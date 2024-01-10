Убрать следы прыщей навсегда: что такое постакне и как от него избавиться

Что такое постакне
Термин «постакне» распространяется на все изменения тона и рельефа кожи, которые могут возникнуть из‑за воспалений. На практике люди, страдающие акне, имеют дело с атрофическими рубцами — небольшими углублениями на лице и теле. Реже встречаются гипертрофические, или объемные, рубцы и гиперпигментация. Еще одна возможная реакция кожи — поствоспалительная эритема, стойкое покраснение кожи на месте бывших высыпаний. Но обо всем по порядку.
Изменения рельефа
У всех этих проявлений разная механика возникновения: атрофические рубцы появляются после того, как прыщик «выбаливает». На пораженном участке кожи начинает недоставать строительных белков коллагена и эластина, из‑за чего он и проваливается относительно общего рельефа.
Гипертрофические рубцы, напротив, возникают, если в ответ на микротравму — какой и является высыпание — кожа начинает слишком активно сама себя заживлять. Наращенных тканей становится слишком много, поэтому они становятся выпуклыми. Врач-дерматолог и косметолог Игорь Патрин подчеркивает, что появление и степень рубцов во многом обусловлены генетически: «Если любые травмы оставляют после себя ощутимые изменения рельефа, то и рубцы постакне вы, увы, заметите».
Изменения тона
Гиперпигментация на фоне заживления акне образуется, потому что воспаления заставляют меланоциты — клетки кожи, содержащие пигмент, — активнее его выбрасывать. Этому сильнее подвержены люди с более темным оттенком кожи, но и на светлой они тоже появляются. Чтобы этого избежать, вне зависимости от сезона стоит использовать средства с SPF. Особенно если в вашем регионе УФ-индекс выше 2 — проверить значение можно вбив в интернете «УФ-индекс + ваш город, где живете».
Самым легким постакне считают эритему, которая появляется из‑за уплотнения кровеносных сосудов в месте воспаления: «Она связана с естественным процессом заживления», — говорит Игорь Патрин.
А постакне можно избежать?
Не совсем. Образование рубцов зависит от глубины воспаления: чем оно глубже, тем выше риск заработать шрам. Хорошие новости в том, что большинство других факторов можно контролировать — в первую очередь с помощью правильного ухода во время обострения акне и после него.
Игорь Патрин называет две главные ошибки в рутине — прижигание и выдавливание воспалений. В первом случае вы, скорее всего, заработаете темное пятно, во втором — рубец. Давить прыщи в домашних условиях негигиенично и технически неверно: вы можете как просто повредить не задетые воспалением ткани, так и занести внутрь дополнительную инфекцию, и воспаление пойдет по второму кругу.
Другой миф, связанный с уходом, — будто при акне не нужен SPF. Солнце действительно может подсушивать высыпания, что в краткосрочной перспективе приводит к желаемому эффекту. Но вряд ли кто‑то попутно загадывает получить гиперпигментацию и нарушенный защитный барьер кожи (который в здоровом варианте помогает воспалениям протекать легче). Чтобы санскрины не забивали поры, их нужно качественно смывать (вне зависимости от того, есть ли у вас воспаления) — так же, как если бы нужно было очистить кожу от тонального средства.
Как правильно ухаживать за кожей дома?
Если вы пролечили воспаления с дерматологом, с постакне можно ничего не делать: красноватые пятна проходят примерно за полгода (в отличие от гиперпигментации, которая в отсутствие должного ухода усиливается). Рубцы не исчезают насовсем, но более-менее сглаживаются за пару лет. Однако можно добиться ровного рельефа и тона быстрее. Американская ассоциация дерматологов в первую очередь предлагает задуматься, готовы ли вы к особому уходу психологически и финансово — или настолько устали от акне, что хотите простой поддерживающей рутины.
Арсенал для борьбы с самими высыпаниями обычно пригождается и для работы с последствиями. В первую очередь стоит обратить внимание на компоненты, которые заставляют кожу быстрее обновляться: такими будут ретинол, кислоты (главным образом салициловая, гликолевая и азелаиновая) и, например, витамин С. «Однако любые активы стоит наносить после заживления ранки, чтобы не сжечь кожу», — добавляет Игорь Патрин.
Выбор активных ингредиентов во многом зависит от состояния кожи в текущий момент. Чем более она обезвоженная — а таковой она может быть безотносительно типа, — тем мягче стоит подбирать уход, например, вместо сыворотки с кислотами использовать гель для умывания. А в кремах и масках обратить внимание на увлажняющие компоненты, будь то гиалуроновая кислота или натуральный увлажняющий фактор — комплекс веществ, которые от природы содержатся в роговом слое кожи и позволяют удерживать в нем влагу. Любимчики многих косметологов — прополис и ниацинамид: оба обладают противовоспалительным эффектом, но в то же время помогают коже удерживать влагу.
Главное правило вне зависимости от выбора конкретных активов — не перестараться. Игорь Патрин советует не использовать дома пилинги с уровнем pH ниже 3,5 и воздерживаться от любых народных рецептов отшелушивания. Если косметика вызывает раздражение или ей просто неприятно пользоваться, от нее лучше отказаться и начать с более щадящих концентраций.
Также не стоит забывать о правилах сочетаемости активов. Кислоты и ретинол лучше разнести: использовать что‑то одно утром, а второе на ночь — если вообще не в разные дни. Именно так выглядит skin cycling — метод ухода, страхующий от раздражений в ответ на эксфолианты.
А может, просто на процедуры?
Игорь Патрин замечает, что процедуры действительно ускоряют восстановление: курса из 2–4 лазерных шлифовок или RF-лифтинга достаточно, чтобы сгладить кожу. Эффективны и инъекции: в лицо вводят растворы гиалуроновой кислоты, коллагена и других компонентов, которые увеличивают объем в запавшей области. Рубцы, которые плохо поддаются другим видам коррекции, могут иссечь — этот метод называется эксцизией и используется редко.
Но поход к косметологу не отменяет домашнего ухода. Во-первых, у большинства процедур есть период восстановления, когда кожу нужно активнее увлажнять и восстанавливать с помощью косметики, чтобы получить желаемый эффект, а не раздражение. Во-вторых, залог здоровой кожи — регулярность и постоянство, которых мы как раз достигаем дома.