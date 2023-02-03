Что такое skin cycling? Благодаря этому тренду вы точно не запутаетесь в активах

Но правильно скомбинировать оба актива может быть трудно. Когда отшелушивания становится слишком много, кожа не успевает восстановиться — и вместо сияния и ровного тона вы получаете нарушенный защитный барьер с раздражением, сухостью и обострением таких состояний, как розацеа или акне. Перестараться с кислотами и ретинолом легко, и для этого даже необязательно пользоваться средствами с высоким содержанием этих компонентов — достаточно выходить на улицу и жить в квартире с батареями, которые и так сушат кожу.