Что такое skin cycling? Благодаря этому тренду вы точно не запутаетесь в активах

Несмотря на то что в последние несколько лет бьюти-тренды от корейской десятиступенчатой системы шагнули к минимализму, осенью и зимой косметички становятся объемнее — в них приходят кислоты и ретинол. И производные витамина А, и кислоты обладают эксфолиирующим эффектом: лицо получает «полезный стресс» — микроповреждения, которые заставляют кожу производить больше собственных клеток, быстрее обновляться и выглядеть свежее.
Но правильно скомбинировать оба актива может быть трудно. Когда отшелушивания становится слишком много, кожа не успевает восстановиться — и вместо сияния и ровного тона вы получаете нарушенный защитный барьер с раздражением, сухостью и обострением таких состояний, как розацеа или акне. Перестараться с кислотами и ретинолом легко, и для этого даже необязательно пользоваться средствами с высоким содержанием этих компонентов — достаточно выходить на улицу и жить в квартире с батареями, которые и так сушат кожу.
Что делать, если не хочется жертвовать ни чистыми порами, ни видом «только что из отпуска»? Как ни удивительно, смотреть тикток. Видео с хештегом #skincycling набрали больше трех миллионов просмотров, но в этот раз завирусившийся тренд поддержало даже медицинское комьюнити. Дерматологи говорят, что годами рекомендуют «цикличный подход» людям с чувствительной кожей.
По душе skin cycling придется также новичкам в активах и просто всем, кто хочет наладить системность в бьюти-рутине. База этого метода состоит всего из четырех средств: сыворотка или тоник с кислотами, средство с ретинолом, увлажняющий и солнцезащитный кремы.
Один уходовый цикл — это четыре ночи, в две из которых вы пользуетесь активными ингредиентами, а еще две оставляете на восстановление кожи. Несложная схема, во-первых, избавляет от необходимости штудировать таблицы сочетаемости ингредиентов. Во-вторых, бережет время, поэтому заснуть, пропустив какой‑то этап, наверняка не получится. Наконец, skin cycling учит относиться к косметике осмысленно: вы используете в хорошем смысле старорежимные активы с большой доказательной базой и не превращаете собственную кожу в плацдарм для экспериментов.
Примерное расписание может выглядеть так.
Первая ночь
Сразу после очищения нанесите кислотный тоник или сыворотку и закройте их привычным увлажняющим средством. Главное — удостовериться, что ни в геле для умывания, ни в ночном креме нет дополнительных активов: skin cycling подразумевает, что косметика, поддерживающая ретинол и кислоты, максимально бережна к коже.
Вторая ночь
Сегодня, умывшись, воспользуйтесь ретинолосодержащим средством. Большинство инструкций по «цикличному уходу» предлагают после этого шага тоже нанести увлажнение, но можно действовать в обратном порядке: сначала увлажняющий крем, потом ретинол. Подобная схема пригодится, если ваша кожа или отдельные ее участки склонны к шелушениям.
Можно ли поменять местами дни с кислотами и ретинолом? Теоретически — да, если рассчитывать, в первую очередь, на отшелушивание с помощью обоих компонентов. Но когда ставка сделана на антиэйдж-эффект ретинола, логичнее придерживаться стандартной схемы: ко второй ночи кожа будет очищена от ороговевших частичек, и производная витамина А быстрее разгладит лицо.
Третья и четвертая ночи
Задача второй половины цикла — восстановление. В это время упор направлен на увлажнение и поддержку защитного барьера — ищите средства, богатые гиалуроновой кислотой, церамидами и скваланом. Или попробуйте слаггинг, другой тренд из тиктока, если вашему типу кожи он показан.
Какую косметику все это время использовать днем? Skin cycling — не ультимативный протокол, а гибкая схема. Если в первые несколько недель лучше выбирать самые базовые увлажняющие средства и SPF, то со временем этот набор можно кастомизировать — например, подключив на день активы «второй линии» вроде витамина С или ниацинамида.
Подводный камень «цикличного ухода» в том, что мгновенных результатов он не даст, сколько бы ни обещали заголовки «Идеальная кожа за четыре дня». На ощутимое избавление от несовершенств и антиэйдж-эффект уйдет минимум два месяца. Хорошие новости в том, что, даже если пользоваться кислотами и ретинолом ежедневно, эта цифра не будет меньше — окончательная причина выбрать более щадящий метод.