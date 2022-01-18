Если уехать в теплую страну этой зимой не удалось, можно создать отпускное настроение в Москве. Некоторые открытые бассейны города продолжают работать даже при минусовой температуре — это безопасно для здоровья, так как вода постоянно подогревается, а идущий от нее пар создает теплое облако. Рассказываем, где купаться под открытым небом.

«Чайка»

Посетители плавают в открытом бассейне «Чайка» в Москве © Илья Питалев/РИА «Новости»

Самый очевидный (и оттого самый людный) открытый бассейн города в пяти минутах пешком от «Парка культуры». Его построили еще в 1950-е, и возраст здания сказывается: посетители жалуются на недостаточно комфортные условия и устаревший ремонт. Открытых бассейна четыре: 50-метровый с глубиной от 1,5 до 3 метров, 25-метровый глубиной 6 метров для прыжков с вышки и два детских. Необходима медицинская справка. Осмотр врача проводят здесь же, его стоимость включена в сумму взрослого билета. Разовое посещение обойдется в 1500-2000 рублей, но зато его можно растянуть на все время работы комплекса, покидая его территорию и возвращаясь. Дети от 3 до 15 лет могут купаться только в сопровождении взрослых. Также здесь есть маленькая баня, сауна, гидромассаж с искусственными гейзерами и водопадом, купель, тренажерный зал и воркаут-зона. Можно присоединиться к групповым занятиям аквааэробикой, йогой, прыжками в воду и другими видами спорта.

Адрес Турчанинов пер., 3, стр. 1 График работы дневное посещение пн-сб 7.00–22.45, вс 8.00–20.45, вечернее посещение пн-сб 20.00–22.45, вс 18.00–20.45 Стоимость дневное посещение — 2000 р., вечернее посещение — 1500 р., детский билет — 1000 р.

«Акватория ЗИЛ»

© Отдел по связям с общественностью ГБУ «МосСпортОбъект»

Идеальный вариант для жителей юга города. Открытый в 2020 году бассейн пока не пользуется популярностью у москвичей. Утром или вечером в будни здесь по одному-два посетителя на дорожку. Цены при этом невысокие: одно 45-минутное посещение стоит 500 рублей. Для многодетных семей, сирот и людей с инвалидностью вход бесплатный, для остальных льготников предусмотрены скидки. Вся инфраструктура новая и довольно удобная: шкафчики открываются с помощью водонепроницаемого браслета, в раздевалках есть сауны, зайти в бассейн можно по специальному водному коридору — погружаетесь в помещении, а выплываете уже под открытым небом. За отдельную плату можно позаниматься в тренажерном зале или отдохнуть в СПА с русской и турецкой парными. Для начинающих пловцов в бассейне есть неглубокая зона. Детей до 12 лет в открытый бассейн не пускают, подростки до 14 лет могут плавать в сопровождении родителей. Справку придется получить заранее — своего врача здесь нет.

Адрес Автозаводская, 23а, корп. 4 График работы пн-вс 7.00–23.00, сеансы каждые 45 мин., зайти в раздевалку можно за 15 мин. до начала сеанса Стоимость разовое посещение — 500 р.

Московский олимпийский центр водного спорта

Открытый комплекс Москомспорта на два бассейна находится в 20 минутах езды от метро «Измайлово». Здесь занимаются не только профессиональные спортсмены, но и любители. Индивидуальная тренировка на олимпийских дорожках стоит 1500 рублей, а стоимость разового посещения без услуг инструктора колеблется от 200 до 400 рублей в зависимости от возраста пловца, выходных, праздников и времени дня. Как и в «Акватории», сеанс ограничен 45 минутами. Бронировать его не нужно — достаточно заплатить в кассе комплекса. Два открытых бассейна (каждый — с восемью дорожками, глубина одного из них достигает 6 метров) ждут посетителей от 16 лет, с плавательными шапочками и справками об отсутствии кожных заболеваний.

Адрес Ибрагимова, 32 График работы пн-сб 6.45–22.00, вс 7.30–20.00 Стоимость разовое посещение — 200–400 р.

Vitasport на «Щукинской»

Самый теплый открытый бассейн этой подборки (плюс 30–31 градус) — в фитнес-клубе Vitasport на «Щукинской», в десяти-пятнадцати минутах на машине от метро. Вокруг 25-метрового бассейна — живописная аквазона с заснеженными елями, открытой ледяной купелью, саунами и русской баней. Посещение возможно только по годовой клубной карте (от 182 000 р.). Кроме бассейна, абонемент дает право на участие в занятиях водным спортом, игру в бильярд и настольный теннис, посещение турецких паровых бань, гидромассаж и тренажерный зал.