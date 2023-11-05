Что такое безоперационная подтяжка лица? Мы протестировали SMAS-лифтинг на себе

Первое назначение процедуры — активизировать выработку коллагена; приятным бонусом станет лимфодренаж (устранение отеков) и липолитическое действие (высокая температура сжигает жировые клетки — адипоциты). В ответ на травму мышца сокращается, а синтез коллагена увеличивается. С пользовательской точки зрения процедура выглядит так: ты ложишься на кушетку, тебя умывают и как следует обмазывают гелем — примерно как во время УЗИ. После этого косметолог начинает водить по лицу насадкой: в моем случае основной фокус был на области подбородка и под ней, той самой, где возникают жировые отложения и птоз, но щеки, скулы и область вокруг глаз тоже не были оставлены без внимания. Манипула щелкает, отсчитывая количество линий. В отличие от игольчатого RF-лифтинга — единственной схожей по силе эффекта процедуры — здесь не происходит никаких инвазий: кожа и дерма просто нагреваются. Субъективно это ощущается как тепло, местами сильное. Хороший косметолог будет контролировать ваше состояние во время процедуры; я предупреждала о низком болевом пороге, и доктор рассчитывала силу воздействия исходя в том числе и из этого. Впрочем, реакция индивидуальна: мне всерьез больно не было, но я знаю, что многим SMAS-лифтинг дается тяжело. Мой протокол — 300 линий, это среднее значение. Обычный минимум — 100–150, если область воздействия небольшая: делать меньше не имеет смысла.