Бери вазелин и бежим целоваться: 12 увлажняющих средств для губ, которые реально работают

Еще один легкий и не липкий кандидат на каждый день. Из хороших ингредиентов: масло жожоба и витамин Е, которые увлажняют и смягчают губы. А вот парафин и отдушки могут подойти не всем и вызывать обратную реакцию в виде сухости. В остальном масло комфортное в носке, работает как легкий тинт и не занимает много места в сумке.