Сандал, мох и церковь: 16 средств для тела с яркими ароматами

Мы уже видели соль для ванны, бомбочки, желе. Теперь встречайте — чай. Саше с пряными травами и эфирными маслами должно сработать как машина времени: погружаетесь в ванну и оказываетесь в морозном зимнем утре двадцатилетней давности. Вы скатываетесь с горки на санках, радостно оглядываетесь в поисках родного лица наверху, чтобы помахать рукой, а затем бежите с раскрасневшимися щеками пить чай и заедать его бубликом с маком.