирсингом лица, брекетами и протезами, а также с кардиостимуляторами.
Можно ли делать микротоки после ботокса и филлеров?
Как и другие малоизученные процедуры, микротоковая терапия собрала вокруг себя много предубеждений не только об эффектах, но и о последствиях. Одно из самых популярных — рассасывание ботокса и филлеров: мол, раз токи стимулируют кровообращение и обменные процессы, значит, выводят ботулотоксин и филлеры с гиалуроновой кислотой из тканей. Анастасия Рындина уверяет, что это не более чем миф, и процедура никак не навредит человеку, поставившему ботокс. Дерматовенеролог и косметолог клиники «Чайка» Линда Айвазян считает, что и на филлеры микротоки не повлияют: их вводят достаточно глубоко и импульс до них просто не дойдет. «Правда, мы не рекомендуем делать микротоки в течение пяти дней после введения филлеров из‑за болезненности в этой части лица — будет просто вдвойне дискомфортно», — уточнила специалистка.
Домашние микротоки — равноценная альтернатива салонным?
Безусловно, есть разница в эффективности салонных и домашних процедур как минимум потому, что в клиниках их делают специально обученные специалисты. Сами аппараты отличаются мощностью и строением: обычно в профессиональных приборах используют раздельные манипулыМеталлические палочки, которыми водят по лицу., а домашние гаджеты сделаны по упрощенной методике, у одних есть два выступающих шарика, проводящих ток, другие и вовсе обходятся цельной металлической пластиной.
Дерматовенеролог и косметолог клиники «Чайка»
«В салонных микротоковых аппаратах используется интерференция — наложение двух токов разной частоты, то есть плавная смена мощности импульса в заданном диапазоне. Это позволяет избежать привыкания у пациента и делает процедуру более эффективной.
Еще нужно учитывать, что при микротоковой терапии не происходит мышечных сокращений: на улучшение состояния волокон влияют только электрохимические процессы. И здесь нам помогают биполярные импульсы, которые оказывают миостимулирующийВлияющий непосредственно на мышцы. эффект. Это происходит благодаря тому, что оба электрода — положительный и отрицательный — остаются активными в зоне воздействия. За счет этого мы как раз и получаем снятие отечности и детоксикацию межклеточного пространства. Это очень сложные технологии, которые есть только в профессиональных аппаратах, домашние просто не обладают достаточной мощностью, чтобы так работать».
Домашний гаджет точно не заменит салонный аппарат, но его имеет смысл купить как бюджетный вариант. Чтобы микротоки показывали результаты, необходим курс из 15–20 процедур каждые полгода: как и с массажем лица, устойчивый эффект достигается не сразу и быстро пропадает, если перестать ходить в бьюти-клинику. Учитывая, что одна процедура в салоне стоит 1000–5000 рублей, выгоднее один раз потратиться на прибор и делать все самостоятельно. Эффект будет менее выраженным, но обе экспертки сходятся во мнении, что микротоковый массажер станет хорошим дополнением к домашнему уходу, поможет в регулировании отечности и улучшении тона лица.
Личный опыт
Мы попросили блогеров, которые делятся обзорами на бьюти-гаджеты и не рекламируют микротоковых аппаратов, поделиться своими впечатлениями.
«Я просмотрела половину интернета в поисках отзывов на микротоки и становилась на NuFace mini, потому что у них одних есть одобрение FDAУправление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. и проверенные данные о мощности (у меня в челюсти стоят коронки, не хотелось обдавать их слишком сильным током). Пользуюсь прибором пять-шесть раз в неделю на протяжении месяца — первые дни хотелось ругаться, потому что не наблюдала вообще никаких эффектов. Но спустя три недели заметила, что ушли отеки и начали появляться скулы, — и это при моей не особо способствующей хорошему внешнему виду рутине (мало сплю, пью алкоголь, ем соленое на ночь и плачу). Еще цвет лица стал ровнее, но тут сложно судить: я параллельно пользуюсь средством с витамином С, а микротоками вожу по маске с 3%-ным кофеином. На ощупь кожа стала плотнее. Из неожиданных, но приятных эффектов: быстрее заживают воспаления. Из минусов: один аппарат вряд ли сделает вас молодой красоткой, важен весь домашний уход. Носогубку и брыли он не уберет, тут нужна косметология помощнее».
«Сначала боялась, что мое лицо замкнет, но получила отсутствие отеков и легкий лифтинг-эффект на третий-четвертый день использования. Я выбрала Foreo Bear 2: он самый мощный среди конкурентов и работает так сильно, что дальше третьего уровня наши отношения не заходят.
Единственный минус — необходимость делать процедуры регулярно. Но если не лениться, то получите выравнивание тона, лимфодренаж и свежее лицо за счет улучшения кровообращения. По моим ощущениям, всего за пару минут в день можно действительно начать выглядеть гораздо лучше, не посещая косметолога».
«Я из тех, кто обожает скупать все хотя бы немного полезные штуки для лица, поэтому ухватила себе NuFace Mini на первой же скидке и пользуюсь им около года. Про эффект сказать сложно, потому что на вид лица в итоге влияет множество факторов, в том числе никак не связанных с домашним уходом. Мне микротоки немного помогают с утренней отечностью, но я использую их совместно с гелем, который сам по себе имеет лимфодренажные свойства. А еще у меня появился намек на скулы, но, возможно, это больше связано с возрастом. В любом случае я не разочарована и стараюсь не забрасывать использования. Минусов для себя не вижу, а в пользу хочется верить. Кто знает, может, без микротоков я бы выглядела жутко (шучу)».
«В декабре 2022 года я познакомилась с домашним микротоковым аппаратом Foreo Bear: выбрала его по отзывам людей, которым доверяю. У меня деформационный тип старения и главная проблема — это отеки. Микротоки в таком случае отлично подходят. Я пользуюсь аппаратом на регулярной основе и заметила снижение отечности — лицо перестало быть пастозным. Удивительно, но даже открылись верхние веки, которые всегда нависали. А еще у меня слабые сосуды, но аппарат помог и здесь: кожа стала более ровной. Минусов не заметила, рука так и тянется к прибору, хоть я и весьма ленива в плане подобных процедур».
Как выбрать домашний микротоковый массажер
На этом этапе все усложняется не только огромным выбором приборов на маркетплейсах в самых разных ценовых категориях (от 2000 до 40 000), но и обилием ютуб-обзоров от блогеров, которые противоречат друг другу.
Яркий пример — видео Екатерины Конасовой, в котором блогерка проверила силу и частоту тока трех самых популярных приборов (Foreo, NewFace, Gezatone) и сделала вывод, что заявленные производителями мощности не соответствуют реальным, а значит, могут нанести вред. В ответ на это другая известная обозревательница бьюти-гаджетов Ксения Вебер записала разгромный обзор и обвинила приглашенных Конасовой экспертов в некомпетентности. В этом ютуб-скандале упоминали много технических деталей о качестве сборки гаджетов, особенностях измерения силы тока относительно сопротивления кожи и путаницы в разных видах электростимуляции, но основная мысль такая: никто не говорит, какая сила и частота тока должны быть в приборе, а сами производители не всегда указывают это в технических характеристиках, в том числе потому что совмещают в своих аппаратах несколько видов токов.
Что за виды токов?
Существует три варианта электростимуляции.
MENS (микротоки) — импульсный ток минимальной амплитуды, который не ощущается физически и отличается самой небольшой глубиной проникновения. Сейчас используется в основном в эстетических направлениях для восстановления кожи и снятия отечности.
EMS (миостимуляция) вызывает сокращения мышц и используется для уменьшения риска их атрофии в послеоперационной реабилитации. Вы могли встречать эти токи в рекламе приборов с наклейками для накачки пресса.
TENS (нейростимуляция) воздействует на нервные окончания и применяется в первую очередь для уменьшения болевого синдрома (но не лечения!) при артрите и различных травмах.
Как понять, что мой прибор действует на нужной силе и частоте, если этого не написано в инструкции?
Можно ориентироваться на ощущения: при воздействии микротоков вы не должны чувствовать сокращений мышц, допустимы лишь вибрация и легкое покалывание.
Можно ли навредить себе домашним микротоковым гаджетом?
Косметолог Анастасия Рындина считает, что навредить себе домашними микротоковыми аппаратами сложно: «Даже если это китайские или корейские массажеры, в которых заявлены не только MENS, но и другие токи, скорее всего, это не классический EMS. Просто потому что EMS — довольно дорогая технология, ее сложно реализовать в больших партиях на приборах за 2000 рублей. Конечно, сама миостимуляция может привести к гипертонусу мышц, из‑за которого появляются заломы на лице, но это должна быть очень высокая мощность».
Линда Айвазян также считает, что домашние приборы недостаточно мощны, чтобы нанести ощутимый вред, но призывает не злоупотреблять ими: «Если у вас при массаже дергаются мышцы, это не очень хорошо: чрезмерная миостимуляция может провоцировать воспалительные процессы».
Как пользоваться домашними массажерами
Процедуру делают на очищенной коже по специальному гелю, но подойдет любое средство, создающее токопроводящую среду — вплоть до алоэ-гелей на водной основе или гелей для УЗИ. Как и в техниках фейс-массажа, здесь рекомендуется водить аппаратом по лифтинговым линиям и не затрагивать зону щитовидной железы. К инструкциям обычно прикладывается флаер с описанием порядка действий, но подойдет и любое обучающее видео с ютуба — там в том числе гайды для профессиональных методик.
От использования сывороток с активами, например витамином С, хуже точно не будет, но и вау-эффекта ждать не стоит. Многие говорят о лучшем впитывании средств в кожу благодаря микротокам, но это миф: глубина проникновения вещества зависит от размера молекулы, а высокий расход гелей во время процедуры объясняется лишь ее продолжительностью и скоростью высыхания косметики.