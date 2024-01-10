Убрать следы прыщей навсегда: что такое постакне и как от него избавиться

Другой миф, связанный с уходом, — будто при акне не нужен SPF. Солнце действительно может подсушивать высыпания, что в краткосрочной перспективе приводит к желаемому эффекту. Но вряд ли кто‑то попутно загадывает получить гиперпигментацию и нарушенный защитный барьер кожи (который в здоровом варианте помогает воспалениям протекать легче). Чтобы санскрины не забивали поры, их нужно качественно смывать (вне зависимости от того, есть ли у вас воспаления) — так же, как если бы нужно было очистить кожу от тонального средства.