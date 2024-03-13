Убрать отеки и подтянуть лицо: полезны ли микротоковые массажеры

«Я из тех, кто обожает скупать все хотя бы немного полезные штуки для лица, поэтому ухватила себе NuFace Mini на первой же скидке и пользуюсь им около года. Про эффект сказать сложно, потому что на вид лица в итоге влияет множество факторов, в том числе никак не связанных с домашним уходом. Мне микротоки немного помогают с утренней отечностью, но я использую их совместно с гелем, который сам по себе имеет лимфодренажные свойства. А еще у меня появился намек на скулы, но, возможно, это больше связано с возрастом. В любом случае я не разочарована и стараюсь не забрасывать использования. Минусов для себя не вижу, а в пользу хочется верить. Кто знает, может, без микротоков я бы выглядела жутко (шучу)».