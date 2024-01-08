Сандал, мох и церковь: 16 средств для тела с яркими ароматами

Лосьон для тела The Act
Завирусившийся в твиттере лосьон, который дарит уникальную возможность «пахнуть храмом». На самом деле ладан и пало-санто — лишь верхние ноты, а затем они сменятся ароматом рождественского печенья. В составе миндальное масло, пантенол, аллантоин и витамин Е. Текстура жидкая, но хорошо впитывается и не оставляет ощущения липкости.
Масло для лица и тела Integra Salus «Ваниль»
Integra Salus — бренд итальянской космецевтики на растительном сырье. Все растения для своих продуктов компания собирает в собственном ботаническом саду и обрабатывает в лаборатории по соседству. Масло «Ваниль» — это один из их звездных продуктов. Концентрированную формулу можно использовать для лица и тела, чтобы зарядить кожу антиоксидантами, улучшить ее текстуру и стимулировать коллаген и эластин. Подойдет и для ароматерапии: обещают снятие стресса и успокоение разума.
Чай для ванны Predubezhdai
Мы уже видели соль для ванны, бомбочки, желе. Теперь встречайте — чай. Саше с пряными травами и эфирными маслами должно сработать как машина времени: погружаетесь в ванну и оказываетесь в морозном зимнем утре двадцатилетней давности. Вы скатываетесь с горки на санках, радостно оглядываетесь в поисках родного лица наверху, чтобы помахать рукой, а затем бежите с раскрасневшимися щеками пить чай и заедать его бубликом с маком.
Крем для тела Botavikos
Древесно-мховый крем для тела с разогревающим эффектом идеально впишется в зимнюю рутину, когда хочется согреться и позаботиться о коже. В составе крапива, красный перец и микс растительных масел. Botavikos начинали свой путь с продуктов для ароматерапии, поэтому знают толк в приятных отдушках.
Смесь аромамасел Comfort Zone
Лот, который воплощает в себе дух роскоши и богатства. В составе смесь из шести аромамасел, которые помогают настроиться на спокойные вайбы и разгрузить голову. Формула клинически протестирована и показывает свою эффективность. Масло можно использовать как парфюм в течение дня, а красивая стеклянная баночка станет стильным украшением вашей ванной полки.
Мыло в виде лапки Pattisoncha
Внимание, самое очаровательное мыло года! Эта милая лапка растопит ваше уставшее сердечко и вселит надежду на будущее (возможно). Пахнет табаком, мускусом и сандалом, также есть в прозрачном и синем цвете. 15% процентов с продажи всех лапок пойдут на нужды приюта «РосДог», так что порадуете и себя, и песиков.
Скраб для тела Ok Beauty
Ok Beauty легко списать со счетов, как очередной инстаграмный* бренд, но некоторые продукты действительно заслуживают внимания. Их линейка скрабов — одна из самых приятных на рынке. Скрабирующие частички в составе не режут кожу, масла глубоко ее питают и не забивают поры, а отдушка создает эффект ароматерапии. На выбор дают три аромата: маття, вишня или масло ши.
Мыло для рук Milana
Неочевидное сокровище с маркетплейсов, которое пахнет в стиле аромакомпозиций Zelensky and Rozen, при этом стоит 300 рублей. Не сушит руки, содержит ухаживающие ингредиенты. Как говорится: «Nobody’s gonna know».
Гель для душа Darling*
Освежающий гель для душа с запахом летней вылазки на сапах. В составе пять видов гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения и морской комплекс для укрепления кожного барьера. Наш выбор, когда хочется взбодриться и не прогибаться под тяготами унылой зимы.
Масло для тела Aromatica
Корейский бренд был создан ароматерапевтом Джерри Кимом, который знает толк в расслаблении. Состав средства абсолютно натуральный: на эфирных маслах и не содержит искусственных отдушек. Масло быстро впитывается, не оставляет после себя пленку и качественно питает кожу. На выходе из душа будете сиять.
Крем для тела Giardino Magico
Несмотря на уход некоторых брендов, новые заграничные имена тоже появляются. Из таких «новинок» выделяется Giardino Magico — итальянский бренд с акцентом на цветочные парфюмерные композиции. У всех продуктов приятные текстуры и ненавязчивые отдушки, но нам особенно запомнился аромат жасмина с черной смородиной. Крем также радует ухаживающими ингредиентами: рапсовое и виноградное масло, витамины А и Е.
Парфюмированный спрей для тела Clarins
Море, залитое солнцем, — для многих мечта, к которой не всегда есть возможность приблизиться. Но если закрыть глаза и побрызгаться этим спреем, то ароматически ощущения примерно как на Лазурном берегу. Ухаживающие свойства тоже обещают, но больше для вайбов.
Гель для душа Grown Alchemist
Австралийский бренд Grown Alchemist создает формулы, которые призваны в первую очередь позаботиться о вашей коже. Например, звездные ингредиенты их геля для душа — кокосовое масло, алоэ и антиоксиданты. Они помогут увлажнить и напитать обезвоженную кожу, а также защитить ее от окислительного стресса. А парфюмерная композиция из черного перца и герани сделает процесс приема душа втройне приятным.
Бальзам-фондан для тела La Sultane de Saba
La Sultane de Saba либо обожают, либо ненавидят, а если что‑то вызывает яркие эмоции, то на это стоит обратить внимание. Бальзам-фондан довольно плотный, но имеет тающую текстуру, которая легко впитывается и глубоко питает кожу, не оставляя пленки. Все благодаря солидному составу: масло ши, аргановое и масло сладкого миндаля. Розовая отдушка, которая будет виться за вами шлейфом, может быть на любителя, но точно понравится фанатам восточных ароматов.
Скраб для тела Hempz
Не можете устоять перед яблочным пирогом? С этим скрабом вы можете стать им сами, хотя бы с точки зрения аромата. Эта пряно-яблочная отдушка навевает приятные воспоминания о поездках к бабушке на дачу: ворованные с кухни фрукты, теплый поношенный свитер и совместный просмотр телевизора, когда мир казался простым и понятным. Частички внутри скраба, в отличие от реальности, вас не порежут и позаботятся о мягкости и напитанности вашей кожи.
Стимеры Flame
Если вы не знаете, как разнообразить принятие душа, то Flame придумал интересный вариант. Стимер — это таблетка, которая при нагревании смешивается с паром и окружает вас приятным ароматом. Для использования понадобится только блюдце и горячая вода. Лучше всего стимер работает в небольших пространствах: кабине душа или маленькой ванной. Ароматов в линейке много, поэтому вы точно найдете тот самый.
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