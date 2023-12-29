Тотальный чилл: 11 лучших спа-центров и релакс-студий в Москве

Element Spa
Молодогвардейская, 8, корп. 1
Стильный спа-центр с интерьером в пастельно-песочной гамме и большим выбором программ для тела и лица. Здесь делают самые разные массажи — от лифтинга и спортивного до расслабляющего с горячими камнями и ароматными мешочками, а еще обертывания, пилинги и морские ванны. Все это можно совместить с хаммамом и финской сауной, а после устроиться на лежаках с чашечкой травяного чая. В общем, оздоровительно-развлекательное мероприятие на целый день.
Стоимость
от 5000 р. в зависимости от выбранной процедуры. Находиться в спа-зоне можно неограниченное время
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Mamaison Spa
Покровка, 40, стр. 2
Пятизвездочный бутик-отель на Покровке, при котором работает неплохой спа-комплекс. Что приятно, попасть в него могут не только постояльцы — достаточно записаться заранее или отметиться на респепшне. В программу развлечений входит обычный бассейн и бассейн с гидромассажем, турецкая парная хаммам, сауна и марокканская парная расулБаня с мягким климатом, совмещающая функции грязелечебницы и парной. Дополнительно можно записаться на одну из десятка массажных практик: например, стоун-терапию, египетский масляный массаж, балийский или массаж в четыре руки.
Стоимость
разовое двухчасовое посещение термального комплекса обойдется в бюджетные 1000 р. на человека
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Краснопресненские бани
Столярный пер., 7, стр. 1
Большой банный комплекс с мужским и женским отделениями работает на Пресне с начала прошлого века. Внутри — современные кабинки на четыре-шесть человек для переодевания и отдыха, куда можно заказать чай, пирожки и другую еду. Центральное место в оздоровительной программе занимает русская парная, в которую приглашают каждые 45 минут. Парят бодро, с благими пожеланиями и ароматными травами. Здесь же есть соляная сауна, хаммам, бассейн и купель.
Продолжительность сеанса — два с половиной часа. Но в любой момент время можно поставить на паузу и подняться этажом выше, чтобы сходить на массаж, талассо-ванныВанны с изотоническим концентратом морской воды или обертывания, а после всех процедур отправиться в ресторан на первом этаже банного комплекса за хинкали, борщом и бутербродами со шпротами. Похожие места: Сандуновские, Воронцовские, Усачевские и Селезневские бани.
Центр омоложения, оздоровления и спорта «Чайка»
Турчанинов пер., 3, стр. 1
В открытом бассейне «Чайка» особенно интересно побывать зимой. Вода кажется горячей, как в ванне, от поверхности поднимается пар, а чтобы не мерзнуть на открытом воздухе, в бассейн можно заплыть по водному коридору прямо из раздевалок. Помимо самого бассейна, здесь есть соляная пещера, сауна и баня с панорамным видом. Отдельно можно записаться на массаж — эту процедуру советуем оставить напоследок, уже после заплыва и баньки.
Многофункциональный комплекс «Мореон»
Голубинская, 16
Большой семейный комплекс с аквапарком, термами и спа. Водные горки и бассейны с искусственной волной можно смело пропускать (или сбагрить туда подростков), сосредоточившись на релакс-составляющей. А это термы со всего света — русская баня, финская сауна, влажный турецкий хаммам, аромасауна и мягкий греческий лакониум. В перерывах между прогреваниями можно окунаться в купель или отдыхать в гидромассажном бассейне.
Напоследок советуем отправиться на тайский массаж с ароматическими маслами или попробовать флоатинг — пребывание в соляном растворе, который погружает в ощущение невесомости и покоя.
Стоимость
посещение терм (билет в аквапарк прилагается) стоит 2490 р. в будние дни и 2990 р. в выходные
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Банный комплекс «Жар-Птица»
Нижняя Масловка, 15
Банный комплекс в здании XIX века с современной начинкой. Есть мужское и женское отделения, а также общий спа-зал. Отдельное развлечение — номерные бани, оформленные в разных стилях: есть минималистичная «Азия», фольклорная «Казань» и разгульный «СССР». В номера можно заказать еду и напитки, и здесь же передохнуть после парения и водных процедур.
Помимо русской парной, в общем доступе помывочная с обливными кадушками и купель. Отдельно можно записаться на массаж, индивидуальное парение с аромамаслами, стоун-терапию или пилинг всего тела с рукавицей кеса — как в мыльных хаммамах в Турции.
Аквакомплекс «Лужники»
Лужники, 24, стр. 4
Аквакомплекс построен на месте советского бассейна «Лужники», который открылся в 1956 году, а в 1980 принимал Олимпиаду. В конце десятых годов здесь началась стройка, а в 2020-м открылся комплекс с аквапарком, спа и оздоровительными зонами.
Если бассейны и горки вас не интересуют, сразу переходите к банному комплексу. Есть фермерская баня — паровая на травах со средней влажностью и температурой до 55 градусов, каменная баня, горячая влажная тирольская сауна и «прохладная» баня с соляной стеной. А заодно грязевая баня расул и классическая сауна. После всех прогреваний можно окунуться в бассейн и отдохнуть на шезлонгах. Или отправиться на массаж, обертывания или пилинг — все это здесь тоже есть.
Стоимость
от 3190 р. за четыре часа; в стоимость входит посещение аквапарка и всех спа-зон с банями и саунами
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«Термолэнд»
Большая Черемушкинская, 1 и другие адреса
Небольшая сеть спа-комплексов для всей семьи. Детям — бассейны разной глубины и гидромассажные спа. Взрослым — три хаммама (грязевой, мыльный и классический), русская баня и индивидуальные парные.
Из любопытного — травяная сауна с ингаляциями, нефритовая с целебными камнями и гималайская с соляными плитами. Можно постепенно переходить из одной в другую или выбрать подходящую, хорошенько прогреться в ней и закончить чиллом в морском минеральном джакузи.
Respace Spa
Пресненская наб., 12
Камерный спа-центр на 54-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити. Можно выбрать одну из комплексных спа-программ: среди популярных — «Обновление и тонус», релакс на целый день с хаммамом, пилингом, обертываниями и двумя видами массажа или «Королевский ритуал спокойствия» с массажем аромамаслами.
Отдельно можно записаться на один из дюжины массажей — он будет проходить в кабинете с панорамным видом. На выбор — релакс, спортивный, массаж горячими камнями, балийский, тайский, ломи-ломи, буккальный или лимфодренажный. А если все манипуляции расслаблят вас настолько, что сил добираться до дома уже не будет, здесь же можно арендовать апартаменты на ночь.
Центр интегративной медицины и Spa Wellcure
Большая Татарская, 7; Новинский б-р, 31
В 2014 году Wellcure начинали с набиравшего в то время популярность флоатинга — пребывания в невесомости соляного раствора. Постепенно студий стало больше, к флоатингу добавился хаммам, обертывания, уходы для лица и тела и, конечно, массаж. Можно выбрать целую программу или ограничиться хаммамом и массажем. Последних в Wellcure большее двух десятков.
Советуем присмотреться к тайскому массажу на матах, который напоминает ленивую йогу, к марма-массажу, индийской версии акупунктуры и тибетскому масляному, который отлично расслабляет и согревает тело.
Стоимость
2000 р. за 15 минут в хаммаме; от 8000 р. за комплексные программы длительностью два-три часа
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Chavana spa
Ленинградское ш., 39, стр. 1
Спа-центр в балийской традиции при московском отеле DoubleTree by Hilton. Попасть в спа может любой желающий, проживать в отеле необязательно — нужно только забронировать время и процедуру заранее, а на ресепшне показать паспорт.
Сам спа компактный, но располагает всем необходимым: есть хамам и финская сауна, снежный фонтан, полноценный бассейн, фитнес-центр и несколько массажных комнат. Заодно можно выбрать программу ухода для тела и лица, а после сходить на укладку, маникюр и педикюр. А если очень понравится, то купить абонемент — серебряная карта гостя обойдется в 40 000 рублей, взамен можно будет получить шесть сеансов массажа и, конечно, посещение бассейна с хаммамом, фитнес-центром и релакс-зоной.
Стоимость
комплексные спа-программы от 9000 до 18 000 р. в будние дни, от 10 000 до 20 000 р. в выходные и праздники; массаж от 4000 до 12 000 р. в будние дни, от 5000 до 14 000 р. в выходные и праздники