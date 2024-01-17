Красные флаги косметологов и опасные процедуры: как выбрать бьюти-клинику и не пожалеть

Первое и самое главное, что нужно знать о бьюти-процедурах: они делятся на поверхностные и глубокие . К первым относятся массаж, неинвазивная чистка и карбокситерапияНасыщение клеток кожи углекислым газом. Считается, что процедура помогает бороться с возрастными изменениями, повышает упругость кожи, устраняет морщины и пигментацию, борется с акне., пилинг, различные маски — все, что не требует уколов. Такие процедуры могут проводить косметологи-эстетистыСпециалисты без медицинского образования, прошедшие курсы косметологии. в бьюти-пространствах и салонах, которые работают без медицинской лицензии. Глубокие или инвазивные процедуры (ботокс, филлеры, биоревитализация, мезотерапия, плазмолифтинг) может делать только врач-косметолог с полным медицинским образованием и только в клинике, имеющей лицензию. Требования для введения инъекций гораздо строже — начиная с особого устройства кабинета и обработки инструментов, заканчивая качеством препаратов и объемом знаний, который необходим специалисту. В общем, правило номер один — все процедуры с введением чего‑то под кожу делаем только в клинике .