Бери вазелин и бежим целоваться: 12 увлажняющих средств для губ, которые реально работают

Бальзамы
Вазелин
Если оставить в этом списке только один продукт, то им точно станет вазелин. Это магия вне Хогвартса, которая спасает не только губы, но и остальные сухие участки тела. Простой и окклюзивныйОкклюзивы — ингредиенты, которые удерживают влагу. состав позволяет создать на коже барьер и предотвратить влагу от испарения. В результате — мягкие и нежные губы. Огромной банки на 100 мл хватит на пару лет.
Pure Paw Paw
Если по каким‑то причинам вы не любите вазелин, то, возможно, этот бальзам понравится больше. Lucas PawPaw — универсальный боец, который борется с шелушением и сухостью губ. Папаин в составе дает приятный отшелушивающий эффект и помогает смягчить другие проблемные участки на теле, например локти или пятки.
Sinichka
Фанаты натуральной косметики, возрадуйтесь: «Синичка» может стать вашим новым фаворитом. Бальзам состоит только из питательных масел и воска, у него мягкая и ненавязчивая отдушка, а эффект увлажнения не уходит на протяжении нескольких часов. Текстура кремовая и жирная, и очень удобная упаковка. На выбор есть три аромата: ваниль, кокос и вишня.
Eat My
Идеальный стик для тех, кто любит ароматные гигиенички: у EatMy ассортимент на любой вкус. Текстура больше масляная, и не удивительно: в составе акцент именно на касторовое, миндальное и кокосовое масло, а из окклюзивов имеется воск. Легко наносится на кожу, ощутимо смягчает губы и не требует повторного нанесения в течение нескольких часов. Также есть линейка с SPF.
La Roche-Posay Cicaplast Levres
Один из лучших аптечных бальзамов, который способен вернуть губы к жизни, даже если вы ночевали на морозе. Очень густая и плотная текстура борется с сухостью и обветренной кожей на ура. В составе 5% пантенола, масло ши и МП-липиды, которые создают защитный барьер и помогают предотвратить испарение влаги. Подходит для любого возраста.
Frudia «Сила растений»
Мегапитательный баттер с комплексом из семи масел: бергамота, герани, подсолнечного и касторового, а также витамина Е. У него приятная маслянистая текстура, разглаживающая нервности и спасающая от обветривания за несколько применений. Остается на губах после еды и хорошо показывает себя в мороз.
Масла
Beauty Bomb
Приятное легкое масло, которое подойдет для знакомства с форматом. Немного жидковатое, но быстро размягчает губы и убирает шелушения. Из минусов: фруктовые синтетические отдушки и отсутствие реальных масел в составе. По текстуре напоминает шариковые блески из 1990-х. Можно использовать как топпер для дополнительного сияния губ или подарить младшей сестре.
Clarins Lip Comfort Oil
Классика люксовых масел для губ. Легко наносится удобным аппликатором, увлажняет и глубоко питает. Масло шиповника работает как антиоксидант, а масла лесного ореха и жожоба нежно заботятся о здоровье и внешнем виде. Средство дает приятный эффект тинта — всего в линейке восемь оттенков. Единственный минус: флакончик может протекать.
Vivienne Sabo Sirop de Fruits
Еще один легкий и не липкий кандидат на каждый день. Из хороших ингредиентов: масло жожоба и витамин Е, которые увлажняют и смягчают губы. А вот парафин и отдушки могут подойти не всем и вызывать обратную реакцию в виде сухости. В остальном масло комфортное в носке, работает как легкий тинт и не занимает много места в сумке.
Маски
Unpa Bubi Bubi Bubble Lip Scrub
Корейский рынок умеет удивлять интересными продуктами и текстурами. Например, пенящимся пилингом, который буквально за пять минут способен убрать сухие кусочки кожи и глубоко увлажнить даже убитые губы. За эксфолиацию отвечают мягкие PHA-кислоты и целлюлоза, а за увлажнение и питание — их фирменный ингредиент Xpertmoist.
Tocobo Vita Glazed Lip Mask
Если вы мечтали повторить glazed lips look Хейли Бибер, то эта ночная маска создает тот самый зеркальный блеск, а заодно восстанавливает сухие и обветренные губы. В составе облепиха, воск, лактобионовая кислота и комплекс масел. При нанесении лежит плотным и немного липким слоем. Расход минимальный, в наборе идет специальная ложечка.
Lottie London Sweet Lips
Текстура маски жирно-маслянистая, быстро впитывается, но не вызывает желания обновить покрытие. Хорошо питает и увлажняет, поэтому наутро губы выглядят мягкими и здоровыми — все благодаря витамину Е, маслам жожоба и ши.