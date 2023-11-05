Что такое безоперационная подтяжка лица? Мы протестировали SMAS-лифтинг на себе

Косметологический рынок растет и развивается, и с каждым годом появляется все больше аппаратов и процедур, способных замедлить неизбежные процессы старения. Если морщины относительно легко корректируются инъекциями ботулотоксина, а цвет лица — биоревитализацией, мезотерапией и BBLФототерапия BBL, от англ. broadband light, или широкополосный свет. Процедура фотоомоложения., то птоз — то есть опущение тканей — все еще остается сложной проблемой. Один из распространенных методов ее решения — это SMAS-лифтинг.
SMAS расшифровывается как superficial musculoaponeurotic system — поверхностная мышечно-апоневротическая система. Если говорить о лице, то это комплекс поверхностных мышц и покрывающих их фасцийСоединительнотканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц., связанных между собою и находящихся в подкожно-жировой клетчатке. Аппараты для ультразвукового SMAS-лифтинга воздействуют на эти мягкие ткани, но не достают до глубокой мышечно-апоневротической системы, где залегают лицевые нервы и крупные кровеносные сосуды, — то есть процедура безопасна. Строго говоря, классическая хирургическая подтяжка лица тоже является SMAS-лифтингом, но современная косметология предлагает более щадящие варианты.
Я пришла в клинику Aging Control с ожиданием, что мне порекомендуют именно SMAS-лифтинг, поскольку показания были соответствующими. К сорока годам нижняя треть моего лица стала выглядеть словно разблюренной, а под подбородком образовался неприглядный комочек, к тому же специфическая медикаментозная терапия, которую я принимаю, подарила мне склонность к отекам. Ни один уважающий себя косметолог не будет делать процедуру, если она вам не показана — это не макияж и не прическа, где все зависит исключительно о ваших представлений о прекрасном. Встретившая меня врач-косметолог Виктория Елесина интересуется, что мне в себе не нравится (ответ «все» не принимается), и, выслушав жалобы на жизнь и внешность, рекомендует классическую комбинацию для женщин моего возраста и морфотипа: SMAS-лифтинг и ботулотоксин.
Самые популярные аппараты для SMAS-лифтинга — Ulthera, Liftera и Ultraformer; в Aging Control стоит новейший вариант последнего, Ultraformer III. Работают аппараты схожим образом: насадка, она же манипула, сильно прогревается (до 60-70 градусов), и доктор обрабатывает ею нужные зоны. Каждый проход манипулы — это линия, импульс. По их количеству будут высчитывать сумму, которую вы потратите на процедуру.
Косметология — индивидуалистическая наука. Препараты и аппараты — это инструментарий, но то, как они будут работать, зависит от врача. Как объясняет Елесина, количество линий не коррелирует с эффективностью напрямую. «Можно шарашить дикое количество проходов, и это лишь приведет к фиброзу», — говорит она. Это значит, что организм, пытаясь защититься от чрезмерной травмы (а с точки зрения физиологии любое внешнее воздействие, включая SMAS-лифтинг — это травма), слишком сильно уплотнит ткани. Чем сложнее процедура и чувствительнее аппарат, тем больше итоговый результат зависит от навыков специалиста.
Первое назначение процедуры — активизировать выработку коллагена; приятным бонусом станет лимфодренаж (устранение отеков) и липолитическое действие (высокая температура сжигает жировые клетки — адипоциты). В ответ на травму мышца сокращается, а синтез коллагена увеличивается. С пользовательской точки зрения процедура выглядит так: ты ложишься на кушетку, тебя умывают и как следует обмазывают гелем — примерно как во время УЗИ. После этого косметолог начинает водить по лицу насадкой: в моем случае основной фокус был на области подбородка и под ней, той самой, где возникают жировые отложения и птоз, но щеки, скулы и область вокруг глаз тоже не были оставлены без внимания. Манипула щелкает, отсчитывая количество линий. В отличие от игольчатого RF-лифтинга — единственной схожей по силе эффекта процедуры — здесь не происходит никаких инвазий: кожа и дерма просто нагреваются. Субъективно это ощущается как тепло, местами сильное. Хороший косметолог будет контролировать ваше состояние во время процедуры; я предупреждала о низком болевом пороге, и доктор рассчитывала силу воздействия исходя в том числе и из этого. Впрочем, реакция индивидуальна: мне всерьез больно не было, но я знаю, что многим SMAS-лифтинг дается тяжело. Мой протокол — 300 линий, это среднее значение. Обычный минимум — 100–150, если область воздействия небольшая: делать меньше не имеет смысла.
Я встала с кушетки с уже заметно посвежевшим лицом. «Посвежевший» — эпитет дурацкий, но точный: кажется, что лицо, которое стало сдаваться на милость неумолимой гравитации, слегка подобралось. Щеки розовеют (это естественно с учетом температуры, с которой они только что столкнулись), контуры заостряются, брови приподнимаются — но не так, как у Вампиры в исполнении Майлы НурмиФото: Archive Photos/Getty Images. Скорее, они вспоминают, как были расположены на лице 20 лет назад. За счет этого глаза кажутся больше, а круги под ними слегка теряют свой насыщенный синеватый оттенок: кожа быстро становится плотнее. После процедуры в некоторых случаях может быть небольшой отек (у меня не было и его), но глобально у SMAS-лифтинга нет периода реабилитации — при желании можно сразу накраситься и идти хоть на работу, хоть на свидание.
Самая сильная сторона SMAS-лифтинга — одновременно и самая слабая: эффект у него накопительный, полностью оценить его можно лишь через два-три месяца после процедуры, а то и позже. С психологической точки зрения тут есть ловушка, о которой могут рассказать и косметологи, и, например, мастера перманентного макияжа: когда привыкаешь к своему отражению в зеркале, оценить масштаб изменений сложно. Это не операция, когда эффект до/после виден драматически — тут нужно постоянно фотографировать себя и сравнивать кадры. Улучшения проявляются постепенно, как будто ты начала высыпаться и правильно питаться, а из жизни ушли тревоги.
С точки зрения абсолютных цифр это довольно дорогая процедура (в Aging Control один проход стоит от 190 рублей), но ее безусловный плюс в том, что эффект сохраняется долго — от года до двух. В редких случаях врач может предложить добавить некоторое количество линий через несколько недель или месяцев после первого сеанса. SMAS-лифтинг — процедура взрослая: Елесина говорит, что до тридцати лет собственных запасов коллагена организму достаточно, и если к ней на консультацию приходят более молодые люди с запросом на лифтинг, она предлагает другие варианты. Обычно клиентам и клиенткам, которым рекомендуется именно SMAS-лифтинг, 35-45 лет. Плюсом, скорее всего, назначат другие процедуры: инъекции ботулотоксина, BBL, биоревитализацию. Мне через пару недель после «Ультраформера» убрали морщины «Миотоксом» — российским препаратом ботулотоксина.
Зачем все это? У меня ответ простой — ради ощущения, что тебе вернули собственную внешность. В отличие от, например, филлеров, SMAS-лифтинг не может изменить контуры лица — только откатить назад изменения, связанные с возрастом (переживаниями, образом жизни, нужное подчеркнуть). А видеть в зеркале и на фотографиях себя — ценно и важно. Стоит ли это потраченных денег и дискомфортной прожарки на кушетке? По-моему, да.
В Москве SMAS-лифтинг всего лица стоит от 50 до 200 тысяч рублей в зависимости от клиники и индивидуальных особенностей клиентки или клиента. В Aging Control один проход стоит 190 рублей, то есть процедура Мур Соболевой (300 проходов) обошлась в 57 тысяч.