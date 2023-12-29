Тотальный чилл: 11 лучших спа-центров и релакс-студий в Москве

Если бассейны и горки вас не интересуют, сразу переходите к банному комплексу. Есть фермерская баня — паровая на травах со средней влажностью и температурой до 55 градусов, каменная баня, горячая влажная тирольская сауна и «прохладная» баня с соляной стеной. А заодно грязевая баня расул и классическая сауна. После всех прогреваний можно окунуться в бассейн и отдохнуть на шезлонгах. Или отправиться на массаж, обертывания или пилинг — все это здесь тоже есть.