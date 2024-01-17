Красные флаги косметологов и опасные процедуры: как выбрать бьюти-клинику и не пожалеть

Клиники или салоны красоты: почему важно знать разницу
Первое и самое главное, что нужно знать о бьюти-процедурах: они делятся на поверхностные и глубокие. К первым относятся массаж, неинвазивная чистка и карбокситерапияНасыщение клеток кожи углекислым газом. Считается, что процедура помогает бороться с возрастными изменениями, повышает упругость кожи, устраняет морщины и пигментацию, борется с акне., пилинг, различные маски — все, что не требует уколов. Такие процедуры могут проводить косметологи-эстетистыСпециалисты без медицинского образования, прошедшие курсы косметологии. в бьюти-пространствах и салонах, которые работают без медицинской лицензии. Глубокие или инвазивные процедуры (ботокс, филлеры, биоревитализация, мезотерапия, плазмолифтинг) может делать только врач-косметолог с полным медицинским образованием и только в клинике, имеющей лицензию. Требования для введения инъекций гораздо строже — начиная с особого устройства кабинета и обработки инструментов, заканчивая качеством препаратов и объемом знаний, который необходим специалисту. В общем, правило номер один — все процедуры с введением чего‑то под кожу делаем только в клинике.
К тому же риски от инвазивных процедур в разы выше: например, неправильное введение ботокса (ботулотоксина типа А) в зоне вокруг глаз может привести к потере зрения, неудачное увеличение губ — к нагноению и некрозу тканей, некорректно подобранная мощность при лазерной шлифовке — к глубоким ожогам и шрамам. В клиниках перед такими процедурами подписывается договор на оказание услуг, в котором указаны зоны ответственности врача и пациента — этот документ в случае нежелательных последствий позволит обратиться в суд и с большей вероятностью получить компенсацию. Салоны без лицензии работают в серой зоне: здесь перед процедурами в лучшем случае заключают информированное согласие, которое по сути снимает с косметолога ответственность, так что доказать вину специалиста будет сложнее. Законодательство гораздо жестче контролирует клиники с лицензией, поэтому там риск столкнуться с неприятными последствиями ниже.
Например, все клиники обязаны покупать исключительно сертифицированное оборудование, в том числе аппараты для безоперационной подтяжки лица. Косметолог Линда Айвазян рассказала «Афише Daily» о случае, когда к ней на прием пришла пациентка с осложнениями после альтера-терапии: «Я знаю, как пациент выглядит после „Альтеры“, и у девушки была четкая пигментация, уходящая вглубь дермы. Тогда я посоветовала ей написать в салон и рассказать, что ей нанесли вред процедурой. Спустя некоторое время после ее обращения аппарат чудесным образом оттуда исчез. Судя по низкой стоимости процедуры, могу предположить, что они использовали китайский аналог, который еще не прошел проверку и сертификацию — а отсюда непрогнозируемые последствия для пациентов».
Как проверить квалификацию косметолога или клиники?
Все клиники с медицинской лицензией обязаны размещать документы о сертификации на своем сайте. Проверить эту лицензию можно в реестре Росздравнадзора. Если вы сомневаетесь в квалификации врача, вы имеете право попросить показать диплом. Если специалист откажется, это повод насторожиться.
Дерматовенеролог, косметолог и трихолог медицинского центра Medical On Group
«Пациент имеет право запросить у клиники список манипуляций, которые ей законодательно разрешено осуществлять. Для каждого вида процедур требуется своя лицензия — отдельно на дерматологию, косметологию, трихологию и так далее. Я знаю специалистов, которые работают в серую, без лицензии, но они делают это на свой страх и риск. Потому что если придет проверка, она обязательно обнаружит нарушения, и человек какое‑то время вообще не сможет работать».
Также важно проверять лицензии препаратов, которые вам вводят. По закону для всех филлеров, мезо-нитей, ботокса и прочих уколов красоты требуется регистрационное удостоверение — проверить его можно на сайте Росздравнадзора в разделе «медизделия» или в Государственном реестре лекарственных средств Минздрава России в разделе «фармпрепараты».
Дерматовенеролог и косметолог клиники «Чайка»
«Есть хитрость, о которой многие пациенты не знают. Когда вы приходите к косметологу на какую‑то серьезную инвазивную процедуру, вам должны выдать письменное согласие о ее проведении: в этом документе прописано, какие ограничения и осложнения могут быть от конкретного средства. Когда врач вскрывает упаковку, он отклеивает от нее стикер, на котором написаны номер, серия и название препарата. Этот стикер нужно вклеить в документ и отдать пациенту — по нему вы можете проверить лицензию продукта. Если этого не сделали, стоит насторожиться: так некоторые врачи утаивают, что делают некачественные инъекции.
Это нужно еще и в ситуации смены специалиста: ко мне приходят пациенты от другого врача, я спрашиваю, что им кололи, а они не могут ответить. И мне страшно трогать такого пациента, потому что сейчас распространены небиодеградируемые гели. Они не растворяются в после укола, и если сделать еще один — может случиться инфицирование тканей, или средство может мигрировать дальше.
Какие красные флаги могут быть в устройстве кабинета косметолога?
Дерматовенеролог Софья Красавина подчеркивает, что для каждого вида косметологической деятельности есть стандарты, которые диктуют устройство кабинетов. Они должны соответствовать нормам СанПина: в клиниках с медицинской лицензией за этим следит Роздравнадзор, а в зарегистрированных салонах красоты и бьюти-пространствах — Роспотребнадзор.
Вот несколько требований, несоблюдение которых вы сможете заметить сами:
- В клинике или салоне не должно быть слишком тесно: по нормам минимальная площадь косметологического кабинета — 12 кв. м., а на каждое кресло должно отводиться не менее 6 кв. м. Если со своего места вы рукой можете достать до соседнего сидения, в салоне непорядок.
- Для любых инвазивных процедур (уколы ботокса, лифтинг, мезотерапия) необходим отдельный кабинет — вам не должны ничего колоть под кожу в общем пространстве салона.
- Посмотрите на освещение: внутри должен быть основной (верхний) источник света и индивидуальная лампа (последними часто пренебрегают).
- Помещение должно хорошо вентилироваться и просушиваться — резкие запахи от моющих или косметологических средств недопустимы.
- Кушетки и кресла тоже продаются со специальной лицензией — по правилам они должны быть сделаны из моющихся материалов, а поверх них всегда следует стелить одноразовую простыню.
Какие вопросы грамотный специалист должен задать перед процедурой?
Дерматовенеролог и косметолог клиники «Чайка»
«Косметолог должен спросить, какие хронические заболевания есть у пациента, узнать об аллергических реакциях и непереносимости препаратов, а также уточнить, какой косметикой ежедневно пользуется человек, потому что некоторые компоненты средств могут быть несовместимы с теми, что используют во время процедуры.
Второй важный пункт — рассказать, как ухаживать за кожей после визита, чтобы не усугубить ее состояние. Например, после пилинга какое‑то время нельзя использовать в уходе кислоты и обязательно нужно наносить SPF».
Дерматовенеролог, косметолог и трихолог медицинского центра Medical On Group
Мы уточняем, какие у человека жалобы, как давно начались нежелательные процессы, проводились ли какие‑то обследования ранее. Анамнез бывает узким и расширенным. И если мы говорим о серьезных проблемах вроде акне или избыточного роста волос, врачу нужно больше данных: каковы заключения эндокринолога и гинеколога, какие анализы сдавали, есть ли гормональные нарушения? Потому что я могу сделать человеку процедуру, а она не поможет, если корень проблемы в гормональном сбое.
Еще вас обязательно должны предупреждать о побочных эффектах и противопоказаниях. Например, на фоне антибиотиков или антикоагулянтов есть риск получить серьезные ожоги кожи от лазерной эпиляции, после которых остается пигментация. Даже незначительные нарушения в работе организма в сочетании с косметологическими процедурами могут привести к серьезным последствиям, а об этом мало кто знает».
Чего не должен говорить грамотный косметолог: стоп-фразы
- «Исправим все проблемы за одну процедуру»
Косметология строится на циклах, то есть регулярном воздействии средств или аппаратов на кожу. Вы действительно можете заметить положительный эффект после первого посещения врача, но для решения проблемы обычно требуется от пяти процедур. Помните, что на регенерацию коже требуется время.
- «Уберите сладкое или молочное, и все пройдет»
При непереносимости лактозы некоторые продукты действительно могут вызывать высыпания, но далеко не всегда рацион влияет на акне. Если врач сразу же называет причиной проблем с кожей питание, не разобравшись с анамнезом и гормональным фоном, это некорректно.
- «Наладится половая жизнь — пройдут прыщи»
Нет доказательств того, что отсутствие секса настолько влияет на гормональный фон, что становится причиной появления акне.
Как понять, что вас подталкивают к проведению ненужных процедур?
Дерматовенеролог и косметолог клиники «Чайка»
«Плохо, если доктор ничего не спрашивает у пациента и сразу говорит „Вот здесь вам нити, здесь лифтинги, а здесь нужно губы добавить“. Косметолог должен отталкиваться от жалоб пациента и решать его конкретную проблему, поэтому первый вопрос врача всегда должен быть „Что вас беспокоит?“.
Это касается и обратной ситуации, когда люди в тревоге жалуются на состояние кожи и хотят сделать много лишних процедур. Часто девушки делают губы, через полгода приходят и просят вколоть еще. И грамотный специалист обязательно откажет, потому что знает, что препарат рассасывается не менее чем за год, и делать повторную инъекцию раньше опасно».
Какие процедуры можно считать бесполезными и опасными?
Большинство врачей-косметологов сходятся во мнении, что после 30-35 лет неинвазивные поверхностные процедуры теряют эффективность: структура кожи со временем меняется, и средствам сложнее проникать внутрь слоев эпидермиса. А возрастные особенности появляются еще и на уровне мышц. Какие еще процедуры вам вряд ли помогут:
- Массаж лица
Косметолог Софья Красавина подчеркивает, что любой массаж лица дает лишь временный эффект. Для длительного лифтинга, особенно возрастного, он не подойдет: «Во-первых, нужно быть внимательными к противопоказаниям: пациентам с проблемной кожей и склонностью к акне массаж только навредит. Во-вторых, это вопрос вложений: курсовой массаж даст эффект подтянутости, но это состояние кожи нужно будет регулярно поддерживать. А при неправильном выполнении можно неудачно растянуть кожу».
- Буккальный массаж
От обычного массажа лица он отличается силой воздействия и методикой — во время этой процедуры ткани разминаются изнутри, со стороны слизистой. Такие манипуляции при неправильном выполнении могут навредить связкам. Буккальный массаж способен улучшить лифтинг-эффект у пациентов с плотной пастозной кожей, но у людей с тонкой кожей и неустойчивыми связками он с высокой вероятностью приведет к травмам.
- Вакуумная чистка
Во время этой процедуры поры расширяют, и нередко после этого они не сокращаются до прежнего размера, а состояние кожи только усугубляется. В целом чистки рекомендуется делать только людям с изначально широкими порами, жирной кожей и склонностью к акне, всем остальным они противопоказаны.
- Безинъекционная карбокситерапия и мезотерапия
Эти процедуры сейчас очень популярны. Но врачи-косметологи утверждают, что поверхностная карбокситерапия (воздействие на кожу углекислым газом) и мезотерапия (нанесение гиалуроновой кислоты) дают лишь временный эффект, который наиболее заметен в молодом возрасте до 30 лет. Для долгосрочного улучшения вида кожи и подтяжки овала лица они не подойдут. В общем, эти процедуры не навредят, но и их результаты не останутся с вами надолго.
Дерматовенеролог и косметолог клиники «Чайка»
«На целесообразность процедур влияет еще и состояние здоровья. Пациентам с аутоиммунными процессами и заболеваниями щитовидной железы не рекомендуется делать филлеры — в том числе потому что у них иначе работает обмен веществ, и иногда, например, филлеры рассасываются за два-три месяца. А у людей с низкими показателями цинка не будет долго стоять ботулотоксин, или он может вообще не дать никакого эффекта.
Меня очень настораживает ситуация, когда врач нахваливает себя и рассказывает, что у него есть авторские методики, свои индивидуальные коктейли, универсальные липолитики, которые она колет и в лицо, и в тело. Это жуткая ошибка! Те же самые липолитики бывают разной силы воздействия: одни (послабее) для лица, другие для тела. И если неправильно их миксовать, у пациента может быть некроз тканей.
Дело в том, что все врачи-косметологи действуют в рамках сертифицированных методик — стандартов процедур, которые прошли огромное количество испытаний. И мы уже знаем, как конкретные сочетания препаратов будут действовать и какие у них могут быть последствия. А все авторское еще не проверено, нет никаких гарантий, что вам не нанесут вред».
Дерматовенеролог, косметолог и трихолог медицинского центра Medical On Group
«Сейчас очень популярен „Коктейль Монако“. Туда входит ботокс, который обязательно должен быть сертифицирован, и биоревитализант — чистая гиалуронка без пептидов. Я часто вижу осложнения после этой процедуры, потому что некоторые специалисты ошибочно вмешивают в этот коктейль пептиды и у пациентов начинается сильная аллергическая реакция. Так что это опасная история. В этом случае лучше разделить процедуры и сначала провести биоревитализацию, а уже потом сделать ботулинотерапию — так мы сначала увлажняем кожу, а потом расслабляем мышцы и корректируем морщины.
Если авторскую методику придумал профессор косметологии, защитил по ней докторскую, провел исследования о совместимости препаратов, только тогда ее можно использовать в работе. Но у нас, к сожалению, так не делают».
Можно ли оценить качество процедуры по ее цене?
Дерматовенеролог и косметолог клиники «Чайка»
«Стоимость процедуры можно считать объективным маркером качества, если мы говорим о хороших известных препаратах. Если раньше я видела, что кто‑то делает губы за 6 тысяч, меня охватывал ужас: хороший сертифицированный препарат только в закупке стоит 6-7 тысяч, и цена процедуры получается от 12 тысяч и выше.
Но сейчас на рынке появляются бюджетные корейские средства — ботокс для губ можно найти в закупке и за 2-3 тысячи. Но они не всегда прошли все необходимые проверки. У меня есть знакомая, которая колет такие несертифицированные препараты и не жалуется на последствия, но это очень рискованно. В конце концов, тот же ботокс может неприятно напомнить о себе и через год».
Что делать, если возникли осложнения после процедуры?
Обязательно сообщите об этом своему косметологу и напишите в клинику. Часто организации идут навстречу и предлагают либо компенсировать стоимость процедуры, либо помочь восстановить кожу за счет компании. Лучше сразу сфотографировать повреждения на лице и прислать их вместе с подробным описанием жалоб: во-первых, так вам с большей вероятностью смогут подсказать корректные средства для первой помощи, во-вторых, у вас будет доказательство обращения в клинику на случай, если придется идти в суд. Еще один лайфхак — прикрепить к жалобе заключение независимого дерматолога из другой клиники: так специалисту будет проще подобрать восстанавливающие процедуры.
Дерматовенеролог и косметолог клиники «Чайка»
«Если мы говорим про нежелательные явления после процедуры у косметолога-эстета, допустим, обильные высыпания после чистки, то первое, что должен сделать специалист — направить к врачу-дерматологу. Потому что именно дерматологи должны помогать при острых процессах.
Если же подобная ситуация произошла с врачом-косметологом, он в состоянии самостоятельно вылечить осложнения. Грамотный врач сможет удаленно посоветовать, как оказать коже первую помощь, он также обязательно должен узнать про домашний уход пациента, чтобы скорректировать его по ситуации.
Очень часто такие осложнения бывают после массажа лица, для которого используют масло, особенно у пациентов с жирной кожей или акне. При массаже косметолог обязан предупредить о возможных высыпаниях, а еще лучше отказать в проведении процедуры и сразу отправить пациента к дерматологу на лечение. А еще бывает, что люди с тонкой чувствительной кожей хотят сделать глубокий пилинг, косметологи не отказывают, в итоге получается ожог лица. И здесь тоже ситуацию исправит только дерматолог, потому что нужно полностью восстанавливать эпидермис».
Красные флаги косметологов: чек-лист
Суммируем: вот небольшой проверочный список, по которому можно определить недобросовестного специалиста или клинику.
- Спросите вашего косметолога об образовании или попросите показать диплом — в этом нет ничего стыдного, хороший специалист всегда готов ответить на такой вопрос.
- Если вы собираетесь делать инвазивную процедуру, проверьте медицинскую лицензию клиники — она должна быть на сайте организации и в самом заведении.
- Оцените вид кабинета: это должно быть светлое чистое пространство с одноразовыми простынями на кушетках или креслах и отдельной лампой возле каждого места. Внутри не должно быть резких неприятных запахов, а входная зона должна быть четко отделена от рабочего пространства.
- Обратите внимание на стерилизацию инструментов: они должны быть упакованы в запечатанные крафтовые пакеты с цветовым индикатором, который подтверждает, что инструмент обработан в сухожаре.
- Посмотрите на внешний вид врача: чистый и выглаженный ли у него халат, как часто он меняет перчатки (следует надевать новую пару после каждого соприкосновения с внешними предметами — например, когда вам нанесли маску и отошли от кресла за другими средствами).
- Не стесняйтесь спрашивать о сертификации аппаратов и препаратов, с которыми проводят процедуры: вам обязаны показать документы по запросу.
- Опасайтесь косметологов, которые делают авторские коктейли — корректно смешать все препараты и учесть их совместимость крайне сложно, ни один хороший врач не рискнет делать такие инъекции.