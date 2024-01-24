Идеальная косметичка

Бери вазелин и бежим целоваться: 12 увлажняющих средств для губ, которые реально работают

Лиза Лихт
Сегодня в 15:36
Собрали бальзамы, масла и маски, которые защитят ваши губы от морозов и приведут их в порядок.

Бальзамы

Вазелин

Если оставить в этом списке только один продукт, то им точно станет вазелин. Это магия вне Хогвартса, которая спасает не только губы, но и остальные сухие участки тела. Простой и окклюзивныйОкклюзивы — ингредиенты, которые удерживают влагу. состав позволяет создать на коже барьер и предотвратить влагу от испарения. В результате — мягкие и нежные губы. Огромной банки на 100 мл хватит на пару лет.

Цена

375  р.

Pure Paw Paw

Если по каким‑то причинам вы не любите вазелин, то, возможно, этот бальзам понравится больше. Lucas PawPaw — универсальный боец, который борется с шелушением и сухостью губ. Папаин в составе дает приятный отшелушивающий эффект и помогает смягчить другие проблемные участки на теле, например локти или пятки.

Sinichka

Фанаты натуральной косметики, возрадуйтесь: «Синичка» может стать вашим новым фаворитом. Бальзам состоит только из питательных масел и воска, у него мягкая и ненавязчивая отдушка, а эффект увлажнения не уходит на протяжении нескольких часов. Текстура кремовая и жирная, и очень удобная упаковка. На выбор есть три аромата: ваниль, кокос и вишня.

Eat My

Идеальный стик для тех, кто любит ароматные гигиенички: у EatMy ассортимент на любой вкус. Текстура больше масляная, и не удивительно: в составе акцент именно на касторовое, миндальное и кокосовое масло, а из окклюзивов имеется воск. Легко наносится на кожу, ощутимо смягчает губы и не требует повторного нанесения в течение нескольких часов. Также есть линейка с SPF.

Цена

199 р.

La Roche-Posay Cicaplast Levres

Один из лучших аптечных бальзамов, который способен вернуть губы к жизни, даже если вы ночевали на морозе. Очень густая и плотная текстура борется с сухостью и обветренной кожей на ура. В составе 5% пантенола, масло ши и МП-липиды, которые создают защитный барьер и помогают предотвратить испарение влаги. Подходит для любого возраста.

Цена

522 р.

Frudia «Сила растений»

Мегапитательный баттер с комплексом из семи масел: бергамота, герани, подсолнечного и касторового, а также витамина Е. У него приятная маслянистая текстура, разглаживающая нервности и спасающая от обветривания за несколько применений. Остается на губах после еды и хорошо показывает себя в мороз.

Цена

1388 р.

Масла

Beauty Bomb

Приятное легкое масло, которое подойдет для знакомства с форматом. Немного жидковатое, но быстро размягчает губы и убирает шелушения. Из минусов: фруктовые синтетические отдушки и отсутствие реальных масел в составе. По текстуре напоминает шариковые блески из 1990-х. Можно использовать как топпер для дополнительного сияния губ или подарить младшей сестре.

Цена

539 р.

Clarins Lip Comfort Oil

Классика люксовых масел для губ. Легко наносится удобным аппликатором, увлажняет и глубоко питает. Масло шиповника работает как антиоксидант, а масла лесного ореха и жожоба нежно заботятся о здоровье и внешнем виде. Средство дает приятный эффект тинта — всего в линейке восемь оттенков. Единственный минус: флакончик может протекать.

Цена

2700 р.

Vivienne Sabo Sirop de Fruits

Еще один легкий и не липкий кандидат на каждый день. Из хороших ингредиентов: масло жожоба и витамин Е, которые увлажняют и смягчают губы. А вот парафин и отдушки могут подойти не всем и вызывать обратную реакцию в виде сухости. В остальном масло комфортное в носке, работает как легкий тинт и не занимает много места в сумке.

Цена

360 р.

Маски

Unpa Bubi Bubi Bubble Lip Scrub

Корейский рынок умеет удивлять интересными продуктами и текстурами. Например, пенящимся пилингом, который буквально за пять минут способен убрать сухие кусочки кожи и глубоко увлажнить даже убитые губы. За эксфолиацию отвечают мягкие PHA-кислоты и целлюлоза, а за увлажнение и питание — их фирменный ингредиент Xpertmoist.

Цена

1030 р.

Tocobo Vita Glazed Lip Mask

Если вы мечтали повторить glazed lips look Хейли Бибер, то эта ночная маска создает тот самый зеркальный блеск, а заодно восстанавливает сухие и обветренные губы. В составе облепиха, воск, лактобионовая кислота и комплекс масел. При нанесении лежит плотным и немного липким слоем. Расход минимальный, в наборе идет специальная ложечка.

Цена

1350 р.

Lottie London Sweet Lips

Текстура маски жирно-маслянистая, быстро впитывается, но не вызывает желания обновить покрытие. Хорошо питает и увлажняет, поэтому наутро губы выглядят мягкими и здоровыми — все благодаря витамину Е, маслам жожоба и ши.

Цена

939 р.

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